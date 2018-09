Der Autotourismus ist eine von Landkarten abhängige Reisetechnik. Zu Hause zwar sind alle Karten wundervoll; nicht so hingegen auf der Reise. Wer sie bei voller Fahrt am Steuer liest, bringt sich und andere in Gefahr. Studieren Begleiter die Karten, reduziert die geteilte Aufmerksamkeit die Fahrkonzentration um fünfzig Prozent. Hält man an und orientiert sich in Ruhe, gehen kostbare Minuten verloren, und dieser Zeitverlust verführt nachher zum Gas geben.

Die Männer der „Alliance Internationale de Tourisme“ in Genf haben hin- und herüberlegt, wie sie Unzulänglichkeiten der Karten begegnen können. Da erdachten sie die Streckenkarten. Im neuen Buntdruck werden sie den Mitgliedern der europäischen Automobilklubs kostenlos mit auf die Reise gegeben. Es sind 14,5 mal 21 cm große Blätter mit einem fünfmal 15,5 cm großen Kartenausschnitt in der Mitte. Wie ein breiter, roter Faden schlängelt sich die Wegstrecke von Ort zu Ort, vorbei an besonders markierten Autobahn-Rasthäusern und Tankstellen, alleinstehenden Kirchen und Gehöften, Flugplätzen, Baudenkmälern, Ruinen und Sehenswürdigkeiten. Man kann die Steigungen der Straßen in Prozenten und Pfeilrichtungen ablesen, die Meterzahlen der Paßhöhen,die Entfernungen von Ort zu Ort in beiden Richtungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen und vieles andere mehr. In Deutsch und Französisch (Französisch ist die internationale Kraftfahrersprache) wird man zu beiden Seiten der bunten Streckenkarte in Baedeckerform auf Sehenswürdigkeiten in Städten und Dörfern aufmerksam gemacht:

„Heitersheim (240 m) (200 Ew.) Schloß, weiträumige Wasseranlage mit Vorburg, Mitte 16. Jahrhundert, einst Residenz des „Herren Obersten Meisters Johanniter Ordens in Deutschland“. Schon vor Antritt der Urlaubsreise kann man Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten, die an der Fahrstrecke liegen, einkalkulieren.

„Die internationalen Autotourismus-Streckenkarten sind die besten Wegweiser, die es gibt“, sagen die Kraftfahrer. Sie ersparen das Suchen. Man kann sie sogar an die Windschutzscheibe pappen und während der Fahrt ohne Sichtbehinderung und Konzentrationsstörung ablesen.“

ADAC-Mitglieder, die mit Streckenkarten in den Urlaub fahren wollen, sollten ihren „Antrag auf Zusammenstellung einer Reiseroute“ mindestens vier Wochen vor Antritt der Fahrt ihrer Geschäftsstelle einreichen. Genaue Angaben sind über Reisebeginn, Reisedauer und Streckenverlauf zu machen.

Wer kein festes Ziel hat, wem es vielleicht darauf ankommt, die Landschaft unterwegs zu erleben, kann sich von der Autotourismus-Abteilung einen Streckenverlauf ausarbeiten lassen, der durch die reizvollsten Gebiete führt. In einem Begleitschreiben wird auf Hotels und Sehenswürdigkeiten besonders aufmerksam gemacht.

Streckenkarten im Buntdruck haben bis zur Stunde herausgebracht: das Bundesgebiet (1045 Strecken), Belgien und Luxemburg (93), Frankreich (348), Italien (480), Österreich (476), Jugoslawien (66) und die Schweiz (112). Alle übrigen europäischen Staaten und die Türkei haben Schwarzweiß-Karten. Die Automobilklubs tauschen sie untereinander aus. In den Autotourismus-Abteilungen des ADAC sind zur Zeit rund 7000 verschiedene Streckenkarten greifbar. Es kommen jeden Monat neue hinzu.

Die längste Streckenkarten-Fahrt, die die Hamburger Geschäftsstelle des ADAC für einen Ferienreisenden zusammengestellt hat (Deutschland-, Schweden-Norwegen-Finnland) mißt 7100 Kilometer. Für eine 4441-Kilometer-Fahrt (Hamburg-Neapel und zurück) waren 96 Streckenkarten (zu zwei Heften zusammengestellt) erforderlich. Sch.