Aus Westberlin kommt wieder einmal fürchterliche Kunde... Gibt es da doch einen Senator – an den Pranger mit seinem Namen: Dr. Paul Hertz! –, der es schon seit Jahren fertigbringt, die zwei ehemals selbständigen Ressorts für Wirtschaft und Kredit gemeinsam zu verwalten. Hatte er sich bisher darauf beschränkt, nur für seine Person das Naturgesetz vom kontinuierlichen Wachstum jeder Verwaltung auf den Kopf zu stellen, so hat er es in seiner unbürokratischen Verblendung kürzlich nun auch gewagt, die beiden bis dahin getrennt untergebrachten Verwaltungen unter einem Dach zu vereinen.

Damit aber noch nicht genug! Mit der Überheblichkeit eines Mannes, dem jede Ehrfurcht vor der filigranhaften Feinheit von Spinnweben und Aktenstaub in kommunalen Amtszimmern abgeht, hat er eine gründliche Neuordnung seines Personals veranlaßt mit dem Ergebnis, daß eine Reihe von bisher unentbehrlichen Bürokraten glattweg und rundheraus überflüssig geworden ist. Man hat ihnen nicht etwa Gelegenheit gegeben, an anderer Stelle des Hauses ein neues Winkeldasein zu führen, sondern ihre Stellen brutal gestrichen.

Allein im laufenden Haushaltsjahr werden auf diese Weise 123 560 DM an Beamtengehältern, 155 840 DM an Angestelltengehältern und 3500 DM an Beihilfen und Unterstützungen (zusammen also 282 000 DM) eingespart. Und das in einer Stadt, die alle Jahre wieder nach höheren Bundeszuschüssen ruft! Es sei dem kritischen Beobachter nicht verübelt, wenn er diesen Widerspruch nicht nur nicht versteht, sondern dahinter eine abgrundtiefe Verworfenheit eines menschenfeindlichen Despoten vermutet. Mehr noch: Wie soll eine Verwaltung ihre von Sankt Bürokratius gesegneten Pflichten erfüllen können, wenn man sie der menschlichen Seele beraubt? Dieser Senator legt Hand an die Wurzeln jener geheiligten Institution, die zu schützen, zu pflegen und zu mehren seine vornehmste Aufgabe sein sollte. Statt dessen versetzt er ihr in selbstzerstörerischer Rücksichtslosigkeit den Todesstoß. Und hohnlächelnd geht er, gerade er, über jeden Vorwurf der Hertz-losigkeit hinweg...

Du arme Berolina, her(t)zliches Beileid! gns.