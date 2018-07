Im inflationsgeschüttelten England läuft seit einigen Wochen eine wirtschaftliche Aufklärungskampagne großen Stils. Sie wurde wenige Tage vor Ostern mit der Veröffentlichung eines Weißbuches der englischen Regierung über „Die wirtschaftlichen Konsequenzen der Vollbeschäftigungspolitik“ eingeleitet und beschäftigt nun die Öffentlichkeit, wobei man weitgehend mit der Regierung darüber einig ist, daß Vollbeschäftigung und Preisstabilität miteinander vereinbar seien, „sofern“, wie es in dem Weißbuch heißt, „bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind“.

Die Einmütigkeit, mit der man im Heimatland von Lord Keynes von der These Abschied nimmt, daß eine über eine gentle Inflation provozierte Vollbeschäftigung eine ungefährliche Angelegenheit sei, überrascht ebenso, wie die Auseinandersetzungen über die „Voraussetzungen“ einer erfolgreichen Inflationsbekämpfung lehrreich sind. Die englische Regierung vertritt in ihrem Weißbuch die Auffassung, daß Vollbeschäftigung und Preisstabilität nur dann zu sichern seien, wenn die Gewerkschaften und die Unternehmer freiwillige Disziplin üben. Die „Times“ gab dazu den Kommentar, daß damit nur wieder „die alte und weniger gute Politik der Ermahnungen sichtbar werde“, die letzten Endes eine Illusion sei. Die Politik der Regierung müsse darauf abgestellt sein, durch harte Maßnahmen, durch eine entschlossene Kredit- und Steuerpolitik eine weitere Steigerung von Löhnen und Preisen zunehmend schwerer zu machen. „Es ist sinnlos, von den Arbeitnehmern oder der Wirtschaft Zurückhaltung zu erwarten, wenn es so einfach ist, höhere Preise und Löhne zu erhalten.“

Das ist also die gleiche Kontroverse, die auch in der Bundesrepublik in den vergangenen Monaten schon viel böses Blut gemacht hat, und zwar unnötigerweise; denn es handelt sich hier nicht um eine Alternative, sondern um ein Sowohl-Als-auch. Natürlich ist es kein geringer Unterschied, ob eine Regierung mit moralisch erhobenem Zeigefinger zu erreichen versucht, daß die Regierten die Initiative ergreifen und das schwankende Wirtschaftsschiff wieder auf festen Kurs steuern, oder ob sie selbst das Steuer fest in die Hand nimmt; aber immer wird sie auf die Bereitschaft der Öffentlichkeit angewiesen sein, ihrer Führung willig zu folgen, und auch dann, wenn das unbequem wird. Das wäre dann allerdings nicht mehr „freiwillige Disziplin“ – und von dieser mißverständlichen Formel sollte man sich wohl auch bei uns lösen –, sondern, wenn man so sagen will, ein verständnisvolles Mitgehen der Wirtschaft aller Sparten und Grade mit jenen Maßnahmen, die von den Verantwortlichen zum Schutze einer gesunden Wirtschaftsentwicklung ergriffen werden.

Die Behauptung, daß Vollbeschäftigung und stabiles Geld miteinander vereinbar seien oder, wie das Bundeswirtschaftsminister Erhard sagt, daß eine Konjunktur auf hohem Niveau ohne Strapazierung der Währung zu stabilisieren ist, mag diesseits und jenseits unserer Grenzen manchem noch etwas ungewohnt in den Ohren klingen. Erprobt ist dieses Rezept in der Praxis ja auch noch nicht. Es gibt namhafte Nationalökonomen, die vor einem allzu großen Optimismus in dieser Richtung warnen zu müssen glauben: der „gute alte Konjunkturzyklus“ sei noch nicht tot! Aber von rein ökonomischen Überlegungen her gibt es wohl heute keinerlei Anlaß mehr zu der Befürchtung, daß uns auch nur von fern noch einmal so etwas Ähnliches passieren könnte, wie es die große Krise am Ende der zwanziger Jahre war. Das konjunkturpolitische Instrumentarium, das die Wirtschaftswissenschaft in den vergangenen Jahren erarbeitet und zusammengetragen hat, ist umfassend und scharf geschliffen genug, um mit einiger Aussicht auf Erfolg eine Konjunkturpolitik mit weit- und hochgesteckten Zielen betreiben zu können – „sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind“, sofern also die Verantwortlichen nur den Mut haben, dieses Instrumentarium auch zu gebrauchen und sofern das Wirtschaftsvolk zu Pferde und zu Fuß es diesen Verantwortlichen nicht zu schwer macht, solchen Mut auch zu haben.

Regierung und Notenbank verfügen heute (theoretisch) über die Mittel und Methoden, um die Konjunktur zum Wohle aller am Zügel halten zu können. Die Frage ist nur die, ob diese Mittel und Methoden politisch (praktisch) auch durchsetzbar sind. Es gibt keine ökonomischen Gesetzlichkeiten, die von Mal zu Mal mit unabänderlichem Zwang die Wirtschaft in eine Krise stürzen, wohl aber viel mangelnde Einsicht und den Egoismus der Gruppen, die das wirtschaftliche Morgen ungewiß erscheinen lassen. Die Konjunktur ist zu stabilisieren – sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind... Wolfgang Krüger