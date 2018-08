Die Aufführungen der großen Musikdramen Wagners sind heute ein reines Inszenierungsproblem. Soll man die Helden, befreit vom Zauber oder Plunder der Kulissen und Requisiten, auf leerer Bühne agieren lassen, im „abstrakten“, vornehmlich von Licht, und Schatten bestimmten Räume, wie dies die Wagnerenkel in Bayreuth tun? Günther Rennert, der seine „Ring“-Inszenierungen in Hamburg begonnen hat, zeigt mit „Rheingold“, daß er so radikal nicht vorgehen will. Auch er sucht zwar das „innere Drama“ wiederzugeben, das „Welttheater“, die „Philosophie“, jenes Spiel der Symbole also, das Wagner in Musik, Text und Szene mit bohrender Deutlichkeit, prunkendem Herrscherschwung und fürwahr entwaffnender Einfältigkeit gestaltet hat. Aber er gibt auch dem Schautheater sein Recht zurück. Wenn Wotan und seine Sippe – griechischen Göttern gleichend, in edlen Farben von Blau und Weiß – auf freier, leicht schräger, übrigens unregelmäßiger Spielfläche singdiskutieren, so wird doch in den Felsenschluchten Alberichs geklopft, gehämmert, gepeitscht und mit der Tarnkappe gezaubert wie in alten Tagen. Aber am schönsten fürs Auge geht es in den Tiefen des Rheines zu: Wasserspiel, so weit und hoch und tief die große Bühne reicht, die man im neuen Haus so recht genoß; das Gold leuchtend sichtbar; und die Rheintöchter, reizende, schlanke Nixen, schweben, steigen, fallen, klammern sich an, flitzen, ringelreihen wie Goldfische im überdimensionalen Aquarium. (Müssen ja Doubles sein, denn Sängerinnen sind nicht so; oder doch? Und alles so realistisch, daß man im Reflex der eigenen, zugeschnürten Kehle spürt: Wie das? Im Wasser singen? Aber dann auch wieder an jenen Tiefenforscher denkt, der behauptete, die Fische seien gar nicht leise, es herrsche viel Lärm.)

Im Ernst: Es ist wohl heute nur nach der Rennertschen Art zu machen, dessen Bühnenbildner Helmut Jürgens eher auf den Spuren von Emil Preetorius als auf denen der Wagner-Enkel im heutigen Bayreuth wandelt. Hier wird sauber getrennt zwischen funkelnder, überraschender Theaterschau höchst stofflicher Art und dem Spiel des Geistes, bei dem die Requisiten nichts als störend wären. Dazu die in Hamburg längst gewohnte Kunst, die eigentlich Rennertsche Genialität: aus Sängern Darsteller zu machen, denen es dennoch um Gesang geht.

Eine Wagner-Partitur ist Kapellmeistermusik höchsten Grades, und Leopold Ludwig gab dem motivgewobenen Teppich allen Glanz, alle Grade farblicher Differenzierung, alle Kraft, alle Magie. Vielleicht, daß James Pease mit seiner noblen Gestalt und prachtvollen Stimme zurücktrat gegenüber dem intellektuellen, in ein rotes Flammenkleid gehüllten Loge des Helmut Melchert. Zwei steingraue Riesen: Arnold van Mill und Ernst Wiemann, beängstigend und doch so bemitleidenswert dumpf, daß man fragt: Warum dürfen sie die blonde Anne Bollinger mit ihrem hellen Haar und ihrer süßen Stimme denn wirklich nicht behalten? Toni Blankenheim als Alberich spielt die Szene des Gefesselten nicht schlechter als jener viel bewunderte schwarze Künstler den Beingelähmten, der in „Porgy and Bess“ kniend die Hauptrolle zu singen hat. Wie gut, daß in Gisela Litz, die eine so kluge wie stimm-mächtige Sängerin geworden ist, einmal eine anmutige Frigga vorhanden war. Und wie beklemmend packend die Idee, Erda im Hintergrund der Bühnen emportauchen zu lassen: sphinxartig. Freilich, ohne den mächtig tragenden Alt einer Maria von Ilosvay wäre dies nicht möglich gewesen. – Kurzum: Die Hamburger hatten allen Grund, sich an dem Ensemble ihrer Staatsoper in einer „Rheingold“-Aufführung zu freuen, die dank Rennert etwas Sensationelles hat. Marein