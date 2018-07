Vor etwa vierzehn Tagen kam eine Einladung auf unseren Redaktionstisch, deren Absender eine Süßwarenfirma in Westfalen war. Darin hieß es: Herr Staatssekretär Dr. Sonnemann vom Bundesernährungsministerium in Bonn wird unseren Betrieben, die zu den modernsten Anlagen der deutschen Süßwarenwirtschaft zählen, am Freitag, dem 6. April, einen Besuch abstatten. Im Rahmen einer Pressekonferenz nimmt der Herr Staatssekretär Gelegenheit zu grundsätzlichen Ausführungen über die Bedeutung der Süßwarenindustrie und Stellung zur Preispolitik. Es hieß weiter: „Für die Verbraucherschaft sind wichtige Veröffentlichungen zu erwarten. Wir gestatten uns, Sie einzuladen usw. usw....“

Registrieren wir zunächst die Vorgänge: Maßgebende Vertreter der Süßwarenindustrie erklärten auf dieser Pressekonferenz in Anwesenheit von Staatssekretär Sonnemann und nach Absprache mit dem Bundesernährungsministerium, daß die Zuckersteuersenkung eine Verbilligung der Schokolade und eine Verbesserung der Bonbons bringen werde. Dazu wurden detaillierte und klare Angaben gemacht. Es hieß nämlich, daß bei Markenschokoladen die Preise der Tafeln von 1,30 auf 1,20 DM gesenkt werden würden. Die Eine-Mark-Preisklasse werde um 5 Pfennig oder 5 v. H. billiger. Kleinere Artikel, wie Bonbons, bei denen man die Preissenkungen nur um Bruchteile von Pfennigen durchführen könnte, was also nicht möglich sei, würden statt dessen in der Qualität aufgebessert werden. Bei verpackten Bonbons in Beuteln wolle man das Gewicht erhöhen und den Preis belassen, also eine indirekte Verbilligung durchführen. Das Motto dieser Ausführungen war also: „Mehr und besser lutschen für einen Groschen.“

Man sagte sogar noch mehr. Es wurde erklärt, daß diese Preissenkungen teilweise bereits verwirklicht seien. Die Vertreter der Süßwarenindustrie betonten, daß die Werke die am 1. April erfolgte Senkung der Zuckersteuer „voll und ganz dem Verbraucher zukommen lassen.“

Aber offenbar ist in der Schokolade doch nicht soviel Zucker enthalten, wie es die namhaften Vertreter dieser Industrie und der dafür zuständige Staatssekretär bis zum Abend des 6. April wahrhaben wollten: Jetzt lassen die Schokoladen- und Bonbonfirmen ein typisches Dementi vom Stapel. So schön wäre die Sache gar nicht gemeint gewesen, wie sie gesagt worden sei. Es sei keinesfalls mit einer allgemeinen Verbilligung der Markenschokoladentafeln von 1,30 auf 1,20 DM zu rechnen. Selbst bei den Tafeln, die zu 50 v. H. aus Zucker beständen, würde die Verbilligung nur 0,8 Pfennig, also noch nicht einmal einen einzigen Pfennig, ausmachen! Man wolle zwar versuchen, den gehegten Erwartungen bezüglich Weitergabe der empfangenen Zuckersteuersenkung „voll und ganz“ zu entsprechen, aber man könne noch nichts Verbindliches sagen; höchstens würde der Ladenverkaufspreis für den Typ Halbbitter – sozusagen symbolisch – von 1,30 auf 1,20 DM herabgesetzt werden.

Die Moral von der Geschichte: Wie immer. Es werden schöne und „süße“ Reden gehalten; es werden Ankündigungen für den Bereich eines gesamten Industriezweiges mit sachverständiger Miene auf dem Boden der modernsten Anlage (der Welt) gemacht, Regierungsbeamte nehmen daran teil und klatschen Beifall, und hinterher sieht sich die Sache ganz, ganz anders an. Man behauptet, die Presse hätte „Revolvernachrichten“ gebracht, sie hätte wieder einmal alles falsch verstanden, alles falsch berichtet, niemand hätte das gesagt, was gedruckt stände, und man wäscht sich die Hände im halbbitteren Bonbonwasser. Es bleibt nur eins: Auch diese Reden waren wieder weder sorgfältig noch ausreichend vorher überlegt und erarbeitet worden. Man hat mit einem Sonny-Boy-Lächeln falsche Bonbons unter die Bevölkerung gestreut und nach Beifall gehascht. Und nun, wenn die Verbraucher wünschen, daß der Fabrikant zur Kasse geht, heißt es: diese Steuersenkung macht „bei uns noch nicht einmal einen einzigen Pfennig auf den Endpreis aus!

Entweder: das Fachwissen der verantwortlichen Redner ist gleich Null oder der Wassergehalt in Bonbons und Reden bleibt immer der gleiche. Qualitätsverbesserungen kann niemand schmecken. Und die Gewichtsverbesserung? Wahrscheinlich 8/10 Gramm auf 100. Das sind in der Tat bittere Bonbons... Rlt.