Lebensnaher Unterricht, aber kein Spezialistentum – Vorschlag zweier Schulreformen

Von Hans Wenke

Der Verfasser des folgenden Artikels, Prof. Dr. Hans Wenke, der Schulsenator (Senator für das Schul- und Hochschulwesen) in Hamburg, ist einer der bedeutendsten Pädagogen der Gegenwart. Sein Wort hat um so mehr Gewicht, weil um Fragen der Schule und Erziehung in heutiger Zeit viele besorgte Gedanken kreisen.

Die Erziehung ist an die harten Tatsachen des Lebens gebunden; sie hat die günstigen und ungünstigen Befunde der seelischen und geistigen Entwicklung der Kinder zu berücksichtigen sie erfährt die Antriebe, aber auch die Hemmungen und Beengungen der sozialen Welt, in der sie sich vollzieht. Sie muß auf diese Möglichkeiten und Grenzen achten, wenn sie sich nicht von vornherein um den Erfolg ihrer Mühen, Absichten und Pläne bringen will.

Was aber diese Pläne betrifft, so ragen sie naturgemäß weit hinaus über die Tatbestände, die uns die Wirklichkeit bietet. Denn es macht geradezu den Sinn der Erziehung aus, den gegebenen Zustand einer Entwicklung zu überwinden und die jungen Menschen zu fördern und zu leiten nach Bildern, in denen die künftige Gestaltung ihrer Wesensart, ihrer Leistungsfähigkeit, ihrer charakterlichen Formung und ihres Verhaltens vorgezeichnet ist. Diese visionäre Schau bestimmt die Bildungsarbeit, die ihre Ziele jedoch nur dann erreicht, wenn das Band zwischen dem Tatbestand des Augenblicks und dem Bild zukünftiger Gestaltung nicht zerreißt. Und es ist Sache des Erziehers, diese Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit zu erkennen und sie in allen Situationen praktisch auszuhalten. Denn diese Spannung ist die Quelle der Kraft, die ihn in Bewegung hält. Sie schützt ihn vor der Resignation, in der er nur noch die Gewalt der Tatsachen und den Druck der Mühseligkeiten empfindet, sie bewahrt ihn aber auch vor der Flucht in die Illusion, in der er die Grenzen seiner Arbeit nicht mehr sieht, in Luftschlössern wohnt und Träumen nachjagt, die nichts mit den phantasiereichen Visionen gemein haben, die wir der Wirklichkeit vor zeichnen.

So erklärt es sich leicht, daß die wichtigste Stätte der Erziehung im öffentlichen Leben – die Schule – in einen Bereich zwischen Traum und Wirklichkeit gerät. Ich spreche hier davon, weil ich die in letzter Zeit erschreckend sich häufende Beobachtung gemacht habe, daß überall da, wo öffentlich oder im privaten Kreise Schulfragen erörtert werden, nicht die guten Träume, also die mit Phantasie gezeichneten Visionen, die Gedanken beleben und führen, sondern die schlechten Träume, also die unruhigen, zerrissenen Traumbilder, die weltflüchtigen Wunschträume, die Illusionen das Feld der Diskussion einnebeln, die Vorstellung von Wesen und Auftrag der Schule verwirren und die Erziehungsarbeit durch jene aufgeregte und exaltierte Stimmung, die wirklichkeitsfremden Träumern eigen ist, beunruhigen und lähmen.

Gibt es eine „erlösende Idee“?