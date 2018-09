Natürlich, „durch Berlin fließt immer noch die Spree“ – aber doch nur so, wie auch über die trümmerbesäten Straßen einer zerbombten Stadt der Frühlingswind streicht. Denn alle die Menschen, für die die Spree vor der Spaltung Deutschlands das Element ihrer Arbeit und ihres Lebensgefühls war – die Spreeschiffer nämlich –, haben seit 1945 nur eine Wahl: sich entweder in der Zone in einen „Volkseigenen Betrieb“ eingliedern zu lassen (womit sie die alte Tradition unabhängigen Daseins verraten) oder mit ihrem Kahn nach Westberlin zu flüchten und dort – nun, brotlos zu werden, arbeitslos, als Flüchtlinge „nicht anerkannt“, da sie ja nicht politisch verfolgt wurden, sondern nur (nur!) ihre von den Vorfahren ererbte Selbständigkeit aufgeben sollten. Das Elend dieser in Westberlin buchstäblich „gestrandeten“ Schiffer ist ein extremer Fall von verschämter Armut, weil die „Zillen“-besitzer ihrem Beruf die Treue halten und lieber von der Sozialrente dahinvegetieren, als in einen anderen Beruf hinüberzuwechseln. Das ist eine jener Situationen, die nur ein Dichter der Öffentlichkeit nahebringen kann; es muß allerdings ein genau informierter, photographisch getreu beschreibender und dennoch nicht an der bloßen Reportage klebender Dichter sein. Der junge Berliner Autor Richard Hey schrieb das vom Südwestfunk urgesendete, in Hamburg produzierte Hörspiel „Olga 17“ (der Name des Spreekahns, um den es in diesem besonderen Fall geht), das mit der ganzen Kraft der Tragödie sowohl den Starrsinn des alten Kahnschiffers (Paul Bildt spricht ihn unvergleichlich) wie die vergeblichen Kompromißversuche der nächsten Generation unter den Bann eines Verhängnisses stellt. Muß das Verhängnis immer weiter wirken? Das wäre nicht nötig, wenn man sich entschlösse, den geflüchteten Spreeschiffern den Status des anerkannten Flüchtlings und ihnen in der westdeutschen Binnenschiffahrt eine neue Chance zu geben.

Wir werden hören:

Donnerstag, 19. April, 22.20 Uhr aus Frankfurt:

Zum 60. Geburtstag von Walter Mehring, dessen Behandlung der Chansonform erst heute wieder voll gewürdigt wird, wirkt Trude Hesterberg an einer Jubiläumssendung „Hier steht ein Mann und singt ein Lied“ mit.

20.00 vom NDR: Richard Heys Hörspiel „Olga 17“. – 21.00 aus Stuttgart: Carl Schuricht dirigiert ein Konzert mit Werken von Mozart (Klavierkonzert Es-Dur, am Flügel Clara Haskin) und Haydn (Londoner Symphonie). – 21.15 aus Frankfurt: Klavierstücke und das a-Moll-Violinkonzert von Alexander Glasunow“ (Ausführende sind Elena Glasunow und Ricardo Odnoposoff). – 22.40 vom NDR: Professor Alexander Mitscherlich spricht zum 70. Geburtstag seines Lehrers, des Heidelberger Internisten Victor von Weizsäcker). – 23.00 aus Frankfurt: Wolfgang Fortner dirigiert seine Ballettmusik „Die weiße Rose“.

Freitag, 20. April, 20 Uhr aus München:

Eine originelle Zusammenstellung bringt Werke, die Mozart für Freunde oder Schüler aus Gefälligkeit geschrieben hat: das G-Dur-Duo für Violine und Viola (1783 an Stelle des erkrankten Michael Haydn komponiert), die „Kleine Gigue für Klavier“ (1789 in Leipzig als Huldigung für Bach), das „Terzett für Klavier, Klarinette und Viola“ (während des Kegelschiebens für eine Schülerin geschrieben), die Sopranszene „Bella mia flamma“ (für Josefine Duschek) und das A-Dur-Klarinettenquintett (für den Klarinettisten Stadler).