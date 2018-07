Es wird immer wieder mit Erstaunen vermerkt, daß die westdeutsche Bevölkerung nach den harten Folgen der Währungsumstellung so schnell wieder bereit war, zu sparen. Die Entwicklung der Spareinlagen und der Versicherungsabschlüsse in den letzten Jahren darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Bevölkerung nach wie vor sehr kritisch gegenüber allen Erscheinungen geblieben ist, die mit der Stabilität der Währung zusammenhängen. Die Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart, das größte europäische Lebensversicherungsunternehmen, gibt hierfür in ihrem Bericht für 1955 ein bemerkenswertes Beispiel. Als in den Monaten August und September eine gewisse Unsicherheit über die Entwicklung der Löhne und Preise aufkam, wurde die stetige Zunahme der Neuabschlüsse im Versicherungsgeschäft sofort spürbar unterbrochen.

Die Gesellschaft hat schon vor rund 1 1/2 Jahren in ihrem Bericht für 1953 besorgt auf die Tendenzen zu einem Ausbau der staatlichen Altersversorgung hingewiesen und davor gewarnt, die Altersversorgung dem kollektivistischen Denken unterzuordnen und damit die freie Vermögensbildung zu verringern. Sie warnt auch jetzt wieder davor, die private Ersparnisbildung und die freiwillige Altersversorgung zugunsten der in der Sozialreform geplanten Maßnahmen zu benachteiligen; denn die Stabilität der Währung und die Produktivität der Wirtschaft hängen von einer ausreichenden Kapitalbildung und Kapitalversorgung ab. Das Unternehmen hat zu dieser Mahnung um so mehr Berechtigung, als das Ergebnis der deutschen Lebensversicherung 1955 mit einem Nettozuwachs von rd. 5 Mrd. DM Versicherungssumme und einem Gesamtbestand von etwa 32,5 Mrd. DM über den besten Ergebnissen der Vorkriegsjahre lag und mit Recht als einen Beweis für den guten Sparwillen und die große Bereitschaft zur freiwilligen Vorsorge angesehen werden kann.

Bei der Allianz Leben stieg 1955 der Gesamtbestand auf 4,4 Mrd. DM Versicherungssumme bei einem Neuzugang von 917 (733) Mill. DM. Die Beitragseinnahmen erhöhten sich auf 229,4 (207,4) Mill. DM und dürften in diesem Jahr eine Viertelmilliarde überschreiten. Das ständige Bestreben der Versicherung nach Verwaltungsvereinfachung führte zu einer weiteren Verminderung des Kostenanteils an den Beitragseinnahmen von 8,8 auf 8,4 7. H. Die festen Kapitalanlagen haben nunmehi mit 1,04 Mrd. DM die Milliardengrenze überschritten, wobei in den Wertpapieren eine stille Reserve von rund 93 Mill. DM enthalten ist. Von dem Gesamtüberschuß von 49,20 (38,37) Mill. DM werden der Gewinnreserve der Versicherten 48,59 (37,75) Mill. DM zugewiesen, die damit 169,44 (139,80) erreicht; die Aktionäre erhalten wieder 8 v.. H. Dividende. Angesichts des ständig zunehmenden Geschäftsumfanges erwägt die Verwaltung eine Erhöhung des Kapitals, über die voraussichtlich eine aoHV im Herbst beschließen wird. C. B.