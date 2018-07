Von Hartmut Schmökel

Im Frühjahr 1953 stießen englisch-irakische Archäologen unter der Leitung Prof. M. E. L. Mallowans vom archäologischen Institut der Universität London in Nimrud, dem alten Kalach am Tigris – das zeitweise die Hauptstadt des mächtigen assyrischen Militärstaates war – auf jenen Brunnen, den schon der englische Diplomat und berühmte Archäologe Sir Austen Henry Layard hunden Jahre früher beschrieben hatte. Sie beschlossen sofort, ihn zu untersuchen. Ist es doch eine alte Erfahrung der Spatenwissenschaft, daß Brunnenschlamm noch besser als Wüstensand vergänglichstes Material konserviert. Der Erfolg blieb nicht aus. Zum Vorschein kamen 16 Elfenbeinplatten von 33 : 14 : 1,3 cm und 7 Tafeln aus Walnußholz, mit einer 2 mm erhöhten Umrahmung und kreuzförmig schraffierter Fläche. Der Rand zeigte Löcher, die offenbar zur Aufnahme lederner Gelenkbänder dienen sollten und vermutlich eineReihe aufeinandergelegter Tafeln zusammenhielten. Die überraschten Ausgraber hielten Teile des ersten „Buches“ der Welt in ihren Händen. Auch ein „Einband“ fehlte nicht: Eine der dünnen länglichen Scheiben war auf der Außenseite poliert und trug den keilschriftlichen Titel: „Palast Sargons, des Königs der Gesamtheit, des Königs von Assyrien. Er ließ das Werk ‚Enuma Anu Enlil‘ auf eine Elfenbeinplatte schreiben und im Palast von Dur-Scharrukim aufstellen.“ Nun wissen wir, daß es sich bei der genannten Schrift um eine mehrere 1000 Zeilen umfassende astronomische Arbeit handelt, ein Teil vom Inhalt eines dieser „Bücher im Brunnen“.

Wie beschrieb man diese Tafeln? Ihre alsbald durchgeführte genaue Prüfung gab auf diese Frage die Antwort. An einer der Holzplatten nämlich hing eine 1 bis 2 mm dicke Wachsschicht, auf der noch Spuren eines sehr klein geschriebenen Keilschrifttextes sichtbar waren. Die chemische Untersuchung des Wachses ergab, daß es mit Arsenblende (Auripigment) vermischt war; dieses Mineral aber hat die Eigenschaft, Wachs weich zu machen. Die alsbald auftretende kulturgeschichtliche Frage, woher die Assyrer das Bienenwachs nahmen, ließ sich verhältnismäßig leicht beantworten. Man kannte schon seit längerem die in Babylon entdeckte Stele eines Statthalters von Mari – das ist jener berühmte Ort am mittleren Euphrat, der von A. Parrot seit 1933 ausgegraben wird und mit seinem Archiv von 20 000 Tafeln die Geschichte um so erstaunliche Kenntnisse bereicherte, obendrein herrliche Plastiken und den größten Palast des alten Orients freigab –, und auf dieser Stele wird von der EinEinführung der Bienenzucht erzählt.

Das gebräuchlichste Schreibmaterial Altvorderasiens ist die Tontafel, die nach der Beschriftung in der Sonne gehärtet oder bei besonderer Wichtigkeit im Ofen gebrannt wird. Jedoch weiß man schon seit längerem, daß die Hethiter Kleinasiens bereits im 2. Jahrtausend vor Christus neben dem Ton auch Holz- und Wachstäfelchen zum Schreiben verwandten. Es gibt eine reliefierte Marmorstele des Königs Barrekub von Scham’al Sendjirli, etwa 60 km nordöstlich des Golfes von Issus) aus der Mitte des 8. Jahrh. v. Chr., auf der der Fürst sitzend dargestellt ist; vor ihm steht ein Schreiber und hält unter dem linken Arm eine längliche, gerillte Platte der Art, wie sie nun hier im Brunnen von Nimrud wieder auftauchte. Jetzt wird auch verständlich, weshalb bisher aus dem 8. Jahrhundert vor Christus keinerlei assyrische Rechts- und Wirtschaftstexte auf uns gekommen sind: Wahrscheinlich wurden diese Urkunden damals samt und sonders auf bewachsten Holztäfelchen, kostbare Texte aber auf Elfenbeinplatten geschrieben. Seit der prunkhaften Neuaufrichtung von Kalach durch Assurnasirpal II. blühte ja in Assyrien dank der Umsiedlung phönizischer Meister dieser Kunst in die Metropole am Tigris die Elfenbeinschnitzerei, und die Grabungen von Nimrud und Chorsabad haben schöne Zeugnisse dieser Fertigkeit – Kästchen, Kleinplastiken, Einlegearbeiten und Möbelverzierungen – ans Licht gebracht.

