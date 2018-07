j. p., Tübingen

Vielleicht könnte man meinen, daß hier, an dieser Stelle, in der ZEIT zuviel von Tierquälerei und Tierschutz die Rede ist. Aber würde eine solche Meinung nicht die wahre Bedeutung vermindern, die das Verhältnis des Menschen zu der ihm anvertrauten Kreatur besitzt? Nur Aberglaube, die Mißachtung des Lebens überhaupt, und die maßlose Selbstüberschätzung des Menschen verurteilen Tiere zu unnötigen Qualen, zu unnötigem Tod.

Wie nötig es ist, dies immer wieder auszusprechen, beweist ein Fall in Walddorf, bei Tübingen, dessen sich vor allem die von den „gebildeten“ Lesern so verachteten Boulevardblätter leidenschaftlich annahmen – mit gutem Recht, wenn auch nicht immer mit guten Argumenten.

Diesen Berichten zufolge beschlossen Babette Bayer – ihr Mann lag zu der Zeit im Krankenbaus –, ihre Mutter und ihr Bruder Burkhardt, ihren Schäferhund zu töten, weil sie glaubten, ihn nicht mehr ernähren zu können. So wurde ein Bekannter – Ludwig Heim – gebeten, mit seinem 6-mm-Zimmerstutzen die Sache zu erledigen. Er band den Hund an einen Baum und schoß. Da der Hund keine. Zeichen tödlicher Verletzungen zeigte, hieb Burkhardt ihm mit einem Knüppel über den Kopf, bis er sich nicht mehr rührte, und warf ihn ins Gebüsch. Am anderen Morgen, als er den Kadaver eingraben wollte, fand er diesen nicht mehr. Aber acht Tage darauf scharrte es abends an der Tür der Bayers. Frau Bayer öffnete und – blickte in das Auge ihres Hundes; das andere hatte Heim ihm aus geschossen. Auf zitternden Beinen stand der Hund da und sah sie an ...

Der Hausherr, inzwischen aus dem Krankenhaus zurückgekehrt, brachte den Hund abermals zum Schwager Burkhardt, der wieder zum Knüppel griff. Diesmal trat der gewünschte Erfolg ein: Der Hund war tot, ein Opfer seiner Anhänglichkeit und seines Vertrauens in den Menschen, den er zu fürchten nicht gelernt hatte.

Am 5. Oktober standen Burkhardt und Heim vor dem Tübinger Schöffengericht. Das Gericht sprach beide Angeklagte frei. In der Urteilsbegründung hieß es: „Die Angeklagten durften der Meinung sein, daß Leino wirklich tot war. Sie wollten das Tier, das bei der Besitzerin ein Hungerleben führte, rasch und schmerzlos töten, stellten sich aber ungeschickt an ...“

Bezogen auf den ersten Tötungsversuch mag das noch Eingehen. So etwas gibt es, daß man in einer Art Panik vor dem Scheußlichen zuschlägt, nur um ihm ein Ende zu machen. Im zweiten Falle aber? Hätten die Treue, die absolute Hilflosigkeit des Hundes nicht einen Felsen rühren müssen? War die Unfähigkeit der Täter, einen schmerzlosen Tod des Hundes herbeizuführen, nicht allein durch dessen Weiterleben genügend erwiesen? Mußte nicht wenigstens die Wiederholung solch roher Tölpelhaftigkeit eine Strafe finden? Der Staatsanwalt, der sofort Berufung einlegte muß wohl dieser Überzeugung gewesen sein; nicht so das Gericht, von dem Heim und Burkhardt in der Berufungsverhandlung am 6. März wiederum freigesprochen wurden. Dieses Gericht brachte es lediglich zu einer allgemeinen Mahnung, Tiere schmerzlos zu töten; eine Mahnung, die angesichts der Möglichkeit eines abschreckenden Urteils reichlich akademisch wirken muß.