Gehören Sie oder gehören Ihre Herren Söhne auch zu jenen, die es für ehrenrührig halten, einen Anzug von der Stange zu kaufen? Und zu denen, die diesen Glauben mehr oder minder geschickt und gründlich mit anatomischen Erläuterungen unterbauen, die nur für ihren besonderen Fall zutreffen? – Wenn ja, dann muß es sie interessieren, daß man in den Kreisen der Textilindustrie darüber diskutiert, die nach mathematischen Gesichtspunkten errechneten Schnitte aufzugeben und statt dessen den „anatomischen Herrenanzug“ zu produzieren ...

„Mathematisch“ und „anatomisch“: das sind zwei Begriffe, die viel zu wissenschaftlich, mindestens viel zu wenig volkstümlich sind, als daß sie jemals Schlagwörter hergeben könnten, mit denen die Konfektion sich appetitanregend und damit marktausweitend an die Verbraucher wenden könnte. Immerhin aber kaufen sich bei uns schon 60 v. H. aller Männer ihre Anzüge von der Stange. 1955 sind in der Bundesrepublik mehr als viereinhalb Millionen Konfektionsanzüge angefertigt worden, was einem Verkaufserlös von 600 bis 700 Mill. Mark entspricht. Die handwerklichen Schneider sagen natürlich „viel zu viele“ und betonen mit Recht, daß der nach Maß „gebaute“ Anzug nach wie vor bis in die Knopflöcher hinein der „individuelle“ Anzug ist. Für die Bekleidungsindustrie aber sind diese 60 v. H. ebenso selbstverständlich noch immer viel zu wenig. Sie nämlich kann darauf hinweisen, daß z. B. in Amerika der Maßanzug noch weiter hinter dem Konfektionsanzug hinterherhinkt. Dort werden 90 v. H. aller Männer von der Industrie angezogen. Immerhin: auch der Satz von 60 v. H. ist hoch genug, um eine Erläuterung dieser Begriffe trotz ihrer werbemäßig buckligen Klumpfüßigkeit zu rechtfertigen.

Bei der Koppelung von Mathematik und Anatomie denkt man unwillkürlich an die Bemühungen Albrecht Dürers, der vor fast fünf Jahrhunderten versuchte, den menschlichen Körper in eine mathematische Ordnung zu bringen, indem er die Größe des Ganzen zu Kopf, Rumpf und Gliedern nach dem berühmten „Goldenen Schnitt“ in Beziehung setzte. Die Konfektionsfirma, die sich heute diesen mathematischen Idealmann als Modell für ihre Anzüge nehmen würde, wäre mit Sicherheit schnell pleite; denn so vollkommen und schön sind unsere Herren leider alle nicht. Man könnte diesem Idealmann heutzutage nur den guten Rat geben, sich mit der Venus von Milo zu trösten. Denn Fachleute versichern, daß diese Figur, die jahrhundertelang als der Inbegriff weiblicher Schönheit galt, heutzutage auf jeder Schönheitskonkurrenz schon im Abendkleid sitzenbliebe und im Bikini nicht einmal in die Vorwahl kommen würde.

Wenn überhaupt, muß man diese Begriffe aus der geschichtlichen Entwicklung erläutern. Bis 1860 gab es ausschließlich Maßarbeit, der Anstoß zur Konfektion kam um diese Zeit aus Südamerika. Deutsche Auswanderer, die sich in den dort üblichen Caramba-Kostümen plus Sombrero nicht ganz wohl fühlten, bestellten bei einem Wormser Schneidermeister „heimische Anzüge wie gehabt“. Der Meister mußte also die Maße seiner fernen Kunden über Daumen und Ozean kalkulieren, und so schickte er eine Kollektion mit Anzügen für große Dünne, kleine Dicke, große Dicke und kleine Dünne. Nur diese vier Größen kamen auch auf den Markt, als man im Zuge der Verstädterung und Proletarisierung um 1870 in Deutschland selbst begann, Fertiganzüge zu kaufen. Sehr langsam bekamen die Händler dann heraus, was zwischen groß und klein, dick und dünn noch alles fehlte, um immer mehr Kunden besser bedienen zu können. Um 1909 gab es schon zwölf Großen. 1930 waren es etwa 39 und 1939 noch etwa zehn mehr. Heute, wo die Jungens den Eltern bekanntlich wortwörtlich „über den Kopf wachsen“, hat man Dürers Idealmann in rund 70 Adams aufgespalten, die – da sie sämtlich gleich eitel und für ihr Geld gleich anspruchsvoll sind – jeweils noch kleine, leicht zu erfüllende Änderungswünsche äußern dürfen: für die Normalgroßen von 44 bis 54 und die entsprechenden „untersetzten“ Größen; für die Bauch- und Überbauch-Adonisse bis hin zum wirtschaftswunderlichen Querformat; für die Sonder-, Stangen- und Zwischenformate in Dur und Moll und noch viele andere mehr.

Das wäre also die anatomische Seite des Problems, zu der heutzutage aber noch ein gut Teil Physiologie kommt. Denn wie man vor 1914 die korsettgestützte Leutnantsfigur und nach 1933 die sportlich überbreiten Schultern berücksichigte, so muß man jetzt darauf sehen, daß auch die vom amerikanischen Film geküßte, schlaksig-saloppe Jugend im Laden bleibt. Sie aber interessiert sich zunächst einmal nur für das psychologische Moment, das die Mode gebietet: die V-Form, die engen Hosen, die überlangen Jacken...

Kurz: „Mathematisch“ war falsch, und „anatomisch“ allein ist auch falsch. Wenn man schon wissenschaftliche Ausdrücke gebrauchen will, dann sollte man gerechterweise gleich von einem „anthropologischen Herrenanzug“ sprechen. Denn hier kauft man Anatomie, Physiologie und Psychologie kombiniert, also angewandte Anthropologie von der Stange. Das ist zwar noch unverständlicher. Aber der junge oder alte König Kunde, der den Anzug kauft, übersetzt das sowieso sehr schnell und einleuchtend mit den schlichten Worten: er paßt mir, er gefällt mir, und leisten kann ich mir ihn auch! Und darauf kommt es hier an.

Woraus wieder einmal erhellt, wie simpel sich mitunter fremde Wörter und komplizierte Zusammenhänge selbst in unseren Tagen noch sagen und erläutern lassen. Werner Rittich