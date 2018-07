In diesen Tagen, am 21. April, jährt sich der Todestag von J. M. Keynes zum zehnten Male. Die ältesten Leser der ZEIT werden sich vielleicht noch an den schönen Aufsatz von Prof. W. Zimmermann (Hamburg) in Nr. 12 des Jahrganges 1946 erinnern, worin das politische Wirken des britischen Nationalökonomen während der ersten Nachkriegsjahre – sein Kampf gegen die Morgenthau-Konzeption ist ja heute schon nahezu vergessen! – ebenso ausführlich dargestellt wurde, wie die Rolle, die er als der „große Anreger“ unserer Wissenschaft gespielt hat. Seither haben wir uns zwar häufig genug mit den Keynesianisten, als den Aposteln einer Vollbeschäftigung à tout prix, herumschlagen müssen; von Keynes selber aber und seinen (der immer wieder „gewollten“ Systematisierung widerstrebenden) vielgestaltigen Lehren ist jedoch hier kaum je die Rede gewesen. So trifft es sich gut, daß wir an diesem Erinnerungstage auf ein neues Werk verweisen können, in dem drei Autoren – Günter Schmölders, R. Schröder und H. St. Seidenfuß – den Versuch machen, die Grundlagen der Keynesschen Konzeption, als einer „Deutung des wirtschaftlichen Verhaltens der Menschen“, kritisch zu analysieren. Wir bringen im folgenden als Leseprobe einen Auszug aus dem bei Duncker und Humblot erschienenen Buch, das den Titel trägt: John Maynerd Keynes als „Psychologe“. Und zwar veröffentlichen wir (mit einigen Kürzungen, insbesondere unter Weglassung von Literaturhinweisen) den Abschnitt III des einleitenden Kapitels von Prof. Schmölders, das sich mit der „ökonomischen Verhaltensforschung“ – genauer gesagt: mit dem Beitrag, den Keynes hierzu geliefert hat – beschäftigt. Die weiteren Beiträge behandeln die psychologischen Elemente der Keynesschen Theorie (R. Schröder) und seine „Theorie der Erwartungen“ (H. St. Seidenfuß). Professor Schmölders spricht zu Anfang des hier wiedergegebenen Abschnitts von einer „Zwischenstellung“ der Keynesschen Verhaltenslehre, nämlich „zwischen der schematisierenden Empirie der ‚klassischen‘ Wirtschaftstheorie und der Anwendung gesicherter Ergebnisse der modernen wissenschaftlichen Psychologie“; dazu verweist er auf die Ausführungen seines Mitautors R. Schröder, der sich hierüber (vom Standpunkt der Psychologie her) äußert. Schmölders fährt dann fort:

Die als „psychologisch“ bezeichneten Bemerkungen Keynes’ sind danach nicht viel mehr als literarische Verarbeitungen subjektiver Eindrücke „vorwissenschaftlicher“ Art; sie sind weder Resultate methodischer Untersuchungen mit den analytischen Werkzeugen der wissenschaftlichen Psychologie, noch lassen sie sich mit ihren Maßstäben messen oder in ihre Kategorien einordnen. Insbesondere das „fundamentale psychologische Gesetz“, das eine so zentrale Rolle im System seiner Beschäftigungstheorie spielt, ist keinem Psychologen der Welt bekannt oder auch nur verständlich, zumal es eine gänzlich „monothematische“ Triebstruktur der Verbraucher und Sparer voraussetzt, deren geniale Einseitigkeit selbst die Freudsche Libidokonzeption in den Schatten stellt; die „Liquiditätsvorliebe“, der „Hang zum Verbrauch“, die „generelle Kurzsichtigkeit“ der „Spekulanten“ im Vergleich mit der „Voraussicht“ der „Investoren“ und viele andere als „psychologisch“ etikettierte Antriebe seiner Wirtschaftsmenschen sind nichts weiter als Verallgemeinerungen von subjektiven Eindrücken des welterfahrenen Fünfzigers, der es verschmähte, von den Ergebnissen der wissenschaftlichen Psychologie, ja, sogar wichtiger Teile der außerenglischen Nationalökonomie und Soziologie überhaupt Kenntnis zu nehmen.

Diese bedenkenlose Mißachtung der Arbeitsmethoden und Ergebnisse der wissenschaftlichen Psychologie, deren bloßer Name dazu herhalten mußte, kühne Verallgemeinerungen höchst subjektiver Eindrücke zu decken, erklärt sich aus dem guten Gewissen eines Mannes, der sich bewußt war, wirklich etwas Neues und Wesentliches zum Thema sagen zu können, und der sich nicht damit abgeben mochte, literarische Nachweise für die Richtigkeit dessen beizubringen, was ihm als Lösung vieler bisher ungelöster Rätsel der Wirtschaftstheorie unmittelbar einsichtig erschien; mochten sich andere, mochten sich die Epigonen und späteren Generationen um die Verifizierung seiner Einsichten bemühen, wenn diese nur erst einmal im Zusammenhang dargestellt und vorgetragen waren. Seine Liebe galt unter den Forschern nicht den korrekten Federfuchsern, sondern denen, „die, indem sie ihren Eingebungen folgten, es vorzogen, lieber die Wahrheit unklar und unvollständig zu sehen, als Irrtum aufrechtzuerhalten, der zwar mit Klarheit, Konsequenz und billiger Logik erreicht würde, aber auf Grund von Hypothesen, die den Tatsachen nicht angepaßt waren“.

