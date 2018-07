Nach mehr als Jahresfrist seit der Konkursanmeldung wurde Anfang April das Textilwerk Münchberg GmbH., eine Tochtergesellschaft der ebenfalls zusammengebrochenen Vereinigte Textilfabriken AG., Frankfurt (VTF), durch das Amtsgericht Münchberg zwangsversteigert. Als einziger Interessent trat die „Neue Textilgesellschaft Münchberg mbH.“ auf, die seinerzeit als Auffanggesellschaft gegründet wurde und mit 300 Belegschaftsmitgliedern die Produktion fortsetzte. Ihr Gebot von 2,25 Mill. DM für den Erwerb der Werksanlagen wurde nur unter Vorbehalt akzeptiert, da der Wert der Konkursmasse auf 3,65 Mill. DM angesetzt ist (wogegen übrigens eine Hamburger Gläubigerfirma Einspruch eingelegt hat, über den noch entschieden werden muß). Allerdings ist bei der Kaufsumme zu berücksichtigen, daß das Nachfolgeunternehmen außerdem rund eine Mill. DM Grundschulden und die Kosten des Verfahrens zu übernehmen hat.

Die Zwangsversteigerung ist nur ein Vorspiel zur endgültigen Regulierung des bisher schwerwiegendsten Konkursfalls in der westdeutschen Textilindustrie nah dem Kriege, also dem völligen Zusammenbruch der VTF. Dies ist eine Holding mit den vier Tochtergesellschaften Textilwerk Münchberg GmbH, der Textilwerk Reinsfeld GmbH, der Göcke & Sohn AG, Hohenlimburg, und der Kammgarnspinnerei und Weberei AG, Wilhelmshaven. Die letzten beiden Unternehmen konnten in letzter Minute noch gegenüber der Holding abgesichert werden, während das Textilwerk Reinsfeld ebenfalls in Konkurs geriet, In Gesamtforderungen an die VTF wurden annähernd 35 Mill. DM angemeldet. Die Bayerische Staatsbank als größte Gläubigerin hatte sich für ihre Kredite am stärksten abgesichert, so daß bei der relatv geringen Konkursmasse unter Umständen die meisten anderen Gläubiger leer ausgehen.

Bei Betrachtung der Gesamtverpflichtungen ist zu beachten, daß es sich vielfach um Ansprüche handelt, deren Echtheit zur Zeit untersucht wird. Dies dürfte bei der Kompliziertheit des Falles jedoch hoch mehrere Monate dauern. Die Arbeiten werden wegen der außergewöhnlichstarken Verschachtelung der Forderungen zwischen den Banken, der Holding und ihren Tochtergesellschaften erheblich erschwert. Zur Erlangung von Bankkrediten haben sich nämlich die einzelnen Unternehmen gegenseitig verpflichtet, verbürgt und beliehen. Konkursverwalter und ein siebenköpfiger Gläubigerausschuß versuchen, die Dinge näher zu beleuchten.

Außerdem wurde ein weiteres Gremium damit beauftragt, die Verantwortlichkeit für den Zusammenbruch der VTF zu untersuchen. Es erhebt sich dabei die Frage, ob die Ausarbeitung eines Sanierungsplanes durch den Vorstand der Gesellschaft Mitte des Jahres 1954 und die Erstellung eines Gutachtens Ende desselben Jahres durch die Bayerische Staatsbank nicht zu spät erfolgten. Dem damaligen Vorstand gehörte u. a. Dr. Franz Reuter an, der seinerzeit neben seiner Tätigkeit als Vorsitzender des Liquidationsausschusses der ehemaligen IG Farbenindustrie (und als Herausgeber des „Volkswirt“) auch die Geschicke der VTF mitgeleitet und maßgeblich beeinflußt hatte. Diese Anspannung scheint über seine Kräfte hinausgegangen zu sein. Jedenfalls geht die allgemeine Ansicht dahin, daß bei früherer Inangriffnahme einer wirklichen Klärung der finanziellen Verflechtungen innerhalb der VTF-Gruppe der Zusammenbruch hätte vermieden werden können. Die VTF als Glied des englischen Textilkonzerns Hillbrown Ltd. in London geriet zwar durch dessen Zahlungseinstellung mit anschließendem Konkurs in gewisse Schwierigkeiten und mußte einen Verlust von 2,5 Mill. DM hinnehmen. Dieser verhältnismäßig niedrige Beitrag dürfte aber nicht die letzte Ursache dafür gewesen sein, daß die deutsche Holding und zwei ihrer Tochterunternehmen unter Hinterlassung solch hoher Konkursforderungen eingegangen sind. c k