Wenn es trotz der angespannt gebliebenen Geldmarktlage auf den Aktienmärkten in der vergangenen Woche zu teilweise festen Kursen kam, dann war es die Folge einiger Sonderbewegungen, aber auch der Anregungen, die sich aus der „gekonnten“ Durchführung der Bezugsrechtnotierung bei der Dresdner Bank-Gruppe ergaben. Der Anteil der ausländischen Orders spielte in dem manchmal recht lebhaften Geschäft nur eine untergeordnete Rolle; viel bedeutsamer erscheinen dagegen die Einflüsse, die von den Investmentfonds der crei auf diesem Gebiet tätigen Gesellschaften ausgehen. Selbst wenn berücksichtigt wird, daß der überwiegende Teil der in den neuen Fonds untergebrachten Aktien nicht über die Börse erworben worden sind, sondern von den „Mutterbanken“ direkt zur Verfügung gestellt wurden, dann bleibt doch die Tatsache bestehen, daß in einer großen Gruppe von Papieren das flottante Material verningert worden ist. Da die Investmentgesellschaften bestrebt sein müssen, die Papiere ihrer Fonds sorgsam zu pflegen, weil sich überdurchschnittliche Kursverluste bei den Zertifikaten schlecht ausnehmen würden, ist die Börse um einen stabilisierenden Faktor bereichert worden.

Die überraschendste Kursbewegung der letzten Monate ergab sich bei der Commerz- und Disconto-Bank. In fünf Börsentagen stieg der Kurs von 271 auf 300 v. H. Es ist leicht auszurechnen, daß ein solcher Kurs mit dem bevorstehenden Bezugsrecht nicht mehr zu begründen ist. Hier geht es offensichtlich um eine Positionsstärkung bei den in der Commerzbank-Gruppe nicht ganz reibungslos verlaufenden Verhandlungen über den Wiederzusammenschluß. Die Aufkäufe nahm bislang ein bekanntes Münchener Bankhaus vor. In wessen Auftrag wurde natürlich nicht gesagt. Immerhin ist das jetzige Ringen um den Einfluß bei der Hamburger Commerz- und Disconto-Bank der erste Machtkampf nach dem Kriege, der um ein Kreditinstitut in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Die Börsenumsätze in dem Papier sind zwar gering, aber verweiß, was außerbörslich den Besitzer wechselt?

Bezugsrechte zu günstigen Konditionen lassen sich an den Börsen auch in Zeiten unterbringen, die keineswegs ohne weiteres als ergiebig anzusehen, sind. Das bewiesen jetzt die Dresdner Bank-Nachfolger. Es machte sich bezahlt, wenn die Kurse der alten Aktien im Gegensatz zu den anderen Papieren der Banken-Gruppe in den vergangenen Wochen nicht oder nur wenig gestiegen sind. So war an den Tagen der Bezugsrechtnotierung eine Reserve nach oben vorhanden, die eingesetzt wurde. Die Bezugsrechte notierten zunächst mit 37 5/8 und dann 38 1/8, die alten Aktien wurden am 1. Tag von 253 auf 258 und am 2. Tag auf 260 v. H. heraufgesetzt. Auch nach Abschluß der Bezugsrechtnotierungen blieben die alten und jungen Aktien der Dresdner Bank-Gruppe freundlich. – Nicht ganz befriedigt hat die Ankündigung der Schleswig-Holsteinischen Westbank, ihr Kapital im Verhältnis 4: 1 (Ausgabekurs der jungen Aktien 100 v. H.) erhöhen zu wollen. Da dies die erste Aufstockung nach dem Kriege ist, hatte die Börse mit einem wertvolleren Bezugsrecht gerechnet. Doch die Bank blieb ihrer Devise treu: Das AK möglichst klein halten, dafür alles in die Reserven! Für 1955 werden 10 v. H. verteilt. Die Dt. Centralbodenkredit-AG, Berlin-Köln, wird ihre Dividende von 6 auf 7 v. H. erhöhen. Den gleichen Satz will auch die Bayerische Handelsbank, München, zahlen.

Die zum Investment-Bereich gehörenden IG-Farben-Nachfolger lagen um 3 bis 10 Punkte fester. Cassella waren mit 403 v. H. kaum verändert, dagegen müßten Riedel de-Haen, die mit Cassella eng verbunden sind, einen Verlust von etwa 20 Punkten hinnehmen. Er trat ein, als die Börse in dem veröffentlichten Prospekt von Riedel keine Andeutung über ein Aufgehen der Gesellschaft in Cassella fand. Eine Enttäuschung, gab es ferner bei Kieler Eiche, einer Brauerei des Oetker-Bereiches, die für 1955 die Dividendenzahlung mit einem Satz von 5 v. H. aufnehmen will. Da mit mehr gerechnet worden war, wurde der Kurs um 10 Punkte auf 140 v. H. zurückgenommen.

Der Montanbereich wurde von der freundlichen Tendenz am wenigsten erfaßt. Die Aktionäre sind gegenwärtig kaum geneigt, der hohen, in den letzten Jahren angereicherten Substanz in den Kursen übermäßig Rechnung zu tragen. Die Substanzaktivierung ist ohnehin ein kaum lösbares Problem. Für die Börse zählt heute mehr denn je die Rendite, und mit der ist es bei den Montanunternehmen für den Aktionär alles andere als glänzend bestellt. Die Dividendenherabsetzung bei Rheinstahl-Union von 6 auf 5 v. H. brachte den Aktien dieses Unternehmens einen Kursrückgang von 163 1/2 auf 155 v. H. Im Hinblick auf die kommende Kapitalerhöhung lagen auch Mannesmann unter Druck. Die Mannesmann-Wandelanleihe soll nun zu etwa zwei Drittel untergebracht sein. Sie wurde zum Kurs von 100 u. G. amtlich eingeführt. Eine Sonderbewegung verzeichneten Buderus (213 bis 231), die mit neuen Interessenkäufen in Zusammenhang gebracht wird. Bei Jacobsen ist es trotz der Erklärung der Horten-Gruppe, an einer Aktienmajorität nicht interessiert zu sein, zu keiner Kursberuhigung gekommen. Durch Auftreten eines neuen Käufers kam er jetzt auf 141. Das ist der bisherige Höchststand.

Bei BMW sind in letzter Zeit Meinungskäufe zu beobachten. Während sie einerseits mit Hoffnungen auf eine Dividende von 5 v. H. begründet werden, errechnen sich andere Kreise durch eine eventuelle Aufnahme des Flugzeugmotorenbaus einige Chancen. Eine dritte Version lautet: Krages kauft! Die Verwaltung selbst hat bislang nicht Stellung genommen. Von den Lokalpapieren der Hanseatischen Wertpapierbörse stiegen Reichelt zum Wochenschluß um 10 Punkte auf 290. Obgleich die Verwaltung uns gegenüber die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung noch vor wenigen Wochen bestritten hat, glaubt die Börse an ein „sehr günstiges Bezugsrecht“ im Mai. Maihak (245 bis 254) werden für 1955 eine auf 11 (10) v. H. erhöhte Dividende ausschütten. Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand haben eine weitere Steigerung erfahren. Der Exportanteil am Umsatz betrug wieder 35 v. H. -ndt