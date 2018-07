Die Kapitalerhöhungs-HV der Mannesmann AG, Düsseldorf, war mit 875 Aktionären und Aktionärvertretern gut besucht. Sie wurde zu einer Vertrauenskundgebung für den Vorsitzer des Vorstandes, Wilhelm Zangen, nachdem ein Aktionär ausgeplaudert hatte, was Eingeweihte schon wissen: daß gegen Ende des Jahres Zangen den Vorsitz im Vorstand aus Altersgründen niederlegt und den Vorsitz im AR übernimmt, da gleichzeitig der jetzige AR-Vorsitzer, Oswald Rösler, ebenfalls aus Altersgründen ausscheiden wird. Als Nachfolger wird Bergassessor a. D. Dr. Hermann Winkhaus, zur Zeit stellvertretender Vorsitzer des Vorstands, genannt.

Ehe die HV mit 2,32 Mill. Stimmen gegen 49 Stimmen die Kapitalerhöhung um 90 auf 410 Mill. DM (Ausgabe 100 v. H., Angebot 4:1, Dividende ab 1. Januar 1956) genehmigte, nahm Wilhelm Zangen zu aktuellen industriepolitischen Fragen Stellung. Er erklärte, daß die derzeitige Steuerpolitik der deutschen Wirtschaft nicht gestatte, mit dem internationalen Expansionstempo Schritt zu halten. Produktion und Kapital müßten durch kräftige Steuersenkung gestützt werden, wobei alle Sondervergünstigungen wie die Siebenergruppe, Werbungskosten, Lohnsteuerfreibeträge, Rationalisierungsrücklagen u. ä. abgeschafft werden sollten. Eine klare und einfache allgemeine Ertragssteuersenkung, an der alle gleichen Anteil hätten, wäre das einzig Richtige. Anderenfalls bleibe dem Unternehmertum nichts anderes übrig, als sich über den Preis zu finanzieren oder sich in der Erzeugung Beschränkung aufzuerlegen. Das bedeute Rückkehr in die Ära der Mangellagen und der Engpässe. Die verfehlte staatliche Kohlewirtschaftspolitik und die falsche Subventionierung der Verbraucher hätte dem Ruhrbergbau seit der Währungsreform Mindereinnahmen von rund 1 Mrd. DM gebracht, so daß Mitliarden-Kohlenimporte notwendig seien. Man drohe heute erneut der Kohle mit behördlichen Maßnahmen und halte von Staats wegen wie bei ungezogenen Kindern den Stock hinter der Tür. Zangen fand scharfe Worte gegen diese Politik, die nur zum Schaden und zu Lasten aller gehen würde.

Zangen begründete sodann noch einmal die Notwendigkeit der Kapitalbeschaffung, um die Rentabilität der Werke, die Dividendenzahlung für die Aktionäre und die Arbeitsplatzbeschaffung für die Belegschaften zu sichern. Die derzeitigen Neubeschaffungskosten zur Ausdehnung der Kapazität um nur eine Tonne Stahl oder Kohle würden ein Vielfaches der Buchwerte betragen. Das gesamte Anlagevermögen von Mannesmann von zur Zeit etwa 1 Mrd. DM entspräche auf der Kohlenseite bei 7 Mill. t Jahresförderung einem Neuanschaffungswert von 1 Mrd. DM und auf der Stahlseile bei 1,7 Mill. t Rohstahl-Jahresleistung einem solchen von etwa 2 Mrd. DM. -lt.