Leibarzt des Papstes entwickelt kühne Theorie auf dem Biogenetik-Kongreß in Baden-Baden

Auf dem zweiten internationalen Kongreß für Biogenetik, der in diesen Tagen in Baden-Baden stattfand, entwickelte Professor Galeazzi-Lisi, der Leibarzt des Papstes Pius XII., eine Theorie, die nichts mehr und nichts weniger versucht, als die Krebserkrankung aus einer absolut neuen pathogenetischen Sicht zu erklären. Krebs – so sagt Galeazzi-Lisi, und diese Ansicht wird auch von vielen anderen Forschern vertreten – ist eine Algemeinerkrankung die sich von langer Hand im Organismus vorbereitet, noch ehe es zur eigentlichen Geschwulst kommt. Die Geschwulst selbst ist nur das Resultat der Abwehrversuche des Körpers. Der Organismus versucht, die Allgemeinerkrankung an ein einzelnes Organ zu lokalisieren und auszuscheiden, damit die Schäden in Grenzen gehalten werden. Und wirklich gehen Krebsgeschwülste fast immer von Geweben aus, die irgendeine Ausscheidungsfunktion haben.

Operation allein ist nicht genug

Das Herausschneider der Krebsgeschwulst befreit den Kranken nur von einem einzigen Krankheitsherd. „Das pathologische Terrain, die Allgemeinerkrankung Krebs, bleibt bestehen und kann die Krankheit neu auferstehen lassen.“ Die Operation allein ist also nicht genug. Es muß eine Behandlung angeschlossen werden, die jede Möglichkeit des Wiederauftretens ausschließt und die Krankheit selbst vollständig beseitigt. Der Krankheit muß der Boden, den sie zur Ausbreitung braucht, entzogen werden.

Bis hierher bietet Galeazzi-Lisi nichts wesentli<h Neues. Diese Gedankengänge taudien in verschiedenen Modifikationen immer wieder im Schrifttum auf. Und es gibt durchaus auch schon praktische Einrichtungen, die zum Beispiel durch die sogenannte nachgehende Krebsfürsorge versuchen, die Allgemeinerkrankung günstig zu beeinflussen. Die weitere pathogenetische Sicht aber ist auf den ersten Blick – mehr bekam man allerdings noch nicht zu sehen – verblüffend. Sie ist sogar – man scheut sich, dieses Wort auszusprechen – sensationell.

Ihren Ursprung nahm diese neue Betrachtungsweise im Jahre 1936 in den römischen Laboratorien. Einem Fischembryo wurde das Fragment eines Froschschwanzes eingefügt. Wenige Zeit danach beobachtete man eine erhebliche Größenzunahme dieses Fragments. Das Embryo erstickte fast daran, setzte aber seine Entwicklung fort. Nach Erreichen eines gewissen Stadiums dieses sozusagen konkurierenden Wachstums schrumpfte das Froschschwanzsegment allmählich zusammen, wurde schließlich losgelöst und vom Embryo vollkommen abgestoßen.

Das Froschschwanzsegment hatte also zunächst kräftig an den hochwertigen Nährsubstanzen des Embryos schmarotzt. Es hatte sich aktiv Anteil an, dessen nativen Produkten verschafft. Erst von einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt an hatte das Embryo gegenüber dem Fragment die Oberhand gewonnen. Dies aber setzt ein aktives Verhalten des Embryos gegenüber dem Fragment voraus. Es war eine aktive Beziehungnahme zu dem schmarotzenden Teil, die zur Abstoßung und damit Vernichtung des Fremdkörpers geführt hatte. Sie stellte gleichsam die natürliche Ordnung wieder her.