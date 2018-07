Kaum war so geunkt worden, traten die schlechten Zeiten für die Textilindustrie ein, und damit auch für die Spindler-Werke: Absatzschwierigkeiten. Kurzarbeit. Nichts mehr von einem Plus bei der „Gewinnbeteiligung“. Dann zerschmolz auch die Rücklage, die nun echte Verlustdeckung war. Dramatische Augenblicke: Spindler – immer noch überzeugt vom „Spindler-Plan“ – mußte Kredite aufnehmen, doch wollte er, daß die Mitunternehmer sich einverstanden erklärten. Urabstimmung. Er gewann. Aber es kam noch schlimmer. Die Gewerkschaft Textil forderte Erhöhung der normalen Stundenlöhne zur selben Zeit, da er von seinen Mitunternehmern nicht nur verlangen mußte, daß sie mit ihren kleinen Guthaben mithafteten, nein: sie sollten einverstanden sein, daß der Stundenlohn gesenkt wurde. Urabstimmung. Spindler sagte: „Es gab keine Erschütterung im Betrieb. Wir waren von rücksichtsloser Offenheit, weil wir, wenn wir Vertrauen forderten, der Belegschaft auch die Möglichkeit geben mußten, sich zu unterrichten. Seit einem Jahr zahlen wir nun wieder Gewinne aus. Ohne das Prinzip der Partnerschaft wären wir nicht so gut über den Berg gekommen.“

Von Spindlers Mitarbeitern sprach am besten einer namens Odendal. Sehr intensiv, sehr rheinisch. „Wo Licht ist“, meinte er, „ist Schatten. Aber wo gleich, wie in unserem Betrieb, ganze Batterien von Scheinwerfern aufgefahren sind, da kann man sich denken, wie schwarz die Schlagschatten aussehen. Bedenken Sie nur: Im Wirtschaftsausschuß sitzen Leute mit Volksschulbildung: intelligente Leute; aber wir mußten Kurse einrichten, in denen das gelernt wurde, was an Kritik, Einsicht und Mitdenken nötig war. Wir spürten, daß Halbwissen mehr belastet als Ganzwissen. ‚Ach, da haben wir uns was aufgeladen‘, so sagten die Laien. ‚wir haben’s so gewünscht, jetzt sitzen wir da.’ Und andererseits die Fachleute: ‚Was? Mit diesen kleinen Lichtchen sollen wir uns in Bilanzfragen auseinandersetzen?‘ – Und als erst die Krise allen deutlich wurde, hieß es: ‚Hauptsache, daß wir was kriegen; sonst wird Schluß mit dem ganzen Mitbesitzerquatsch gemacht!‘ Und andere: ‚Auch in guten Zeiten können die Gewinne so groß nicht sein. Wichtig ist bloß, daß wir gute Beziehungen zueinander haben.‘ Und andere: ‚Wir können nichts verlieren, nichts gewinnen.‘ Und andere: ‚Wie die leitenden Herren das machen, so ist es gut!‘ Und andere: ‚Wie die leitenden Herren das machen, so ist es schlecht.‘ Allmählich erst gab es bei uns eine innere Übereinstimmung mit der Partnerschaftsidee, Und brächte sie auch finanzielle Verluste – sie bringt auch was ein. Und wäre es bloß dies: daß bei uns nichts ohne die Belegschaft geschieht. Der Vater des Gedankens wollte es so. Und wenn er es andern wollte – jetzt könnte er’s nicht mehr.“ Und auf eine Frage, ob gegenwärtig alles in voller Harmonie sei, erwiderte der rheinische Herr Odendal: „O nein, nicht immer herrscht im Orchester reine Harmonie. Manchmal liegt’s an den Instrumenten, manchmal an den Musikern, manchmal an den Konzertmeistern, manchmal liegt’s“ – und er verneigte sich leicht, ganz leicht vor diesem Spindler, dem Offenheit im Betrieb über alles geht – „manchmal liegt’s am Dirigenten.“ Und dann war Mittagspause.

Was bei den Rheinländern schwierig zu sein scheint, fällt offenbar den Schwaben leicht: Groz & Söhne & Ernst Beckert stellen in Ebingen Nadeln her. 2100 Mitarbeiter. Größte Nadelfabrik der Welt. Dort gibt es – „wenn etwas übrigbleibt“, wie der Vertreter der Betriebsleitung sagte – „Prämien in die Lohntüte. Bisher ist immer etwas übriggeblieben, und es gab meist zehn Prozent mehr als der Tariflohn, ausmachte. Hier war es die Idee, daß der Mehrlohn gespart werden sollte, und sogleich war der Gedanke der Partnerschaft beliebt. „Man spart fürs Häusle ... vielleicht ist der Sohn begabt und will studieren ... Oder das Töchterlein verläßt das Haus und braucht eine Aussteuer...“

Frage: „Was, wenn einer ausscheidet?“ – Der Betriebsobmann erwiderte: „Kündigt einer, so kriegt er Kapital und Zinsen.“ – Frage: „Sollte man weniger für die üblichen sozialen Einrichtungen ausgeben und lieber sagen: ,Wir geben euch das Geld in die Hand?’“ – „Nein, so sparsam sind wir wieder nicht. Als bei uns gefragt wurde: ,Sollen wir den Betriebsausflug sparen? (80 000 DM) sagte die Belegschaft: „Wir wollen den Ausflug machen...‘“

Herr Westkamp sprach für die Leitung der Felix Schoeller Feinpapierfabrik in Osnabrück. 900 Betriebsangehörige. Und ein Prinzip, das als Spruchweisheit an der Wand der Evangelischen Akademie in Loccum hängt: „Hier kann jeder alles fragen. Hier kann jeder alles sagen.“ – Dank moderner Maschinen, einer vorzüglichen Arbeitsstimmung und einer glänzenden Konjunktur stieg, wie der Betriebsratsvorsitzende sagte, die Leistungsprämie gewaltig an und hielt sich lange auf einer Höhe von 30 Prozent über dem Tariflohn. „Als sie plötzlich auf 20 Prozent sank, hörte man – wir wollen ganz ehrlich sein – ein Murren.“ Schon fuhr Kistner hoch, der Bremerhavener: „Wie das? Bei Partnerschaft trägt jeder mit! Wie kann da gemurrt werden, wenn jeder weiß, wie die Dinge liegen? Da scheint mir – verzeihen Sie – doch etwas nicht in Ordnung?“ – Antwort: „Vielleicht waren die Zeiten zu gut. Schlechte Zeiten zeigen erst, ob man sich bewährt.“ Und Kistner setzte sich wieder.