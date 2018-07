Von dem seltsamen Ehm Welk, diesem naiven, derben, dabei hintergründig-durchtriebenen Autor, dessen „Kummerow“- Bücher Bestseller wurden und der heute in der Sowjetzone ein zwielichtiges Doppelleben führt (vgl. DIE ZEIT Nr. 26, 1953 und den nebenstehenden Bericht „Bronnens Wintermärchen von Ehm Welk also kommt ein Buch, an dem ist ungefähr alles sonderbar. Das fängt mit dem Titel an, der heißt:

Ehm Welk: „Mustafo. Das ist: Das Ding, das durch den Wind geht.“ (Droste Verlag, Düsseldorf) 419 S., 11,80 DM.

Und der Untertitel: „Die unglaublichen Geschichten der rühmlichen christlichen Seefahrer Thomas Trimm und William Steinert.. Aufgezeichnet von Toby Swagger. Aus dem Slangamischen übertragen, bearbeitet und neu an den Tag gebracht von Ehm Welk.“ Auch die Einleitung weicht weit vom üblichen ab. Denn sie macht fast ein Fünftel des Buches aus und besteht ihrerseits wieder aus drei Teilen. Ist die Form dieses Buches schon merkwürdig, sein Inhalt ist es nicht minder:

Welk läßt da zwei Seefahrer an einen Verleger geraten, dem sie die hanebüchensten See-, Hafen- und Matrosengeschichten erzählen, und der macht daraus ein Buch, nicht ohne vorher die beiden Garnspinner zu einer Autorengestalt, eben dem Toby Swagger, zu verschmelzen. Was nun die beiden, vielmehr Toby Swagger, oder besser: was Ehm Welk von allen Weltmeeren, von Schatz- und Goldgräbern, von Seemannslieben und Seemannsleiden, vom Kampf mit Eisbären und -bergen, von Piraten und nicht zuletzt von der Milch des Seemanns, vom Grog, an Geschichten zusammengetragen hat, das strotzt nun förmlich von praller Phantasie, von echter, ungekünstelter Fabulierfreude und von einem boshaft-verschmitzten, trockenen Humor, wie man sie in unseren Breiten nicht eben selten findet. Dabei verzichtet Welk auf jede Stilisierung, er läßt seine Seemänner drauflos schwadronieren, wie ihnen der Schnabel gewachsen, und das verleiht dem Buch erst die rechte Würze.

Vom Hundertsten ins Tausendste gerät Ehm Welk und vom Tausendsten zum – Harzer Käse. Ihm verdanken wir es, nach Ehm Welk, daß sogar bei den Kannibalen auf Neu-Guinea Greuelmärchen über die Deutschen verbreitet werden. Das liest sich so: „Dort hatten sie angeblich einen schön durchwachsenen deutschen Missionar gefangen und alles zum Schlachtfest vorbereitet. Da bat das Opfer, ihm noch eine letzte Lebensfreude zu gönnen. Als der Häuptling es gestattete, holte der Mann aus seiner Hosentasche einen in einer blechernen Tabakdose seit drei Monaten aufbewahrten Harzer Käse hervor, um ihn als Henkersmahlzeit zu verspeisen. Er hatte ihn noch im Mund, da warfen alle Menschenfresser vor Entsetzen Messer und Gabeln weg und verschwanden im Urwald. Sie fürchteten, sich an dem Missionar zu vergiften. Der Missionar war gerettet. Seit der Zeit essen die Kannibalen in Neu-Guinea keine deutschen Missionare mehr.“

Man geht aber fehl, wollte man annehmen, es handele sich hier nur um eine Sammlung von, im wahrsten Sinne, unglaublichen Seemannsgeschichten. Immer wieder und an den unmöglichsten Stellen spießt Welk aktuelle, kulturelle und politische Erscheinungen auf, die ihm gegen den Strich gehen; den Verlegern, den Amerikanern, den Finanz hyänen wischt er so im Vorbeigehen gern eins aus, und sogar gegen den Stachel der Phraseologie und Schlagwortmanie in der Ostzone lökt er, wenn auch merkbar zaghaft.

Zaghaft ist er aber sonst durchaus nicht, und zimperlich schon gar nicht, vielmehr deftig, kraftvoll und von ungebrochener Vitalität in seinem „Mustafo“, dessen Bedeutung in einem Anhang, der sich „Was ist was?“ Kleine Mustafo-Enzyklopädie“ ersichtlich wird. Es ist nämlich erstens der Name einer liberianischen Gottheit, dargestellt durch eine steinerne schwanzlose Eidechse, und zweitens Titel einer Sammlung ebenso interessanter wie wahrer Berichte von Seefahrern. – Wer’s nicht glaubt, zahlt einen Taler! Wolfgang Ebert