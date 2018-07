Unter der Überschrift „Pflegen – nicht sehenken“ hat W.-O. Reichelt (ZEIT – vom 29. März) einige Konsequenzen aus den letzten Vorgängen am Kapitalmarkt gezogen. Er kam dabei zu dem Schluß, daß „die Zeit für Geschenke an die Aktionäre vorbei ist“, wobei als ein solches Geschenk die Einräumung eines günstigen Bezugsrechtes auf junge Aktien angesehen wurde. In den nachstehenden Ausführungen bestreitet H. J. Koppenberg diese These. Er schreibt u. a.:

Zweifellos ist für den Aktionär die günstige Form des Bezugsrechts die Ausgabe von Gratisaktien, weil dabei von ihm keine neuen Mittel gebunden werden müssen. Ich bin in einer Untersuchung zu diesem Thema (zusammen mit G. W. Engler, in der Zeitschrift „Das Wertpapier“ – Nr. 3/1955) zu dem Ergebnis gekommen, daß keine Schenkung vorliegt, sondern lediglich eine Veränderung der Form, in der der Eigentumsanteil des Aktionärs an seinem Unternehmen besteht. Bei der Ausgabe von Gratisaktien werden offene oder stille Reserven der Gesellschaft, an denen der Aktionär zu seinem Teil ebenfalls beteiligt ist, in Aktienkapital umgewandelt. Für den Aktionär wie auch für die Gesellschaft hat diese Umwandlung in der Regel lediglich die neue bedeutsame Folge, daß das nunmehr in neuem Aktienkapital bestehende Eigenkapital ebenfalls bei einer Dividendenausschüttung berücksichtigt werden muß.

Andererseits bedeutet ein hohes Agio bei der Ausübung eines Bezugsrechts, daß dieser Teil der Einlage in die Gesellschaft bei der Berechnung der Dividende in DM unberücksichtigt bleibt, denn die Dividende errechnet sich lediglich in Prozenten vom Nominalkapital. In der Theorie ist damit weder zugunsten noch zu Lasten sowohl der Gesellschaft als des Aktionärs irgend etwas gesagt, weil es völlig gleichgültig sein kann, ob eine Gesellschaft beispielsweise 5 v. H. Dividende auf 1000 DM Aktienkapital zahlt, für die kein Agio geleistet wurde, oder l0 v. H. auf 1000 DM, für das 2000 DM eingezahlt wurden. In der Praxis bedeutet ein zu zahlendes Agio jedoch viel, mit Rücksicht auf den bedauerlicherweise geübten grauenDividendenstopp, der heute bei 10 v. H. – in der Montanindustrie sogar niedriger – zu liegen scheint.

Man könnte aus diesen Überlegungen heraus sogar die Auffassung vertreten, daß in der Leistung eines Aufgeldes insofern ein Geschenk an die Gesellschaft liegt, weil sie diesen Teil der Einlage nicht – oder zumindest nicht in gebührender Höhe – verzinst. Keinesfalls aber bedeutet ein günstiges Bezugsrecht ein Geschenk an den Aktionär.

Sicherlich wird jede Gesellschaft bemüht sein, die ihr zufließenden Mittel möglichst günstig zu erhalten. Deshalb ist sie bestrebt, eine Aktienemission für den Aktionär möglichst teuer unterzubringen. Die heutige Kapitalmarktsituation, die es beinahe unmöglich erscheinen läßt, eine Industrieanleihe zu placieren, erschwert es auch den Gesellschaften, Aktien zu einem Kurs zu emittieren, der wesentlich über pari liegt. Der Kapitalmarkt wirkt regulierend und macht deutlich, daß auch das Kapital seinen Preis hat. Mannesmann hat aus dieser Situation sehr schnell die Konsequenzen gezogen und eine Aktienemission zu 115 angeboten, nachdem Wilhelm Zangen erst kürzlich noch betonte, daß die Zeit der „günstigen“ Bezugsrechte vorbei sei. Gerade nach dieser vorangegangenen Erklärung wird man heute nicht annehmen können, daß den Aktionären mit dem Bezugskurs von 115 v. H. ein Geschenk gemacht werden soll.

Die Conti-Gas-Transaktion ist nicht geeignet, Anlaß zu anderen Schlüssen zu geben. Der Ausgabekurs von 200 v. H. hat für den Außenstehenden nur dann Aussagewert, wenn man auch den Kurs der Aktien der Electricitäts-Lieferungs-Gesellschaft kennt, zu dem die Schweizer Gesellschaft diese Aktien an Conti-Gas im Tauschwege abgibt. Jedenfalls handelt es sich bei diesem Begebungskurs um eine Ausnahmeerscheinung und bei dem von Mannesmann um einen für den heutigen deutschen Kapitalmarkt und seine Aufnahmefähigkeit typischen Kurs.

Wenn W.-O. Reichelt seine Betrachtung damit schließt, daß man spüren könne, daß sich bei den Verwaltungen allmählich ein Wandel dahin vollziehe, den Aktienmarkt durch gute Dividenden wieder zu pflegen, so scheinen die Beispiele, die von dem Kabelwerk Rheydt, der Dortmunder Actienbrauerei oder der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank gegeben wurden, geeignet, diese Erwartung zu rechtfertigen, weil der graue Dividendenstopp durchbrochen wird. Die große Zahl der Unternehmen entspricht aber auch heute nur beschränkt dem Wunsche der Aktionäre, die Aktie bei der Festsetzung der Dividende der guten Konjunktur entsprechend zu berücksichtigen.