Unter dem Namen Kreditanstalt für Wiederaufbau wurde 1948 zur Förderung des Wiederaufbaues eine Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtet. Diese Anstalt ist im Verlauf der Jahre über die ihr mit dieser Gesetzesbestimmung gegebenen Aufgabe weit hinausgewachsen, wie der von ihr soeben vorgelegte VII. Jahresbericht deutlich zu erkennen gibt. Dank der Aktivität und der Klugheit ihrer sowohl im fiskalischen wie im bankmäßigen Bereich sicheren Geschäftsführung vermochte sie eine Stellung zwischen Fiskus, Notenbank und Geschäftsbanken zu beziehen, ohne in deren Geschäftsgebiete selbst einzudringen. Vor allem hat die Kreditanstalt nie einen Zweifel darüber gelassen, daß sie den Geschäftsbanken keine Konkurrenz zu machen gedenkt. Sie hat im Gegenteil des öfteren Geschäfte zu einem Zeitpunkt an die Privatbanken zurückgegeben, zu dem es diesen gar nicht so ganz angenehm war. So zum Beispiel, als sie das mittelfristige Exportfinanzierungsgeschäft an die zu diesem Zweck besonders gegründete Ausfuhrkredit-AG übertrug. Zu einer solchen liberalen und privatwirtschaftlich eingestellten Haltung war sie in der Lage, weil ihr als Hauptbankagenten des ERP-Sondervermögens stets ein wichtiges Geschäft verblieb.

Sie verfügt heute über ein Bilanzvolumen von rund 5 Mrd. DM, mit dem ihr eine hervorragende Stellung innerhalb der deutschen Bankenorganisation gesichert ist. Mit diesem bedeutenden Grundgeschäft – es waren immerhin über eine halbe Mrd. DM, die im vergangenen Jahr allein aus dem ERP-Sondervermögen als Kredite herausgelegt wurden – sind keineswegs alle geschäftlichen Möglichkeiten der Kreditanstalt erschöpft. Dank ihres großen Eigenkapitals von mehr als 200 Mill. DM und ihres Emissionsrechts (ihre Emissionen betragen 387 Mill. DM) vermag sie auch heute noch in Bereichen, in denen die Geschäftsbanken nicht tätig werden können, Kredithilfen in einem erheblichen Umfange zu gewähren.

Das beste Beispiel hierfür ist die Wasserwirtschaft, die einen jährlichen Emissionsbedarf von 600 Mill. DM hat, von dem nur etwa die Hälfte ais eigenen Kräften aufgebracht werden kann. Auch der Steinkohlenbergbau (vor allem ist an Schachtbauten zu denken) wird möglicherweise weiterhin mit seinen Finanzierungsvorhaben einen Rückhalt bei der KfW suchen müssen, weil der Kapitalmarkt für solche Aufgaben noch nicht in einem ausreichenden Umfance zur Verfügung steht. Bisher hat der Steinkohlenbergbau über eine Mrd. DM an Krediten über die KfW erhalten. Dessen Investitionsmittelbedarf ist jedoch weiterhin groß. Seine Befriedigung aber gestaltet sich schwierig, weil de Rentabilitätslage des Steinkohlenbergbaues durch seine Verhaftung in Preisbindungsvorschriften und Montai-Union-Verpflichtungen unzureichend ist. Die Dinge liegen daher hier schwieriger als bei der eisenschaffenden Industrie und der Energiewirtschaft, die heute von der Kreditanstalt recht deutlich auf den allgemeinen Kapitalmarkt und damit auf die Finanzierung durch Privatbanken verwiesen werden. Die bankmäßige Hilfestellung, die die KfW dem Steinkohlenbergbau über die ERP-Kredite hinaus zu bieten vermag, wurde deutlich, als sie die schwierige Aufgabe eines Bankagenten der Hohen Behörde für Westdeutschland bei der Einschleusung der Gegenwerte der Dollar-Anleihe der Montan-Unicn übernahm. Die Abwicklung dieser Kredite, bei denen internationales Recht und die Gepflogenheiten der großen öffentlichen und privaten ausländischen Bankinstitute von internationaler Bedeutung beachtet werden mußten, wir zweifellos nicht ganz einfach. Die Kreditanstalt aber hat hierbei ihr Renommee in der internationalen Bankenwelt begründet und Erfahrungen gesammelt, die bei kommenden ähnlichen Geschäften bedeutungsvoll werden können.

Das gilt vor allem für das wichtige Gebiet der Finanzierung langfristiger Exportaufträge, deren Bedeutung von der Kreditanstalt in ihren Geschäftsbericht in das rechte Licht gerückt worden ist. Sie glaubt, daß sie entsprechende Geschäfte besser as ein Spezialinstitut durchzuführen vermag, weil sie auf Grund eines breitennormalen Kreditgeschäfts operieren kann. Sie verfügt in einen jeden Jahr über disponible Mittel, die für eine langfristige Anlage bestimmt sind, weil Zinsen und Rückflüsse aus ERP-Krediten laufend anfallen. Damit ist die Kredianstalt und ihr Hauptkreditgeber, das ERP-Sondervermögen, recht beweglich, was bei langfristigen Exportfinanzierungen wichtig ist. Hier müssen unter Umständen Kreditzusagen, lange bevor die Mittel notwendig werden, gegeben werden. Das aber kann im allgemeinen eine Kapitalsammelstelle oder ein Spezialinstitut nicht, wel diese darauf drängen müssen, daß Kreditzusage um Kapitalauszahlung zeitlich möglichst eng zusammenrücken. Noch weniger aber vermögen solche Stellen Kreditzusagen zu einem Zeitpunkt zu geben, zu dem nur eine geringe Wahrscheinlichkeit besteht, daß das Grundgeschäft überhaupt zum Abschluß gelangt. Das kann nur ein Institut wie die KfW, das ständig in ihrem Gesamtrahmen 1iquide ist.

Diese Beweglichkeit gibt darüber hinaus den wirtschaftspolitischen Instanzen des Bundes ein reagibles Instrument zur Beeinflussung der konjunkturellen Entwicklung. Sollen in einem späteren Zeitpunkt1955 war hiervon keine Rede – die Investitionen der Wirtschaft gefördert werden, so können auf Grund der mit Sicherheit zu erwartenden, für eine langfristige Wiederausleihung zur Verfügung stehenden Rückflüsse und Zinsen Zwischen- und Vorfinanzierungen durch die Geschäftsbanken auf Investitionen erfolgen, weil die KfW Anschlußkredite für spätere Jahre verbindlich zusagen kann. r1b.