Ich war noch nie im Harz. Nur einmal tastete ich kurz in Goslar. Das zählt nicht. Damals kamen wir gerade von der Schulbank und machten, immer wenn wir Zeit hatten, Mammutradtouren, um, wie ich inzwischen bei Eduard Spranger las, unsere Muskulatur zu testen und eine Domäne zu haben, in die uns niemand hineinredet. Neuerdings ziehe ich die beschauliche Eisenbahn- oder Omnibusfahrt dem wilden Zweirad-Amok – 1000 Kilometer in vierzehn Tagen – bei weitem vor. In jenen Jahren gab es auch noch keine versilberten Markstücke, und ich entsinne mich nicht, daß wir auch nur ein einziges Rundstück beim Goslarer Bäcker kauften: vom US-Zitronenpulver bis zum steinharten Vollkornbrot hatten wir dies hinten im Rucksack. Bei unseren jugendlichen Kraftakten in der firsteren R-Markzeit konnte es uns noch passieren, daß wir, statt in einer properen Jugendherberge, auf ächzenden Tragbahren in einem Tanzsaal kampieren mußten oder im Kölner Bahnhofsbunker mit einem Entlausungsmittel angeblasen wurden. Damit soll nun ein für allemal Schluß sein. Wenn ich diesmal in den Harz fahre, dann will ich in einem prallgefüllten, rustikalen Federbett schlafen, mit einem angemalten Herzen überm Kopf. Außerdem möchte ich von der Küche des Landes mit allen Gaumenkitzeln versorgt werden und nicht meine Kombüse auf dem Gepäckträger mit mir herumschleppen.

Im Reisebüro stöberte ich in Prospekten, Ich stöberte sehr gründlich und zog ab mit 33 Stück, zwei Pfund. Doch das genügte mir nicht. Aus der Bibliothek besorgte ich mir noch 498 Seiten Topographie. Mit einer Aktentasche voll der wunderschönsten Anpreisungen rückte ich schließlich meinen Bekannten auf den Hals, um Ratschläge einzuholen: Ich will nicht nach zwei Tagen Harz schon wieder Koffer packen. Ich legte also meine bunten Hefte auf den Tisch und begann meine Reise auszuarbeiten:

„Man beginne mit“: Goslar, das gebietet gewissermaßen schon der Anstand. Die schiefergepanzerte, tausendjährige Reichsstadt ist schönstes Mittelalter. Aber es fehlt nicht ein unauffälliger, erlesener Komfort. Schwer fällt es, unter dem unbedingt Sehenswerten eine Auswahl zu treffen. Man muß schon die ganze Stadt durchschlendern, darf keine der winzigen Gäßchen auslassen, deren heutige Namen bereits in den Papsturkunden des 12. Jahrhunderts auftauchen. Kaiserpfalz und Palastkapelle, Rathaus mit dem Huldigungssaal, Gildehäuser am Markt, unter ihnen das der Bäcker und der Gewandmeister, nicht zu vergessen das „Brusttuch“ mit der derbkomischen „Butterhanne“ links unterm Dach, Bürgerhäuser der Renaissance, St. Jakobi und St. Maria in horto – ein paar Stichworte sind dies nur für einen Rundgang durch ein Herzstück Deutschlands. Der Feinschmecker wird nicht umhinkönnen, beim „Achtermann“ einzukehren, einem Gasthof, der sich dem über fünf Meter dicken Befestigungsturm anschließt. Harzer Forellen, wie ein Bogen gespannt, warten da auf Silberschüsseln mit Zitrone und zerlassener Butter. Oder wie wäre es mit Schmerlen, einer anderen Spezialität? Nicht Fels, Berg und Wildwasser, die Schmerle als schönstes Geschöpf dieses Wassers wurde von Fontane besungen:

„Was soll’n mir Alant, Blei und Hecht und andre großen Kerle, Forelle, ja, das ist mir recht und doppelt recht die Schmerle.“

Nach diesem Präludium nun tiefer in den Harz hinein, zu den Sieben Bergstädten, deren Namensnennung allein genügt, um Assoziationen wie weltabgeschiedene Kur, international bekannte Heilbäder, verträumte Bauden, gespenstische Köthen, silberklare Bäche und kühne Talsperren wachzurufen.

Am städtischsten wirkt Clausthal-Zellerfeld‚ Sitz der berühmten Bergakademie und vorzüglicher Luftkurort. Am höchsten liegt St. Andreasberg mit seinem Museum im Bergwerk „Samson“, dem Schwebelift zur „Matthias-Schmidt-Hütte“, nicht zuletzt den „Harzer Rollern“, jenen Kanarienmaestri, die von ihren Lehrherren in Klausur zur glasreinen Trillerkunst gebracht wurden. Nicht nur einen „Renommierberg“ zu besitzen, sondern rings von Bergen umgeben zu sein, rühmt sich Altenau. In der „Stadt ohne Spatzen“ geht es nicht um Kanarienhähne, sondern um Buchfinken. Im Innerste-Tal liegt Wildemann, eine besonders ruhige Bergstadt, um die noch immer der „Wilde Mann“, so eine Art Rübezahl des Harzes, geistern soll. Rührend um sein Brauchtum besorgt ist das blitzsaubere Lautenthal. „Maaßener Gaipel“ heißt eine vielgenannte Wirtschaft voller Bergwerkserinnerungen, von der man eine treffliche Aussicht auf die Altstadt hat. Älteste Stadt des Oberharzes ist Bad Grund. Etwas besseres, als das, was 1738 in einem Bericht stand, kann man auch heute nicht über Bad Grund sagen. Danach soll es das beste Trinkwasser (ergo auch das beste Bier) haben.

Doch die sieben Bergstädte – das ist beileibe nicht der ganze Harz. Bad Harzburg, Braunlage und Bad Sachsa muß man mindestens noch nennen, Orte, die wie die vorhergenannten über ein sehr gut funktionierendes Autobusnetz schnell zu erreichen sind. Bad Harzburg, nicht weit von Goslar, ist recht feudal mit einem Kasino, mit illuminierten Parkanlagen und mit der einzigen Bergbahn Norddeutschlands, die auf den (Süddeutsche pflegen hier zu lächeln) 500 Meter hohen „Großen“ Burgberg führt. Braunlage preist seinen Gondelteich und den neuen Bergkurgarten an, Bad Sachsa seinen Märchengrund mit den automatischen Zwergen.