Keynes folgte selbst ebenfalls seinen „Eingebungen“, wenn er zahlreiche vom hedonistischen Grundkonzept der früheren Wirtschaftslehre abweichende menschliche Verhaltensweisen in den Datenkranz der ökonomischen Theorie einreihte, und er nahm es in Kauf, „die Wahrheit unklar und unvollständig zu sehen“, wenn seine Hypothesen dafür den Tatsachen entsprachen; in diesem Sinne ist sein Beitrag zur ökonomischen Verhaltensforschung zu verstehen. Sein sogenanntes „fundamentales psychologisches Gesetz“, nach dem „die Menschen in der Regel und im Durchschnitt geneigt sind, ihren Verbrauch mit der Zunahme ihres Einkommens zu vermehren, aber nicht im vollen Maße dieser Zunahme“, begründet er lediglich mit der allgemeinen Lebenserfahrung; es erscheint ihm als ein „technisches Gesetz, auf das wir uns von vornherein sowohl auf Grund unserer Kenntnis der menschlichen Natur als auch der einzelnen Erfahrungstatsachen mit großer Zuversicht stützen können“.

Keynes kannte die „Natur des Menschen“ und zögerte nicht, von dieser Kenntnis auch für die Erklärung ihres wirtschaftlichen Verhaltens Gebrauch zu machen; er sprach von der Macht der Gewohnheit als einer psychischen Eigenart der Verbraucher und als Beweggrund für ihr Handeln, andererseits von dem „angeborenen Drang zur Tätigkeit, der die Räder in Bewegung setzt“ und von dem „animal spirits“, die der Unternehmungslust zugrunde liegen Und für den „spontanen Optimismus“ verantwortlich sind, der der Entschlußkraft der wirtschaftlich tätigen Menschen zur Hilfe kommt, „so daß der Gedanke eines schließlichen Verlustes, der den Wegbereiter, wie die Erfahrung unzweifelhaft uns und sie lehrt, oft befällt, beiseite geschoben wird, wie von einem gesunden Menschen der Gedanke an den Tod ... In der Schätzung der Aussichten einer Investition müssen wir daher die Nerven und die Hysterien, sogar, die Verdauung und die Wetterabhängigkeit jener berücksichtigen, auf deren plötzliche Tätigkeit sie zum großen Teil angewiesen ist“.

Dieser Rückgriff auf irrationale menschliche Verhaltensweisen erspart Keynes manche theoretische Ableitung, auf die die ältere und neuere Wirtschaftstheorie viel Fleiß und Mühe verwendet hatte; derartige Verhaltensweisen treten als neue, zusätzliche Daten in einem Wirtschaftsablauf ein, der im ganzen dennoch im Sinne einer makroökonomischen Eigengesetzlichkeit verläuft. Mit Recht rühmt J. Schumpeter die glänzende theoretische Leistung, die Keynes „mit so behelfsmäßigen Werkzeugen“ wie der Verbrauchsfunktion, der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals und der „Liquiditätspräferenz“ geschaffen hat. Keynes bietet keine zusammenhängende Wirtschaftspsychologie; der Gesamtzusammenhang des Wirtschaftsgeschehens bleibt bei ihm vielmehr durchaus, ökonomisch determiniert. Im Gegenteil sind die zahlreichen, über den ganzen Gedankengang verstreuten Hinweise auf menschlich-allzumenschliche Verhaltensweisen der wirtschaftlich tätigen Menschen untereinander vielfach zusammenhanglos und sogar widerspruchsvoll; man hat den Eindruck, daß das Psychologische immer dann als Erklärungsgrund herangezogen wird, wenn die Wirklichkeit mit dem Schema des Rationalverhaltens der Wirtschaftssubjekte zu kollidieren droht.

Von den Erwartungen war schon mehrfach die Rede; das „Bündel unbestimmter und verschiedener Möglichkeiten“, die den von Keynes sogenannten „Erwartungszustand“ des Unternehmers ausmachen, umfaßt keineswegs nur psychische Faktoren in der Brust des Unternehmers, sondern auch seine Einschätzung der Verhaltensweise seiner Abnehmer, Arbeiter und Lieferanten. So kommt es zu einer zweiten Ebene Keynesscher „Psychologie“; der „Hang zum Verbrauch“ wird neben sechs objektiven durch acht subjektive Faktoren bestimmt, die sich in dem Verhalten der Verbraucher niederschlagen, sowie durch die entgegengesetzt wirkenden Antriebskräfte der „Liquiditätsvorliebe“ mit ihren vier Motiven „Vorsicht“, „Voraussicht“, „Berechnung“ und „Verbesserung“. Die Motive „Unabhängigkeit“, „Unternehmungslust“, „Stolz“ und „Geiz“ kämpfen auf dieser Ebene mit „Genußstreben“, „Kurzsichtigkeit“, „Freigebigkeit“, „Fehlrechnung“, „Prahlerei“ und „Verschwendung“; das „Einkommens-“ und das „Geschäftsmotiv“ tritt dem „Vorsichts-“ und „Spekulationsmotiv“ gegenüber, wahrlich eine reichhaltige Blütenlese von Psychologismen, die eklektisch aneinandergereiht sind, wie das logische Bedürfnis des Ökonomen sie benötigt, aber keine zusammenhängende oder gar systematische Psychologie im wissenschaftlichen Sinne; Keynes war nicht „Psychologe“, aber er erkannte die ausschlaggebende, ökonomisch relevante Rolle der menschlichen Verhaltensweisen, die er freilich noch ganz subjektivvorwissenschaftlich darstellt. Seine Art, „Psychologie“ zu treiben, wird unter psychologisch-fachlichen Gesichtspunkten in dem folgenden Beitrag dieses Bandes kritisch behandelt.