London, im April

Einer „Indiskretion“ des Foreign Office, einem Regiefehler angeblich, ist es zu verdanken, daß das ganze „Festprogramm“, von der Ankunft im Mittwoch (18. April) um 11.35 Uhr bis zur Abfahrt am Freitag (27. April) um 14.15, in allen Einzelheiten bis auf die Minute genau bekanntgeworden ist.

Dadurch könnte (falls das Programm nicht noch ein viertesmal geändert wird) ein Wunsch der Sowjetführer, die sich auf dem Umweg über ein TASS-Interview beschwert haben, die Kontakte mit dem Mann von der Straße kämen bei dem Besuchsprogramm zu kurz, doch noch in Erfüllung gehen: Viele Engländer, aber vor allem auch viele Ausländer in England werden die Gelegenheit wahrnehmen wollen, in Chruschtschows und Bulganins Nähe zu sein. Nicht alle treibt dabei nur Neugier.

Noch nie zuvor sind bei Scotland Yard so viele Drohbriefe eingegangen. Daher die Absperrungsmaßnahmen überall auf dem Weg der Sowjetführer, denen es vielleicht zu danken sein wird, daß Chruschtschow und Bulganin, denen doch, nach ihren eigenen Worten zu urteilen, so viel dann liegt, den ‚kleinen Mann‘ im Westen kennenzulernen, nie erfahren werden, was Hunderttausende kleine Leute von ihnen denken. L.