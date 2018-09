Ein Buch, das erschien und den Wunsch nach einem besseren erweckt

Am Abend des 20. Juli 1932 war ich mit einem österreichischen Freund durch das abendliche Berlin gegangen (vor ein paar Tagen erinnerte er mich noch an das, was ich an jenem Abend gesagt hatte). Wir wollten sehen, wie Berlin es aufnahm, daß die Preußenregierung, „der Gewalt weichend’, davongejagt worden war. Berlin rührte sich nicht. Als wir am Reichstag vorbeigingen, erinnerte ich daran, daß nach der Sprengung des langen Parlaments durch Oliver Cromwell ein Witzbold an die Pforten des Unterhauses ein Schild genagelt hatte: To be let (zu vermieten), und ich meinte: Dieses Schild wird auch hier bald hängen.

Flammen verzehrten die Freiheit

Das war 1932. Am 17. Februar brannte dann der Reichstag. Es wäre folgerichtig gewesen, wenn die nationalsozialistische Revolution den Reichstag, die von ihnen oft besudelte „Schwatzbude“, zum Scheiterhaufen der „Schwätzerrepublik“ gemacht hätte; wenn sie so ihren „Sturm auf die Bastille“ unternommen hätte. Aber die Geschichte nimmt nicht immer Rücksicht darauf, ob sie in den Geschichtsbüchern übersichtliche Kapitel abgibt, sie hält es nicht mit der Logik. Die Nationalsozialisten bekannten sich nicht zu diesem Autodafé, und nachzuweisen ist es ihnen mit hundertprozentiger Sicherheit nicht, daß sie den Reichstag angezündet haben – wenn es auch sehr wahrscheinlich ist.

Stolze, kühne und heroische Augenblicke hat diese nationalsozialistische Revolution nicht gehabt. Man war ja „legal“ zur Macht gelangt; der „Führer der stärksten parlamentarischen Partei“ war mit dem Reichskanzleramt betraut worden, den wegen seiner schleichenden Methoden ein faschistischer Autor voller Verachtung den „Cäsar im Tirolerkostüm“ genannt hatte.

Die Nationalsozialisten, die Mörder des deutschen Parlamentarismus, huldigten ein letztes Mal dem Deutschen Reichstag, indem sie den Brand als „eine Tat der kommunistischen Bestie“ darstellten. Hitler wußte, daß die Flammen im Deutschen Reichstag für ihn loderten. Sein Traum erfüllte sich, dieser Traum des Weltbrandes, der alle Parlamente und alles Gerede von Gewissen und Freiheit wie dürres Holz verzehren würde.

Er verfolgte die Männer des Reichstags mit unversöhnlichem Haß. 45 von ihnen wurden im Dritten Reich hingerichtet; 83 fanden den Tod in Konzentrationslagern; über 300 weitere erlebten die Qual und Demütigung des Konzentrationslagers; über 50 wurden ins Zuchthaus oder Gefängnis geworfen – über 100 flüchteten aus Deutschland.