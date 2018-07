Erfolg Hammarskjöld: UNO-Generalsekretär Hammarskjöld überredete Ägypter und Israelis, die Feindseligkeiten an der Grenze Palästinas vorläufig einzustellen. Beigetragen zu diesem Erfolg haf die Erklärung des Chefs der UNO-Waffenstillstandskommission Burns, daß er die Ägypter für die Aktionen ägyptischer sogenannter Selbstmord-Kommandos“ verantwortlich mache. Oberst Nasser hatte erklärt, diese Kommandos seien Freiwillige und gehörten nicht zur regulären ägyptischen Armee. Nach einer Unterredung mit Hammarskjöld versprach er jedoch, dieKommandos zurückzuziehen. Auch die Iraelis wollen nicht als Angreifer dastehen. Daher unterblieben bereits angekündigte umfassende „Gegenaktionen“ gegen die Infiltration ägyptischer „Freiwilliger“, In Washington werden die Chancen des Friedens wieder etwas günstiger beurteilt. Dennoch hängt dieser Friede weiterhin an einem Faden. Dieser Faden kann halten, solange beide Parteien keine Möglichkeit sehen, ihre Ziele zu erreichen, ohne als Angreifer dazustehen und dadurch mit der UNO in Konflikt zu geraten.

*

Bonn/Moskau: Außenminister von Brentano erklärte, die Bundesregierung werde „schon sehr bald“ der Sowjetregierung auf schriftlichem Wege ihren Standpunkt in der Wiedervereinigungsfrage vortragen. Von Brentanos Mitteilung erregte Aufsehen, weil es das erstemal ist, daß Bonn seinen sechs Monate allen diplomatischen Kontakt mit Moskau zu einem Wiedeivereinigungsgespräch benutzen will. Von Brentano erläuterte soäter seine Ankündigung dahin, daß nur „Gespräche“, aber keine Verhandlungen mit Moskau beabsichtigt seien. Die Lösung der deutschen Frage sei nach wie vor Sache der vier Großmächte. Auch die Westmächte haben Bonn daran erinnert, daß die Bundesregierung laut Pariser Verträgen zu selbständigen Verhandlungen über die Wiedervereinigung nicht befugt sei.

*

Kein Junktim: Englands Außenminister Selwyn Lloyd erklärte vor dem Unterhaus, die erste Phase eines umfassenden Abrüstungsplans könne durchgeführt werden, „bevor die Frage der Wiedervereinigung geregelt sei“. Der amerikanische Abrüstungsdelegierte Stassen meinte, es sei unmöglich, „über die beschränkte Abrüstung in einer Anfangsphase hinauszugehen“, wenn nicht Deutschland wiedervereinigt sei, und sagte damit, wenn auch vorsichtiger, dasselbe.

*