Die „Finanzreformmüdigkeit“ ist nach. dem nahezu zwei Jahre andauernden Hin und Her zwischen Bundestag, Bundesrat und Vermittlungsausschuß, dem ein Außenstehender kaum noch folgen konnte, verständlicherweise weit verbreitet. Als das Finanzverfassungsgesetz kurz vor Weihnachten endlich verabschiedet werden konnte, nahm man allgemein mit einem Seufzer der Erleichterung hiervon Kenntnis. Wir haben unsere Leser laufend über die verschlungenen Pfade der Erörterungen um dieses Gesetz unterrichtet; deshalb sei auch das Ergebnis kurz registriert.

Die Höhe des Bundesanteils an der Einkommen- und Körperschaftsteuer liegt für 1956 und 1957 mit 33 1/3 v. H. fest; ab 1958 sind zunächst 35 v. H. in Aussicht genommen, und von da an ist eine Revision nur noch höchstens alle zwei Jahre zulässig und an das Vorhandensein gewisser Voraussetzungen geknüpft. Gewiß: ein unverkennbarer Fortschritt, aber es wird abzuwarten bleiben, ob dadurch das spätere „Geraufe“ tatsächlich gemildert wird. Die im neuen Artikel 106 Abs. 4 GG niedergelegten Grundsätze, von denen bei der Anwendung der Revisionsklausel auszugehen ist, sind – wie könnte es auch anders sein! – so unbestimmt formuliert, daß bereits befürchtet worden ist, sie seien „Pseudonormen“, die „nur zukünftiger rhetorischer Verwirrung die Grundlage bieten“.

Ansonsten? Die umstrittene Bundesergänzungsabgabe ist dem Bund zugestanden worden; insoweit ist noch alles „drin“, zumal noch nicht verbindlich feststeht, ob ihre Erhebung der Zustimmung des Bundesrats bedarfoder nicht. Die Einkommen- und Körperschaftsteuer ist nicht mehr im Katalog der Landessteuern enthalten, aber auch nicht als gemeinschaftliche Steuer beider Parter bezeichnet worden; welchen Charakter sie nunmehr hat, darüber schweigt das Gesetz.

Alles in allem ist das, im Vergleich zu dem Aufwand, der mit diesem Fragenkreis getrieben worden ist (wir erinnern nur an die sorgfältigen Untersuchungen von Hettlage und Noltenius), ein mehr als bescheidenes Ergebnis. Die unmittelbar Beteiligten freilich haben sich im wesentlichen mit der getroffenen Regelung abgefunden, und es hat heute wenig Sinn, die Frage zu ventilieren, wer an dem mageren Resultat die Schuld trägt. Wichtiger ist, sich zu vergegenwärtigen, daß eine echte Reform weiterhin in der Schwebe bleibt, und zugleich nach neuen Wegen zu suchen.

Dabei ist nun (und darum greifen wir dieses Thema überhaupt nochmals auf) eine interessante Feststellung zu treffen: Waren die bisherigen Diskussionen nahezu ausschließlich von der Antithese Unitarismus – Föderalismus beherrscht (und mußten daher zu einem schier unentwirrbaren circulus vitiosus führen), so scheint nunmehr die Erkenntnis Platz zu greifen, daß sich das Thema „Finanzverfassung“ nicht in der Frage nach der möglichst optimalen Gestaltung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs erschöpft. Der erste Anstoß für diese Neuorientierung ging von dem früheren niedersächsischen Finanzminister (und jetzigen Honorarprofessor in Darmstadt) Dr. Strickrodt aus, der in zwei Aufsätzen in der „Juristenzeitung“ den Versuch unternommen hat, die „Finanzverfassung als selbständiges Normensystem“ zu begreifen und ihre „Verwirklichungsmöglichkeiten im System“ aufzuzeigen. Strickrodts Anliegen ist es, die theoretische Grundlegung einer Disziplin der Finanzverfassungslehre zu entwickeln.

Der Leser mag sich nun sagen, daß es sich hier um eine in den Kinderschuhen steckende Theorie handele, mit der man sich nun wirklich nicht – oder noch nicht – zu befassen brauche. Es haben sich aber auch die deutschen Staatsrechtslehrer auf ihrer Hamburger Tagung im Oktober vergangenen Jahres mit dem Thema „Die Finanzverfassung im Rahmen der Staatsverfassung“ beschäftigt und dabei Perspektiven angedeutet, deren Folgerungen höchst aktuell sind und die damit die Problematik der Finanzverfassung für den einzelnen Staatsbürger wieder „attraktiver“ gestalten.

„Finanzverfassung im allgemeinen Sinne meint“ – so der Erstberichterstatter Professor Hettlage – „den Inbegriff von Verfassungssätzen, die sich auf die Ordnung des Geldwesens, die staatliche Haushalts-, Vermögens- und Schuldenwirtschaft sowie die Ausübung der Finanzgewalt beziehen“. Gewiß: Im Rahmen dieser weitgespannten Begriffsbestimmung kommt dem Fragenkreis der Gestaltung der Finanzgewalt im Bundesstaat wesentliche, aber eben nicht alleinige Bedeutung zu, und es erscheint bezeichnend, daß sich die Hamburger Diskussion an einer ganz anderen Frage als der des Bundes-Länder-Verhältnisses entzündete: nämlich an der nach den materiellen Grenzen dieser Finanzgewalt.