Die für Donnerstag der vergangenen Woche in Düsseldorf vorgesehene „4. Arbeitszeit – Konferenz“ zwischen führenden Vertretern des DGB-Bundesvorstandes und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ist vom DGB abgesagt worden. In der Konferenz wollte der DGB seine Stellungnahme zu dem Zehn-Punkte-Plan der Arbeitgeberschaft für ein schrittweises Vorgehen bei der Arbeitszeitverkürzung in der westdeutschen Wirtschaft mitteilen. Die Absage des DGB kommt einer Ablehnung der Arbeitgebervorschläge gleich. Um Aufklärung über die Motive der Gewerkschaften zu erhalten, hat unser Redaktionsmitglied Wolf gang Krüger dem Mitglied des geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB Ludwig Rosenberg eine Reihe von Fragen vorgelegt. Wir veröffentlichen im folgenden die einzelnen Fragen und die daraufhin erfolgten Antworten.

Die Ablehnung, des von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände den Gewerkschaften unterbreiteten 10-Punke-Programms über die Arbeitszeitverkürzung durch den DGB hat in der Öffentlichkeit Beunruhigung hervorgerufen. Ist die Ablehnung so zu verstehen, daß die Gewerkschaften die Arbeitszeitverkürzung der sachlichen Argumentation für nicht zugänglich erachten und in ihr eine frage sehen, die letzten Endes nur durch die Macht entschieden werden kann?

Es ist keinesfalls so, daß mit der Ablehnung des sogenannten Zehn – Punkte – Programms die Frage der Arbeitszeitverkürzung der sachlichen Argumentation entzogen wird. Nach dem Vorschlag der Bundesvereinigung ist auf Grund einer gemeinsam errechneten jährlichen Produktivitätssteigerung von x Prozent dieser Prozentsatz so aufzuteilen, daß er entweder ganz als Arbeitszeitverkürzung in Anspruch genommen wird, wobei dann keine Lohnerhöhungen möglich, wären, oder zu einem Teil für Arbeitszeitverkürzung und zum anderen Teil für Lohnerhöhung. Wäre also dieser Prozentsatz gleich 5 v. H., so könnte man entweder die Arbeitszeit um 5 v. H. verkürzen oder etwa 2,5 v. H. Arbeitszeitverkürzung und 2,5 v. H. Lohnerhöhung vornehmen, vielleicht auch anstatt der Lohnerhöhung die Preise um 2,5 v. H. senken. Abgelehnt haben wir den Vorschlag:

a) weil der Begriff der volkswirtschaftlichen Produktivität, insbesondere die Produktivitätsmessung, stark umstritten ist;

b) weil die vorgeschlagene Automatik den wirtschaftlichen wie auch sozialen Eigengesetzlichkeiten der Wirtschaft und Gesellschaft widerspricht. Gerade hierauf haben interessanterweise die Arbeitgeber früher besonderen Nachdruck gelegt;

c) weil diese Automatik von Produktivitätssteigerung und Löhnen nicht anwendbar ist, und zwar nicht nur wegen der Fragwürdigkeit des Produktivitätsbegriffs, sondern vor allem, weil Löhne und Gehälter von einer ganzen Reihe anderer Daten stärker beeinflußt werden, z. B. durch Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt, Sozialprestige der Berufsgruppen, Produktionsausstoß, Kostenlage, durch Gewinn, Preisentwicklung, Konjunkturlage usw.

d) darüber hinaus würde der Arbeitgebervorschlag bedeuten, daß wir die gegenwärtige Verteilungsstruktur des Volkseinkommens und der Einkommensunterschiede als „gültige Basis“ – d. h. als gerecht – anerkennen. Mit der Zustimmung zu einer solchen Automatik wäre jeder Versuch, den Anteil der Arbeitnehmer am Sozialprodukt grundsätzlich zu verbessern, aufgegeben;