New York, im April

New Yorks „Met“-Oper hat ihren österlichen „Parsifal“ völlig neu inszeniert und dabei ausdrückliche Gefolgschaft für Wieland Wagners „Neu-Bayreuther“ Regie-Ideen bekundet: der massive maurisch-güldene Gralstempel ist verschwunden, ebenso jeglicher sichtbare, heilige oder unheilige, Blumenzauber. Aller szenischer Hintergrund wird von Projektionen bestritten, die ihr Zeichner Leo Kerz selbst eine schattenhafte Andeutung nennt. Er und der Spielleiter Herbert Graf haben dabei eine fast puritanische Linienstrenge eingehalten: Licht, Kontur und Schatten liefern alle Illusion. Kalifornische Riesenbäume des ersten Bildes schließen sich zu einer Wölbung zusammen, die sehr an den Unterbau des Eiffelturms erinnert. Klingsors Zauberschloß ist eine altromanisch kahle Mauer-, fläche; ein Pinienwald, schütter und karg, umrahmt die in blaue, unverkennbare Ballkostüme gehüllten Blumenmädchen, ein wintertrockener Karfreitagszauber waltet vor einem Kegelberge-Prospekt, und die Tempelstimmung, wieder in eine blaue Keltenfarbe getaucht, besteht aus raumhöhen Säulenschatten, die bedenklich an Riesenruderstangen gemahnen.

Diese radikale Verdrängung jeglicher bildlichen Romantik und Kulissenlieblichkeit erzielt zweifellos eine stärkere Konzentration auf den symphonischen Fluß der Partitur und auf die Wagnersche Ton-Wort-Einheit. Zumal der Dirigent Fritz Stiedry die Stimmen silbengenau klar und fast „italienisch“ abgerundet hervortreten ließ. Die Feierlichkeit ist so nunmehr wohl mehr geistig als dekorativ. „Parsifal“ wird dabei eher zu einem „statuarisch bewegten“ Oratorium, das der Phantasie des Zuschauers mehr Spielraum läßt, als es Richard Wagners, des genialen Theaterzauberers, Absicht vermeinte.

*

Der seit Jahren größte Musical-Triumph des Broadway, selbst die üblichen Rodgers-Hammerstein-Räusche übersteigend, ist My Fair Lady, die für europäische Stilbegriffe etwas sonderbare Verwandlung der Komödie „Pygmalion“ Bernard Shaws in eine Sang- und Tanzoperette mit historischer Kostümpracht und Girls-Aufmärschen. Ein Großsieg lokaler Vitalität und verläßlich ironiefreier Spaßigkeit über Dichterskepsis und Dichtermalice. Jedoch ist das Geheimnis des turbulenten Erfolgsrausches zweifellos die schlaue Beibehaltung der gesamten Handlungslinie Shaws, der Verwandlung des auch vokal so vulgären Blumenmädchens in eine auch seelisch glaubwürdige Lady. Respektvoller ist also eine „Veroperettung“ eines literarischen Werkes kaum je vollzogen worden, und die hinzugefügten und tempogeschickt eingefügten Liedertexte Alan Jay Lerners bemühen sich sogar, und das sieht ohne Treffsicherheit, Shaws satirische Note beizubehalten, wenn auch ein wenig ins Kindlich-Yankeefröhliche verschoben. Immerhin sind sie parodistisch drollig. Der Komponist Frederik Loewe wird von der Kritik dem Shaw-Vertoner Oskar Straus an die Seite gestellt, was leicht übertrieben ist; doch bekennt er. sich mit guten volkstümlichen Einfällen zur Melodik und selbst zum sanft persiflierenden Liebesduett, was wohl mehr Sullivan als Shaw ist, aber sicherlich ein weiteres Zugkraftmoment.

*

Der brillante Vorstoß eines Negerschauspielers vollzieht sich in Norman Rostens Mister Johnson, der Dramatisierung des gleichnamigen Romans von Joyce Cary. Allerdings fehlt es dem Drama an Stetigkeit des Aufbaues und am fesselnden Tempo der Einzelszenen. Der tragikomische Negerbeamte Johnson, der an mißverstandener Loyalität zugrunde geht, wird von dem jungen Early Hyman, einem Prominenten des Negertheaters (der gleichwohl sich „zwischendurch“ auch als Laufbursche fortbringen mußte..., so ist das Broadwayschicksal!) hinreißend gelenkig und animalisch stoßkräftig gespielt, mit einer geradezu ergreifend unbekümmerten Kindlichkeit.

Ludwig Ullmann