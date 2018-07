Unsere Zahlungsbilanz bleibt offenbar weiterhin

aktiv. Die Preisauftriebstendenzen sind im Ausland vielfach stärker als bei uns. Das verhindert die sonst in der Hochkonjunktur eintretende Schwächung unserer Exportkraft. Die großen Währungsreserven, die sich bei der Bank deutscher Länder angesammelt haben, sind inzwischen auf 13,5 Mrd. DM angewachsen. Bei dieser günstigen Situation ist es der Bank deutscher Länder möglich, in absehbarer Zeit weitere Devisenvorschriften aufzuheben. Es ist vorgesehen, die Devisenablieferungspflicht der Exporteure zu beseitigen und deutschen Inländern den Erwerb von Auslandsaktien zu gestatten. Zwei Investmentgesellschaften haben bereits erklärt, daß sie Auslandsaktienfonds (vor allem auch einen Fonds von Dollaraktien) zu schaffen gedenken. Damit unternimmt die Bundesrepublik die ersten entscheidenden Schritte für eine Liberalisierung des Kapitalverkehrs außerhalb des nur für Devisenausländer zugänglichen Bereichs der Kapitalmark.

Die Bedeutung dieser Maßnahme kann für die allgemeine Wirtschaftspolitik kaum unterschätzt werden. Auf diese Weise wird dem bisher mit einer aktiven Zahlungsbilanz zwangsläufig verbundenen Verflüssigungsprozeß wirkungsvoll entgegengewirkt, ohne daß es hierfür besonderer kreditpolitischer Maßnahmen bedarf. Mit diesen Kapitaltransaktionen kommt ein neuer Währungsautomatismus wieder ins Spiel, der in mancher Hinsicht dem der alten Goldwährungen, wenn auch nur unvollkommen, nachgebildet ist. Um „vollkommen“ zu sein, müßte es auch Ausländern erlaubt sein, für normale Deutsche Mark Aktien in Deutschland kaufen zu dürfen. Hieran ist aber wohl im Augenblick noch nicht gedacht. Diese ausländischen, bei der Notenbank landenden Zahlungsmittel würden unerwünschte expansive Wirkungen haben. Man wird sich daher wohl mit der Aufhebung der Anbietungspflicht begnügen, um damit einen restriktiven Effekt zu erreichen, der die durch die gegenwärtige Konjunktursituation bedingte Kreditpolitik der Notenbank unterstützt.

Damit werden sich aber keineswegs die Auswirkungen erschöpfen, die von einem (wenn auch nur teilweise) liberalisierten Kapitalverkehr ausgehen. Bedeutungsvoller ist wohl noch, daß mit der Aufhebung der Devisenanbietungspflicht den in einem jeden Lande stets vorhandenen Kapitalabwanderungstendenzen freie Auswirkungsmöglichkeiten gegeben werden, während umgekehrt die Kapitaleinfuhr weiterhin unter der Kontrolle der Notenbank verbleibt. Bei freien Kapitalausfuhrmöglichkeiten besteht immer eine gewisse Neigung des Kapitals, in das Land mit der festeren Währung und der gesünderen Wirtschaftspolitik abzuwandern. Wenn die Bundesrepublik die administrativen Verbote, die dies bisher verhinderten, aufhebt, dann bekundet sie damit also ein erhebliches Vertrauen in die eigene Kraft.

Ein freier Kapitalverkehr ist natürlich und nicht Zuletzt ein ständiger Mahner, der über der Wirtschaft steht. Er zwingt sie mehr als alles andere Zu einem vernünftigen Verhalten und zur Disziplin. Die Sozialpartner stehen dann nicht mehr in einem abgeschirmten Raum, in dem sie monopolistische Bestrebungen durchsetzen können. Sie können dann nicht mehr das Vertrauen des Sparers in die Stabilität der Wirtschaft und der Währung unbegrenzt mißachten. Selbst der kleine Sparer, der vielleicht bald über eine Investmentgesellschaft sich für 100 DM einen Anteil an Dollaraktien kaufen kann, wird sonst sauer reagieren und sein Geld der deutschen Wirtschaft entziehen. Jede auch nur geringfügige Vertrauenserschütterung wird dann sofort, ohne daß man gleich von einer Kapitalflucht sprechen kann, zu einer Umlagerung von Kapital aus einer inländischen in eine ausländische Anlage führen. Das wirkt dann nicht nur restriktiv, da Geld aus dem Kreislauf abfließt, sondern das führt auch zu Baissetendenzen an der Börse und damit Zu Erschwernissen bei der Kapitalbeschaffung.

Das aber sind Konsequenzen, die niemand, kein Unternehmer und kein Gewerkschaftler, unbeachtet lassen kann, weil sie auf ihn selbst zurückschlagen. Für eine nationale Planwirtschaft, den Tummelplatz der Monopole, und eine sich vom tatsächlichen Marktgeschehen entfernende Politik ist bei einer vollen Liberalisierung des Kapitalverkehrs kein Platz mehr. Was sich in sozialistisch regierten Ländern erst nach Jahren einer Scheinblüte als schwere Währungskrise bemerkbar macht, ist alsdann für alle bereits in den Anfängen spürbar. Es ist gut, daß sich die Hüter der Währung anschicken, den Weg der wirtschaftlichen Freiheit tapfer weiterzuschreiten. Waldemar Ringleb