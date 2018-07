Seit Jahren führen die Bundesbürger – auf breiter Front unterstützt von den daran durchaus interessierten Einzelhandelsverbänden – einen scharfen Kampf gegen die vorhandene und sich immer weiter ausdehnende wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand. Mit voller Berechtigung wurde dabei immer wieder auf die Unsinnigkeit hingewiesen, daß in den Städten und Gemeinden entsprechende kommunale Verkaufseinrichtungen dem Einzelhandel scharfe Konkurrenz machen, die Behörden also mit ihren steuerzahlenden Bürgern in einen völlig überflüssigen Wettbewerb treten...

Die Erfolge in dem Kampf gegen die behördliche Betätigung sind leider sehr bescheiden, woraus erhellt, wie ungern sich die öffentliche Hand selbst aus Positionen verdrängen läßt, in denen sie wirklich nichts zu suchen hat. Ein kleiner Lichtblick kommt jetzt aus Hamburg. Hier hatten sich seit Jahren die staatliche Hamburger Gaswerke GmbH und die mit ihr verbundene Werbestelle für Haus- und Industriegas GmbH munter im Verkauf von Gasgeräten (natürlich unter Umgehung des Einzelhandels) betätigt. Die verständliche Verärgerung des zuständigen Facheinzelhandels schien den Gaswerken völlig gleichgültig zu sein. Nun soll es anders werden: Vor der Bürgerschaft, dem Parlament der Hansestadt Hamburg, hat Senator Luigs erklärt, daß die Hamburger Gaswerke den Verkauf von Gasgeräten eingestellt haben. Als Trostpreis blieb ihnen lediglich der Verkauf im Großhandel an Bauträger für Neuanlagen. – Sollte aber nicht auch diese restliche Betätigung überflüssig sein? ww.