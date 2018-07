Mollet und Deutschland: In einem Zeitungsinterview äußerte der französische Ministerpräsident Mollet die Ansicht, es sei leichter, Deutschland „geeint oder nicht“ in Europa zu integrieren, wenn man die Frage im Rahmen der Abrüstung betrachtet. Chruschtschow sagte, er könne sich den Frieden auch sehr gut ohne deutsche Wiedervereinigung vorstellen. London bagatellisierte Mollets Äußerungen, aber Bonn reagierte mit einer scharfen Gegenerklärung und mit dem Besuch seines Pariser Botschafters bei Mollet. Bundeskanzler Adenauer rief Außenminister von Brentano, Staatssekretär Hallstein und die Botschafter Blankenhorn und von Maltzan zu sich in seinen Urlaubsort Ascona. Eine Änderung der bisherigen Bonner These: „Durch dick und dünn mit dem Westen“, ist trotz der Enttäuschung über Mollet nicht zu erwarten, wohl aber dürfte die Bonner Temperatur Paris gegenüber um einige Grade kühler werden.

Ceylon: Die pro-westliche Regierung Kofelawalas hat bei den Parlamentswahlen auf Ceylon eine schwere Niederlage erlitten. Sieger des Wahlkampfes ist der Führer der Sozialistischen „Vereinigten Volksfront“ Bandaranaike, der Ceylon zur Republik machen will. Bandaranaike beabsichtigt, diplomatische Vertreter nach Moskau und Peking zu schicken. Aber für die Kommunisten im eigenen Lande (die bei den Wahlen schlecht abschnitten) hat er keine Sympathien. Für England ist das ein schwacher Trost; denn Bandaranaike will England zur Räumung seiner Marine- und Luftstützpunkte veranlassen, die englischen Plantagenbesitzer enteignen und die Insel in eine „asiatische Schweiz“ verwandeln.

Kein Beitrag zu Stationierungskosten: Die Bundesregierung verweigerte weitere Beiträge zu den Kosten der Stationierung englischer, französischer und amerikanischer Truppen in der Bundesrepublik. Entsprechende Noten gingen den drei Ländern zu. Für England und Frankreich bedeutet das Nein Bonns erhebliche finanzielle Schwierigkeiten und dürfte daher kräftige Proteste nach sich ziehen. Die Bundesrepublik hat die Vereinigten Staaten um Beihilfe zu den eigenen Rüstungskosten in Höhe von zwei Milliarden Dollar ersucht, um darzutun, daß sie keinesfalls „zuviel“ Geld in ihren Kassen habe.

London-Washington: Die Meinungsverschiedenheiten zwischen England und den USA in Fragen der Nahostpolitik verschärfen sich infolge der amerikanischen Weigerung, britischen Wünschen nach einem aktiveren Engagement der USA im Nahen Osten entgegenzukommen. London legt Wert darauf, diese Unstimmigkeiten noch vor dem Besuch Chruschtschows und Bulganins in London zu bereinigen und erwägt die Entsendung Außenministers Seiwyn Lloyds nach Washington.

Sofia: Das Zentralkomitee der bulgarisch-kommunistischen Partei übte scharfe Kritik an dem bulgarischen Ministerpräsidenten Tscherwenkoff. Dieser wurde unter anderem des „Personenkults“ beschuldigt. Tscherwenkoff ist der Schwager des verstorbenen Dimitroff und verdankt seine Stellung der Gunst Stalins und Berijas.

(12. 4. 56) Sirius