Die Deutsche Ärzteversicherung a.G., Berlin-Hamburg, gab am Tag ihres 75jährigen Bestehens ihre Verschmelzung mit der Concordia-Lebensversicherungs-AG, Köln, bekannt. Dazu wurde betont, daß nicht etwa wirtschaftliche Schwierigkeiten diesen Entschluß herbeigeführt hätten. Vielmehr sei in den letzten Jahren ein merklich nachlassendes Interesse an Gruppenversicherungen festzustellen, die einen beträchtlichen Teil des Geschäftes ausmachen. Um sich verstärkt dem Einzelgeschäft widmen zu können, ist ein Außendienst notwendig, der eigens für den begrenzten Interessentenkreis der Ärzteversicherung zu kostspielig wäre. Überdies hat die Concordia selbst in den Nachkriegsjahren ein Ärztegeschäft aufgebaut.

Nach dem Übertragungsvertrag behält die Deutsche Ärzteversicherung ihren Namen bei, firmiert aber gleichzeitig als Berliner Zweigniederlassung der Concordia. Sie verwaltet außer ihrem bisherigen Geschäft die bereits bei der Concordia vorhandenen Gruppenver Sicherungen der Ärzteschaft und das gesamte Neugeschäft bei den Heilberufen. Begünstigt durch die berufsständischen Maßnahmen in den Jahren 1933–1945 hatte das Unternehmen zu Ende des Zweiten Weltkrieges einen Versicherungsbestand von 617 Mill. RM und ein Vermögen von über 200 Mill. RM. Nach der Wähhrungsreform wurden ihm 71 Mill. DM Ausgleichsforderungen überlassen. Bei einem Eigenkapital von rd. 1,4 Mill. DM beträgt das Gesamtvermögen jetzt rd. 100 Mill. DM, davon rd. 11 Mill. DM Überschüsse, die an die Versicherten ausgeschüttet werden. RM-Schlußbilanz und Umstellungsrechnung sind kürzlich geprüft worden. Vorstand und AR der Ärzteversicherung sind kürzlich geprüft worden. Vorstand und AR der Seeversicherung bleiben auch nach der Fusion. G. G.

*

Allgaier-Werke voll beschäftigt. Der Auftragsbestand der Allgaier-Werke in Uhingen, die vor kurzem ihre Schlepperfertigung ausgegliedert haben, ist, wie von der Verwaltung zu erfahren ist, sehr hoch und erstreckt sich auf mehrere Jahre. Die Werke stellen Werkzeuge sowie Vorrichtungen für die Serienfabrikation insbesondere von Karosserieblechen für die internationale Automobilindustrie her. Es werden jetzt Werkzeuge mit einem Längenmaß von 4 m hergestellt, mit denen es möglich ist, Karosseriepreßteile, die bisher aus mehreren Stücken zusammengesetzt werden mußten, aus einem Stück zu pressen. Die Abteilungen „Preßwerk“ und „Werkzeugbau“ des Unternehmens in Uhingen beschäftigen über 1000 Mitarbeiter. In dieser Zahl sind die noch in Uhingen tätigen Mitarbeiter der Porsche-Diesel-Motorenbau GmbH nicht enthalten. Nach der Verlegung des restlichen Teils der Schlepperfabrikation von Uhingen nach Friedrichshafen werden die Allgaier-Werke ihre Produktion erhöhen und damit die Lieferfristen für Werkzeuge verkürzen.

Die Norddeutsche Hochseefischerei AG, Bremerhaven, will für das Geschäftsjahr 1955 eine Dividende von 9 v. H. verteilen, nachdem im Vorjahr 10 v. H. auf 2 Mill. DM Stammaktien ausgeschüttet worden waren.

Die Hochseefischerei Nordstern AG, Bremerhaven, verteilt aus einem Reingewinn von 0,15 Mill. DM eine Dividende von 9 v. H. sowie einen Bonus von 3 v. H. auf 1,2 Mill. DM AK. Im Vorjahr waren 8 v. H. Dividende, ferner ein Jubiläumsbonus von 4 v. H. und ein Sonderbonus von 3 v. H. verteilt worden. Der Rohüberschuß ist 1955 auf 3,73 (Vorjahr 3,77) Mill. DM leicht zurückgegangen, allerdings brachten ao. Erträge mit 0,27 (0,14) Mill. DM mehr als 1954.