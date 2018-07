Flug zum Harz. In naher Zukunft kann man mit dem eigenen Privatflugzeug und auch in gemieteten Maschinen zum Harz fliegen. Beim Bad Gandersheim ist am Lahberg ein Flugplatz im Bau, der ausschließlich touristischen Zwecken dienen soll. Die Zahl der Privatflugzeuge in Deutschland ist zwar noch nicht groß, aber sie nimmt doch ständig zu, und die Möglichkeit, sich eine Maschine chartern zu können, ist bereits vorhanden, so daß der Harzer Touristik-Flugplatz nicht lange eine einmalige Erscheinung bleiben wird.