Dieser „zulässigen Miete“ (der mißverständliche Begriff „Kostenmiete“ oder „manipulierte Kostenmiete“ ist fallengelassen worden) – die also diejenigen künftig für das Gut Wohnungen effektiv anzulegen haben werden, die zu den Berechtigten des sozialen Wohnungsbaus gehören, nicht aber zu den (mietsubventionierten) „Bevölkerungskreisen mit geringem Einkommen“ – sind nun von den Gegnern dieses Gesetzes die schlimmsten Zukunftsprognosen gestellt worden (2 DM für den qm und mehr). Aber welche demokratisch gewählte und von dem Wähler abhängige Regierung könnte sich solche Überraschungen wohl erlauben! Wohnungsbauminister Preusker haben diese Schlachtrufe denn auch erheblich in Harnisch gebracht und zu dem Dementi herausgefordert, daß die Sozialmieten auch in Zukunft ganz allgemein das bisherige Niveau nicht übersteigen würden. Wir sind nicht ganz so optimistisch. Wie sich die tatsächlichen Mietbelastungen für die mittleren und oberen Einkommen im sozialen Wohnungsbau gestalten werden, das dürfte sehr weitgehend bei dem neuen Verfahren davon abhängen, wie sich die Baukosten und die Kapitalkosten entwickeln werden – und wie sich der Wettbewerb auswirken wird, der ja nun auch im sozialen Wohnungsbau in begrenztem Umfang Platz greifen soll. Im übrigen hielten wir es nicht – wir sind schamlos genug, das zu bekennen – für eine unzumutbare soziale Härte, wenn etwa im nächsten oder übernächsten Jahr auf Grund wider Erwarten gestiegener Kosten etwa eine fünfköpfige Familie mit einem Monatseinkommen von 960 DM, die ja bei den weitgespannten Begrenzungen des Gesetzes auch noch zu den Berechtigten des sozialen Wohnungsbaus gehört (Angestelltenversicherungsgrenze plus 70 DM monatlich für jeden Familienangehörigen), vielleicht 10 oder 20 Pfennig mehr für den ihr von der Allgemeinheit verbilligten Wohnquadratmeter aufzuwenden gezwungen wird. Denn von dieser Illusion hat man sich ja nun wohl frei gemacht, daß Subventionen von einem ökonomischen Wunderhimmel in beliebiger Menge herunterregnen. Auch der kleine Mann trägt, zumindest über die indirekten Steuern, ein erkleckliches Scherflein dazu bei.

Das und soviel zur mehr ökonomischen Seite dieser etwas komplizierten Materie, die aber deswegen doch nicht zu einem willfährigen Instrument politischer Wahlstrategie gemacht werden sollte. über die mehr gesellschaftspolitischen Zielsetzungen dieses Gesetzes, nämlich größere und bessere (familiengerechte) Wohnungen zu bauen und „weite Kreise des Volkes über die Bildung von Einzeleigentum, besonders in der Form von Familieneigenheimen, mit dem Grund und Boden zu verbinden“, kann es ja wohl keinen Streit mehr geben, seitdem alle Parteien des Bundestages sich im Prinzip zur Familie und zum Eigentum bekannt haben und nun auch die in der Tat etwas unglücklichen festen Quotensätze und Rechtsansprüche zugunsten des Eigenheimbaus in den letzten Ausschußberatungen gefallen sind. Diese Dirigismen hätten allerdings schlecht in das Konzept eines Gesetzes gepaßt, das sonst nicht unerhebliche Anstrengungen macht, den in das Prokrustes-Bett der Richtsatzmiete gepreßten Wohnungsbau allmählich in etwas freieres Fahrwasser zu steuern. Absoluten Vorrang bei der Bewilligung (und Bemessung) öffentlicher Mittel für den Eigenheimbau sollen nun nur noch kinderreiche Familien (mit drei und mehr Kindern), Schwerkriegsbeschädigte mit Kindern (Kriegerwitwen) und diejenigen genießen, die nach den Bestimmungen des Gesetzes als einkommensschwach gelten. Die anderen Eigenheimaspiranten werden gleichrangig mit dem Mietwohnungsbau berücksichtigt werden, wobei von ihnen allerdings keine höheren Eigenleistungen gefordert werden dürfen als für in Größe und Ausstattung vergleichbare Mietwohnungen. Im übrigen wird durch eine laufende jährliche Berichterstattung der Landesbehörden an den Bund über die Anzahl der mit öffentlichen Mitteln geförderten und beantragten Eigenheime, also durch eine Art „Grünen (richtiger wohl „ziegelroten“) Bericht für den Wohnungsbau und die darauf aufgebauten entsprechenden Rechtsverordnungen des Bundes, dafür gesorgt werden, daß sich die echten Wohnwünsche der Bevölkerung gegenüber den Behörden wirksam durchsetzen können.

Nicht unbedingt erfreut über das neue Gesetz werden allerdings die Wohnungsbaugesellschaften sein, soweit sie im sozialen Wohnungsbau engagiert sind, also insbesondere die „Gemeinnützigen“. Ihnen wird die Auflage gemacht, daß sie die mit öffentlichen Mitteln erbauten Eigenheime zu „angemessenen Bedingungen“ zu verkaufen haben (Anbietungszwang), sofern ein anspruchsberechtigter Bewerber einen solchen Wunsch äußert und sofern keine wichtigen Gründe dagegenstehen. Außerdem kann die Bewilligung öffentlicher Mittel an Bauherren, die den Wohnungsbau gewerbsmäßig betreiben, davon abhängig gemacht werden, daß sie eine angemessene Anzahl von Kaufeigentumswohnungen zu schaffen haben.

Es ist also möglich, daß die bisher allzusehr auf „Wohneinheiten“ abgestellte Serienproduktion der großen Baugesellschaften in Zukunft eine kleine Dämpfung erfährt und sich hier und da vielleicht auch etwas weniger lukrativ anlassen wird. Aber das kann ja doch wohl, jedenfalls für gemeinnützige, das heißt dem Gemeinnutzen dienende Unternehmen, kein hinreichender Grund dafür sein, in diesem Gesetz, das die Bautätigkeit einem allerseits anerkannten sozialpolitischen Ziel einordnet, eine Diskriminierung zu sehen. Wir glauben auch nicht, daß dieses Gesetz den realen Möglichkeiten um Jahre vorauseilen wird, wie das vom Deutschen Städtetag befürchtet wird. Die Bestimmungen und Auflagen, bei deren Durchführung die Länder und Gemeinden ein Wort mitzureden haben werden, sind elastisch genug gehalten, um der Gefahr zu begegnen, daß ein Prinzip zu Tode geritten und, nun von der Seite des Eigenheims, am Markt vorbeigebaut werden wird. Wolfgang Krüger