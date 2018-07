Die Banken haben in den Jahren nach der Währungsumstellung, in die sie meist mit einem relativ bescheidenen Eigenkapital gegangen sind, ihr Augenmerk vor allem auf eine große Reservenbildung gelegt und dafür auf den optischen Effekt hoher Dividendenausschüttungen verzichtet. Für die Hypothekenbanken kommt in diesem Jahr noch hinzu, daß mit der weitgehenden Verringerung des Mißverhältnisses zwischen Pfandbriefverkauf und Hypothekenauszahlung, das in den Vorjahren eine stete Sorge der Realkreditinstitute war, die Frage der Liquidität wieder eine viel größere Rolle spielt, als man noch vor nicht allzu langer Zeit angenommen hat. So haben auch die Württembergische Hypothekenbank, Stuttgart, die zum Interessenbereich der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank gehört, und die Württembergische Bank, Stuttgart, die zweitgrößte Regionalbank Baden-Württembergs, für 1955 an der Vorjahresdividende von 8 bzw. 9 v. H. festgehalten, obwohl die Erträge bei beiden Instituten erheblich über denen des Vorjahres liegen.

Bei der Württ. Hypothekenbank hat die starke Zunahme der Auszahlungen von 81 auf 137 Mill. DM, der nur eine Steigerung des Absatzes von Pfandbriefen und Kommunalobligationen von 114 auf 117 Mill. DM gegenübersteht, zu einer erheblichen Verminderung der Ersatzdeckung von 23 auf 11 v. H., einem Abbau des Pfandbriefüberhangs auf rund 45 Mill. DM und zu einer Steigerung der Zinserträge um 64 v. H. von 11,90 auf 19,55 Mill. DM geführt. Da ein großer Teil der Auszahlungen erst In der zweiten Hälfte 1955 erfolgte, wird sich die günstige Er – tragsentwicklung 1956 noch verstärken. Die vorsichtige Geschäftspolitik der Bank wird u. a. durch den geringen Rückfluß eigener Emissionen dokumentiert. (Beim Rückkauf und Wiederverkauf von Pfandbriefen entstehen den Hypothekenbanken durchschnittlich Verluste von 2 v. H.). Die Verwaltung beziffert übrigens den Anteil des privaten Absatzes an Pfandbriefen entgegen der Statistik, die den Pfandbriefverkauf der Geschäftsbanken nicht erfaßt, auf etwa 25 v. H. Sie vertritt auch die Ansicht, daß man wieder zum 6 1/2prozentigen Pfandbrief mit einem Ausgabekurs von 99 bis 100 v. H. (gegen jetzt 98 beim 6prozentigen) übergehen solle, da der Darlehnsnehmer – wohl vor allem im süddeutschen Gebiet – lieber einen höheren Zins als ein hohes Disagio in Kauf nehme – Die Bank, deren Bilarzsumme bis Ende April 500 Mill. DM erreicht haben wird, strebt zwischen Kapital und Reserve ein Verhältnis 1 : 1 an und hat daher die Zuweisung zu den Rücklagen auf 2,79 (1,50) Mill. DM erhöht. Sie will sich von der HV auf drei Jahre zu einer Kapitalerhöhung um bis zu 5 auf 15 Mill. DM ermächtigen lassen.

Die Württembergische Bank hat 1955 vor allem von der Höherbewertung der Wertpapiere nach dem 3. DM-Bilarzgesetz profitiert, aus der 1,2 Mill. DM den Rücklagen zugeführt werden konnten. Nach einer weiteren Zuweisung aus dem Ertrag von 2,24 (0,19) Mill. DM verfügt de Bank einschl. des von 5,25 auf 7 Mill. DM erhöhten AK nunmehr über ein Eigenkapital von 12 Mill. DM bei einer Bilanzsumme von 236,86 Mill. DM. Ein weiteres Positivum des Berichtsjahres, das von der Verwaltung besonders begrüßt wird, ist die Konsolidierung vieler an sich kurzfristig gewährter aber zu Investitionen verwendeter Kredite. Die Bank hat auch bewußt darauf verzichtet, neue Engagements einzugehen, deren kurzfristiger Charakter nicht deutlich zu erkennen war. Dieser Verzicht hatte zwar einen gegenüber dem Vorjahr fast unveränderten Stand der Debitoren von 94,05 Mill. DM zur Folge, jedoch konnte deren Entwicklung stabilisiert werden. Der Umsatz der Bank, deren Kreditnehmer in der Hauptsache die Eisen- und Metallbranche sowie die Textilindustrie sind, lag 1955 um 150 v. H. über dem des Jahres 1949. Das Geschäft, das schon in den Vorjahren sehr stabil war, hat sich auch 1956 weiter günstig entwickelt. C. B.