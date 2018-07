Die Fritz Thyssen Vermögensverwaltung AG, Köln, eine auf Grund der Entflechtungsdiktate gegründete Holding für die Stahlvereinsnachfolgeaktien, die in Besitz von Frau Amalie Thyssen, der Witwe Fritz Thyssens, verblieben, berichtet jetzt über ihr zweites, am 30. November 1955 beendetes Geschäftsjahr. In dem Bericht werden die inzwischen erfolgten Besitzveränderungen mitgeteilt und erklärt, daß die Combined Steel Group mit Wirkung vom 1. April 1955 den sogenannten Thyssen-Plan entsprechend den Vorgängen geändert habe. Dieser Thyssen-Plan bezieht sich sowohl auf das Vermögen von Frau Amalie Thyssen wie auf das der Tochter, der jetzigen Gräfin Zichy-Thyssen, für deren Stahlvereinsnachfolgebesitz die mit ebenfalls 20 Mill. DM kapitalisierte Thyssen AG für Beteiligungen, Köln, gegründet worden war. Beide Gesellschaften hatten, außer den Aktien der Rheinische Röhrenwerke AG und der Deutsche Edelstahlwerke AG, durch Aktientausch auch Aktien der Hüttenwerke Phoenix AG und der Niederrheinische Hütte AG erworben. Durch die schon erwähnte neue Anordnung der Combined Steel ist auch die Liquidation der Gewerkschaft Preußen verfügt worden.

Daraus ergibt sich nun folgendes: In der Bilanz vom 30. November 1954 hatte die Vermögensverwaltung insgesamt 105,4 Mill. DM Nominalaktien an Rheinische Röhren, Phoenix und August-Thyssen-Hütte. In der neuen Bilanz sind nach der Fusion von Rheinrohr und Phoenix und auf Grund von Zukauf (aus Krages-Besitz) 107,9 Mill. DM Rheinrohr-Phoenix-Aktien, mithin 52,135 v. H. des AK von 207 Mill. DM enthalten. Das ist das Beteiligungsportefeuille. Unter Wertpapieren – da nicht als Beteiligung gedacht – sind August-Thyssen-Hütte-Aktien von nunmehr 22,74 (14,96) Mill. DM enthalten. Das Rheinrohr-Phoenix-Paket ist mit 21,3 Mill. DM aktiviert, also mit weniger als 20 v. H. des Nominalwertes bei einem Börsenkurs von rund 170 v. H. Darin liegt also eine erhebliche Aktiv-Reserve. Die ATH-Aktien sind bei rund 180 v. H. Börsenkurs vermutlich mit etwas über 100 v. H. aktiviert, sofern nicht noch wesentlich andere Wertpapiere auf jenem Konto verbucht sind. Es erscheint in der Bilanz mit 23,99 Mill. DM.

Bei der Liquidation der Gewerkschaft Preußen handelt es sich um folgendes: Preußen verfügt über umfangreichen Grundbesitz, außerdem über eine Beteiligung von fünf Achteln an 17 Gewerkschaften, die die Kohlenfelderreserven der alten Thyssen-Gruppen einschließlich der Gruppe Thyssen-Bornemisza (z. B. Zeche Walsum) darstellten. An diesen Gewerkschaften werden also künftig auf Grund der alliierten Anordnung die beiden Vermögensverwaltungsgesellschaften der Erbinnen Fritz Thyssens mit je der Hälfte, also mit je fünf Sechzehnteln, also etwas weniger als einem Drittel, beteiligt sein.

Die Ertragsrechnung der Holding sieht Erträge aus Beteiligungen von 5,46 Mill. DM neben Zins- und aoErträgen von zusammen 0,66 Mill. DM vor. Nach Verrechnung der Verwaltungsunkosten, ferner einer halben Mill. DM Steuern und rund einer halben Mill. DM Rechts- und Beratungskosten verbleibt ein Gewinn von 4,96 (6,7) Mill. DM, der an die Aktionärin, Frau Amalie Thyssen, ausgeschüttet wurde.

*

Die Holdinggesellschaft für den Nachfolgebesitz an VSt-Beteiligungen der Gräfin Zichy-Thyssen, die Thyssen AG für Beteiligungen, Köln, berichtet über das zweite Geschäftsjahr per 30. November 1955. Daraus geht hervor, daß der Beteiligungsbestand am Bilanzstichtag nominell 74,178 Mill. DM Aktien an Nachfolgeunternehmen enthielt. Außerdem sind mit Mitteln der Gesellschaft 7,5 Mill. DM Aktien der August-Thyssen-Hütte AG erworben worden, die auf Grund eines besonderen Treuhandverhältnisses in Händen Dritter liegen. Der gesamte Nominalbestand einschl. dieser 7,5 Mill. ist mit 41,79 (20,85) Mill. DM aktiviert, also ebenfalls weit unter Kurs. Im einzelnen entfallen von den Nachfolgeaktien mehr als 50 v. H. Anteil am AK von 41,4 Mill. DM an der Deutsche Edelstahlwerke AG, Krefeld, mehr als 50 v. H. auf das ebenfalls 41,4 Mill. DM betragende AK an der Niederrheinische Hütte AG, Duisburg, etwas über 25 v. H. am AK von 46 Mill. DM an der Handelsunion AG, Düsseldorf, und insgesamt 24,9 Mill. DM Anteil am AK der August-Thyssen-Hütte AG von 115 Mill. DM. Zwischen Thyssen-Hütte und Niederrheinhütte ist ein Aktientausch in Vorbereitung, wobei junge Thyssen-Aktien gegen Niederrhein-Aktien auf Grund des HV-Beschlusses vom 12. Oktober 1955 getauscht werden sollen, sobald die Genehmigung der Hohen Behörde dazu vorliegt.

Die Erträge aus Beteiligungen betragen nur 2,7 Mill. DM. Jedoch unter Hinzuziehung von 5,7 Mill. DM ao.-Erträgen aus Rücklageauflösungen kann nach Absetzung der Unkosten und Steuern ein Reingewinn von 7,33 Mill. DM auf 20 Mill. DM AK an die Allein-Aktionärin, Gräfin Anita, ausgeschüttet werden. l t.