Das astronomische Handbuch, dessen „Deckel“ eine solche Elfenbeintafel bildete, stammt nach der Aufschrift aus der Bibliothek Sargons II. (721 bis 705 vor Christus). Ehemaliger General Salmanassars V., des Eroberers Samarias, warf er sich zum Herrscher Assyriens auf und begründete die mächtige Dynastie der Sargoniden. Im Alter schuf er sich – verbittert und vereinsamt – nordöstlich von Ninive eine Art privater Weihestätte in der eigens dazu aus dem Boden gestampften Stadt Durscharrukin („Sargonsburg“, heute Chorsabad). Seine Residenz war vorher Kalach gewesen, und das kleine Brunnentäfelchen, das wohl bei irgendeiner Gelegenheit aus der Bibliothek von Durscharrukin in die von Kalach wanderte, ist ein neues Zeugnis seines Aufenthaltes auch an diesem Platz. Sargons genialer, aber maßloser und grausamer Sohn Sanherib, der Zerstörer Babylons, haßte ihn und ließ des Vaters neue Gründung verfallen und veröden, als Sargon von einem Feldzug ins östliche Kleinasien nicht wiederkehrte. Er befahl, die nicht fertiggestellten Bauten in Chorsabad zu vermauern, und die Priesterschaft mußte die ganze Stadtgründung als Sünde gegen Assurs Götter anprangern. Und damit finden wir vielleicht auch die Antwort auf die letzte Frage, die uns die neugefundenen kleinen Buchtäfelchen aufgeben. Wie kamen sie in den Brunnen von Kalach, der sie mehr als 2 1/2 Jahrtausende fast unversehrt in seinem Bodensatz bewahrte? Als Sanherib 704 v. Chr. den Thron bestieg und in Kalach einzog, hat er gewiß auch hier seiner Abneigung gegen den väterlichen Vorgänger nachgegeben. So mögen auf seinen Befehl die Diener des Palastes – wir kennen ihren glatten, feisten Typ aus Chorsabad und überraschen sie auf einem dortigen Relief einmal, wie sie ihrem Herrn devot einen kunstvoll geschnitzten Sessel zutragen – die kleine und dem Alten vielleicht besonders liebe Kostbarkeit des Astronomiebuches und andere Werke aus der Bücherei entfernt und bedenkenlos in den abgrundtiefen Brunnen geworfen haben, den noch kürzlich Mallowan mit 23,7 m vermaß. Der dunkle Wasserspiegel im Brunnengrund, über den sich die servilen Kreaturen beugten, zog wohl einige Kreise, dann wurde er wieder still; die Täfelchen aus Elfenbein und Holz sanken langsam auf den Grund und ruhten dort bis auf den heutigen Tag... Oder waren es die medischen und chaldäischen Plünderer vom Jahre 612 vor Christus, als das Assyrerreich zerbrach, die in sinnloser Zerstörungswut die ihnen wertlosen und doch so kostbaren Stücke aus den Fenstern des Archivs warfen und einige davon so auch in den Brunnen versinken ließen, ehe sie Feuer in die einst so mächtigen und prunkvollen Paläste warfen? Wir wissen es nicht.