Nach der Ansicht einiger Besucher paßte Jane Mierenbach nicht ganz in den Klub hinein. Die Frau eines Restaurateurs? Aber ihr natürliches, wenn auch zurückhaltendes Wesen machte ihr bald Freunde, mehr noch aber gewann sie an Ansehen, weil sie hervorragend Bridge spielte. Und nur des Spieles halber versammelte man sich ja im Klub, wenn es auch Spötter gab, die sagten: „Ach, die Baronin will doch bloß so gern ein bißchen kuppeln.“ Wenn sie sich zum Beispiel bemühte, jemanden zu einer bestimmten Partie zu überreden, so sagte sie nicht etwa, worauf es nur ankam: „Heute aber habe ich einen ausgezeichneten Bridgepartner für Sie“, sondern sie säuselte, einen flackrigen Blick indessen auf die gedeckten Spieltische werfend: „Ich habe ein reizendes junges Geschöpf für Sie, sie ist so bezaubernd, ein Engel.“

Alle Geselligkeit war vom Krieg erstickt. Es war nicht mehr wie einst, daß sich eine ausgesucht lebenslustige Welt im Salon der Baronin traf.

Niemand wußte, warum eigentlich die Baronin nicht in Ruhe ihre Rente verzehrte, sondern sich mit dem Bridgeklub echaufierte. Der Diener Charles schüttelte manchmal bei den Abrechnungen den Kopf. „Frau Baronin, der Klub würde endlich Einnahmen verzeichnen, wenn Frau Baronin belieben würden, nicht selbst zu spielen.“ Er sah ihr manchmal über die Schulter, wenn er an ihrem Tisch servierte und machte ein verzweifeltes Gesicht, während die Partner der Baronin ihn düster, sorgenvoll und verschwörerisch anstarrten.

Es waren viel alter, zumeist verarmter Adel und einige reiche Bürgerliche in diesem Klub zu finden. Deshalb erregte es gewisses Aufsehen, als bekannt wurde, daß diese Jane Mierenbach die Frau eines Restaurateurs am Kurfürstendamm war. Desto unbegreiflicher erschien es, daß sie sich weigerte, mit dem Grafen Koloman Zapolya zu spielen. Später allerdings pflegte die Baronin zu wispern: „Diese Unglückselige, sie hatte sicher das Verhängnis geahnt.“ Aber der Baronin lag wohl mehr daran, etwas von dem Hauch spukhafter englischer Schlösser um die nüchterne Jane Mierenbach zu weben.

Je schwieriger es wurde, Wein, Zigaretten, Fleisch und Butter zu beschaffen, desto mehr geriet Jane Mierenbach in Gunst. Sie lieferte der Baronin alles, woran es am Teetisch und an der Abendtafel fehlte. Der Oberkellner brachte es, manchmal auch ihr Mann, der sonst völlig im Hintergrund stand. Es war ein stiller, sehr fleißiger und liebenswerter Mann, der als Pikkolo angefangen hatte und nunmehr ein sehr ertragreiches Restaurant betrieb. Wenn Frau Mierenbach auch lange mit diesem Deutschen verheiratet war, so sprach sie doch recht schlecht Deutsch. Die Baronin, die anfangs versucht hatte, sie mit geräuschvollen Worten zu preisen – „ist sie nicht wirklich eine Lady?“ – wobei sie wohl hoffte, daß es sich langsam einbürgern würde, von ihr nur noch als Lady Mierenbach zu sprechen, war mit einem kühlen „nonsense“ von ihr in die Wirklichkeit zurückgebracht worden. Aber sie sah es sehr gern, wenn am Tisch der Mierenbach beim Spiel die Ansagen englisch gemacht wurden. Mochte auch Krieg mit den Briten sein, es machte sich hübsch, wenn der alte internationale Anstrich gewahrt blieb.

Noch ehe die schweren Angriffe auf die Stadt erfolgten, blieb Jane Mierenbach einige Wochen lang dem Klub gänzlich fern. Niemand wußte etwas Genaueres über die Gründe, und die Baronin sagte mit süßlichem, ganz gefrorenem Lächeln jedem, der danach fragte: „Ach, sie ist auf einige Zeit verreist.“ Es fragten viele danach, denn der Tisch war nicht mehr beschickt wie ehedem, es fehlten Kaffee, Tee und Torten, es fehlten vor allem am Abend Gänseleberpastete, Austern, Steinbutt, Gans- und Hasenbraten. Ein gewisser Verdruß bemächtigte sich aller Leute, die sich so unvermutet mit dem Krieg konfrontiert sahen.

