M. d. H., Trittau

Die 62jährige Martha Demuth‚ die Krankheiten „besprochen“ hatte, wurde Mitte April 1956 vom Trittauer Amtsgericht wegen Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz in sieben Fällen zur Zahlung von 35 Mark an Stelle einer Gefängnisstrafe von sieben Tagen verurteilt.

Vielfach sind in letzter Zeit die sogenannten Heilpraktiker Gegenstand von Gerichtsverfahren und Diskussionen gewesen, und immer wieder stellte man sich die Frage: Was hat es mit dem „Besprechen“ auf sich? – Während der Pause, zwischen Zeugenvernehmung und Urteilsverkündung im Gerichtssaal, sagte die Angeklagte: „Als ich in die Vierziger kam, hat mich die Mutter unterwiesen.“ Lernen könne das jeder, dafür brauche man keine besonderen Künste, nur die Einweihung durch einen Kundigen. „Diesem Mann zum Beispiel“, sie deutete auf den Bildreporter neben sich, „kann ich das Raten (Besprechen) beibringen, und der kann sofort damit anfangen; eine Frau aber müßte warten, bis ich tot bin.“

Das Urteil wurde verlesen. Strafmildernd galt, daß die Angeklagte ihren Patienten nicht abgeraten hatte, zum Arzt zu gehen, daß sie einige Kranke geheilt hatte und diese unaufgefordert zu ihr gekommen waren. In der Begründung heißt es, eine berufsmäßige Ausübung der Heilkunde liege auch ohne Entgelt vor, da eine fortgesetzt „wiederkehrende Beschäftigung mit der Absicht, sie in gleicher Weise zu wiederholen“, ausgeübt worden sei.

Martha Demuth hat Glück gehabt, daß das Urteil so milde ausfiel. Zwei Hauptzeugen waren inzwischen verstorben. Der Tod ihrer treuesten Patientin Käthe G. jedoch stand – wie das Gericht feststellte – nicht in Zusammenhang mit ihrer Behandlungsweise. Diese Käthe G., die Frau des Kirchendieners von Kuddewörde, war vor zweieinhalb Jahren als unheilbar krebskrank aus dem Oldesloer Krankenhaus entlassen worden. Von Lebenswillen erfüllt, trug sie noch die Hoffnung, ihr Dasein verlängern zu können. Sie vertraute sich Frau Demuth auf Rat eines Bauern an, dem diese „das Leben gerettet“ habe. Die Angeklagte bestand in der Verhandlung darauf, daß sie nicht Frau Käthes Krebs, wohl aber deren Wassersucht zu heilen versucht habe. Angeblich ging nach mehreren Besuchen das Wasser zurück; durch diesen „Erfolg“ geriet die Schwerkranke immer stärker unter den Einfluß der „Heilerin“, der sie fortan – sogar aus der Sterbekasse – Geldzuwendungen machte. Überdies erweckte die „Heilerin“ in der Kranken die Wahnvorstellung, daß jemand sie „unter sich habe“. Der „Hexer“ soll ausgerechnet der Stiefbruder Herbert R. gewesen sein, zu dem sie bisher ein besonders herzliches Verhältnis gehabt hatte.

Typisch für alle abergläubigen Abwehrhandlungen gegen Krankheit und Unheil ist auch in diesem Fall, daß die Ursache nicht im Organischen oder Seelischen der Patientin gesucht wird, sondern einer anderen Person zur Last gelegt wird. Der Umgang mit dem vermeintlichen Hexer oder der Hexe wird untersagt – Mißtrauen, Feindschaft und Beunruhigung des Kranken sind die Folge. Damit ist dem Enthexer die freie Bahn gegeben, seine Kunst zu beweisen, mit Bannsprüchen und magischen Vorkehrungen den bösen Einfluß hinwegzuzaubern.

Aus Frau Demuths Praxis erfährt man, daß sie Wassersucht „zweimal ins Feuer und einmal ins fließende Wasser oder an eine Stelle, wo weder Sonne noch Mond hinscheint“, hinwegmanövriert habe. Bei Frau Käthe ging zwar, wie erwähnt, das Wasser zurück; statt dessen ergriff sie aber eine jagende Unruhe. Auch dem Pfarrer gelang es nicht, das Kirchendienerehepaar dem Einfluß der „Magierin“ zu entziehen. Käthe glaubte, ihre Heilung und Ruhe wiederzuerlangen, wenn der Hexer festgenagelt werde. Nach dem Motto „Wenn man Böses dir getan, nagele es an der Eiche an“ ging sie mit der Beschwörerin auf den Friedhof. Dort schlug sie einen Nagel in die Eiche. Acht Tage danach starb Käthe. – „Wäre der Tod auf Grund Ihrer Behandlung eingetreten“, sagte der Richter, „so stünden Sie jetzt hier wegen Mord.“– Die ganze Sache wäre nicht weiter an die Öffentlichkeit gelangt, hätte nicht ein Doktorand für seine Arbeit über Hexenglauben ein nachforschendes Schreiben ausgesendet und damit die Lübecker Staatsanwaltschaft auf den Fall gelenkt. Was dieser an dem Fall der Frau Demuth feststellte, ist erstaunlich: Der starke Einfluß auf die „Enthexten“ oder Geheilten ist selbst noch spürbar, wenn sie als Zeugen unter Eid aussagen müssen. Alle suchen die Heilerin zu entlasten. Alle beteuern, bis auf den Ankläger, kuriert worden zu sein. Alle berufen sich auf seit je geübte Bräuche. „So haben es meine Vorfahren gehalten, und so machte ich das auch.“ Die „behandelten“ Beschwerden waren vornehmlich neuralgischer Art: verschiedene Ekzemarten, Kopf- und Gürtelrosen, krampfartige Koliken.