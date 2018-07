Die strukturelle Aufwärtsentwicklung des bankmäßigen Teilzahlungskreditgeschäfts kommt in dem Geschäftsbericht für 1955 der Kundenkreditbank KG a. A., Düsseldorf, deutlich zum Ausdruck. Selbst wenn berücksichtigt wird, daß durch die im Berichtsjahr erfolgte Übernahme der Hessischen Kundenkreditbank GmbH, Frankfurt/Main, in den Vergleichszahlen einige Unebenheiten vorhanden sind und von den 100 Mill. DM Mehrumsatz etwa 63 Mill. auf die neuerrichteten und übernommenen Geschäftsstellen entfallen, so ist die Tendenz der Ausweitung doch unverkennbar. Die Umsatzsteigerung (von 236,6 auf 335,5 Mill. DM) entfällt fast ausschließlich auf die ersten drei Quartale des Berichtsjahres, während die Bank im vierten Quartal in der Herauslage von Krediten Zurückhaltung geübt hat.

Die Zunahme der Gesamtumsätze verteilte sich auf alle Warengruppen, wobei, die Umsatzsteigerung bei Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Anhängern, Personenkraftwagen und Motorrädern, Möbeln sowie bei den Rundfunk- und Fernsehapparaten besonders Start ins Gewicht fällt. Wer nahm die Kredite in Anspruch Auf die Gruppe Arbeiter entfallen allein 60 v. H.; Angestellte und Beamte rangieren mit 22 v. H. an zweiter Stelle. Gewerbetreibende und freie Berufe verzeichnen einen Anteil von 10 v. H. Diese Zahlen würden ein falsches Bild geben, wenn nicht gesagt werden würde, daß der Durchschnittskreditbetrag des Arbeiters bei 401 DM liegt, während Gewerbetreibende und frei! Berufe je. 2376 DM durchschnittlich in Anspruch nehmen. Die Bank hat sich also zunehmend in die Klein-Gewerbefinanzierung eingeschaltet.

Die eigenen Mittel des Instituts wurden in Übereinklang mit der Entwicklung des Kreditvolumens verstärkt. Durch zwei Kapitalerhöhungen erhöhte sich das AK auf 8 Mill., der persönlich haltende Gesellschafter brachte seine Einlage auf 0,5 Mill. Nach Erhöhung der Rücklagen beträgt das haftende Kapital 10,75 (6,4) Mill. DM. Für 1955 wird eine Dividende von 9,5 v. H. ausgeschüttet. Im neuen Geschäftsjahr hielt die Nachfrage nach Teilzahlungskrediten unvermindert an; der künftige Geschäftsumfang hängt jedoch wesentlich von den allgemeinen Verhältnissen am westdeutschen Geld- und Kapitalmarkt ab. ue

Die Edeka-Organisation, in der über 35 500 selbständige Einzelhändler und Genossenschaften zusammengeschlossen sind, konnte auch 1955 ihren Umsatz beträchtlich erhöhen. So stieg der Gesamtumsatz im Lebensmitteleinzelhandel um 9 v. H. auf 16,9 (i. V. 15,5) Mrd. DM, wobei der mengenmäßige Zuwachs jedoch nur 7 v. H. betrug. Bemerkenswert ist, daß bei der Steigerung des Umsatzes um 1,4 Mrd. DM vor allem der selbständige Lebensmitteleinzelhandel beteiligt war, dessen Zuwachsrate auf 700 (i. V. 450) Mill. DM gestiegen ist, so daß vom Gesamtumsatz des selbständigen Lebensmitteleinzelhandels 32 v. H. auf die Edeka-Kaufleute entfällt. Die Edeka-Zentrale plant den weiteren Ausbau der Tiefkühlkette und den verstärkten Obst- und Gemüseverkauf. Sie unterstützt die Mitglieder durch Betriebsberater, den eignen Werbedienst sowie bei der Modernisierung der Verkaufsläden.

Hoher Marktanteil des Unimog. Wie aus der Zulassungsstatistik des Kraftfahrtbundesamtes hervorgeht, konnte die Daimler-Benz AG, Gaggenau, mit ihrem Unimog 1955 einen sehr hohen Marktanteil erringen. Von allen 1955 im Inland zugelassenen Schleppern der Leistungsklasse von 25 bis 34 PS war jeder sechste ein Unimog. Von den 17 Firmen, die Schlepper der genannten Leistungsklasse herstellen, hatte die Daimler-Benz AG mit dem Unimog bei weitem den größten Absatz. Außerdem erreichte der Unimog-Export in 1955 einen bedeutenden Umfang. Die Exportumsätze betrugen rund 40 v. H. der Gesamtumsätze. Im vergangenen Jahr wurde der Unimog in 60 verschiedene Länder geliefert.

Die Goggomobil-Produktion konnte jetzt auf täglich 150 Fahrzeuge gesteigert werden. Diese Fertigungsausweitung wurde durch die Inbetriebnahme eines weiteren Montagebandes bei der Hans Glas Isaria-Vertriebs-KG in Dingolfing/Bayern erreicht.