Nun servierte noch im Klub ein Aushelfer, der stets am Freitag den Diener Charles vertrat. Nur wenige Eingeweihte wußten über Charles und den Aushelfer Strasser näheres. Charles besaß eine Fünf-Zimmer-Wohnung mit den kostbarsten Möbeln und Teppichen, am Freitag fand bei ihm eine Bridgepartie statt, bei der sehr hoch und ausgezeichnet gespielt wurde, wobei es trotz des Krieges hervorragend zu essen gab und der französische Kognak nicht ausging. Charles war selbst eine Spielratte, und niemand machte sich Gedanken darüber, ob er beim Servieren im Klub nicht etwa entsetzlich litt, wenn er soviel Patzerei sah, ganz zu schweigen vom Spiel der Baronin. Charles war ja der eigentliche Nutznießer des Klubs. Er kassierte ungemein hohe Trinkgelder, vor allem von den Gästen, die bis tief in den Frühmorgen hineinspielten. Er war so ein wohlhabender Mann geworden, während die Baronin gerade kümmerlich auf ihre Kosten kam. Charles war höchst verschwiegen, von ihm hätte niemals einer erfahren, was mit der Mierenbach eigentlich los war, aber Strasser war recht geschwätzig. Er war Straßenbahnschaffner, aber ehemals Lohndiener gewesen. Er nun schwatzte aus, daß die Jane Mierenbach nicht verreist war, sondern daß ihr Mann verhaftet worden war, weil er die vielen Bestimmungen über bewirtschaftete Lebensmittel übertreten hatte. Strasser blies es auch allen Leuten ins Ohr, daß der ungarische Graf Zapolya, der immer etwas suspekt erschienen war, nicht mehr den Klub betreten durfte. Diesen Grafen hatte Strasser von jeher gehaßt, weil dieser aufbrausend war, wenn nicht nach seinem Gusto bedient wurde, weil, wenn ein Spieler einmal einen Fehler beging, es an dem Tisch zu heftigen Szenen kam, die das ganze Bild des gedämpften Klubs sehr verunzierten. Dieses unbeherrschte, oft fast bösartige Temperament war manche Quelle von Ärger für die Baronin, und sie mußte oft mühevoll einrenken, was der Graf verbrochen hatte. Und nun hatte sie ihn also hinausgefeuert, ja, so erzählte es Strasser mit teuflischer Genugtuung, weil eben dieser Graf den Mierenbach ins Gefängnis gebracht hatte. Der Zapolya hatte wie alle anderen genau gewußt, daß Mierenbach der Lieferant all dieser kostbaren Mangelwaren gewesen war, er hatte dessen Frau beiseite genommen und verlangt, daß man auch ihm Wein und Butter ins Haus liefere. Jane Mierenbach hatte es abgeschlagen. Wenn auch die Baronin sagte, Frau Mierenbach sei sehr, sehr schockiert gewesen, so hatte sie in Wahrheit vor Entrüstung gebebt. Zum erstenmal war ihre kühle Zurückhaltung gebrochen gewesen. Ihre roten Apfelbäckchen waren gelblich fleckig gewesen, als sie erklärt hatte: „Dieser Zapolya, may De, ein Graf, aber surely kein Gentleman. In mein Familie, er wäre besser erzogen worden.“ Ja, sie sprach nicht gut Deutsch, aber was sie zu sagen hatte, war immer unmißverständlich und nicht so verschwommen wie all die liebenswürdigen Redereien im Salon. Rund heraus, der Ungar hatte also ihr gedroht, er würde ihren Mann und das ganze Geschäft hochgehen lassen. Und nun stellte es sich zum Entsetzen aller heraus, daß er selbst noch ins Restaurant gestürmt war, dem Mierenbach die Pistole auf die Brust gesetzt hatte und danach wutschäumenden Gesichts davongestürzt war, direkt aufs Polizeirevier. Dabei war dieser suspekte Graf kein richtiger Schurke. Er war ein hemmungsloser Mensch, der die Leute zu wilden Gastereien einlud, und wenn.er weder Essen noch Alkohol dazu auftreiben konnte, wild wurde. Verschwenderisch warf er Unsummen um sich, um seine Gier zu befriedigen, alles, was dabei in die Quere kam, war wütig gehaßter Todfand. Der Strasser, so geschwätzig wie er sonst war, schien noch mehr zu wissen und trug es auch herum, daß der Zapolya in seinen Liebesaffären noch gemeiner, barbarischer vorzugehen pflegte, aber etwas schloß dabei dem Strasser den geschwätzigen Mund. Und doch schien es, als ob hier gerade sein Haß am meisten hochbrenne.