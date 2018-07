Von Thilo Koch

Im Trubel der Welten dreht ein erkalteter Stern seine Bahn, auf dem wütet das gräßlichste Raubtier des Alls. Es unterwarf sich den ganzen Planeten und schuf ihn um nach seinen Begierden und Launen. Alles, was außer ihm lebt, auf dem Stern, noch lebt, zittert in der Furcht vor ihm, gehorcht ihm, dient ihm zum Fraß oder Spiel. Dieses gräßlichste Raubtier ist reißender als ein Löwe, schneller als ein Adler, schlauer als eine Hyäne, ausdauernder als ein Elefant. Es hat keine Krallen und harmlose Zähne, es kann nicht fliegen und ist nicht sehr groß, allein ist es wehrlos preisgegeben den Gewalten der Natur; aber es tritt nur in Rudeln auf, und eine einzige Eigenschaft, die man ihm nicht ansieht, macht es so fürchterlich.

Dies erzählen die Tiere, soweit sie noch leben, auf jenem erkalteten Stern, von ihm:

Das Rind: Ich wurde von ihm eingefangen, und seit Jahrtausenden vermehre ich mich nur noch nach seinem Willen. Ich stehe in einem finsteren Gemäuer, tagaus, tagein, wochen-, monate-, jahrelang. Nie sehe ich die Sonne und wo auf den Feldern das Gras wächst, welches das Raubtier mir bringt. Ich stehe und liege in meinem eigenen Kot. Das Raubtier legte mir eine schwere Kette um den Nacken, an die ich mein ganzes Leben lang gefesselt bleibe. Bin ich stark, wird ein Glied der Kette mir durch die Nase gezogen. Oft kann ich in meinem Stall mein schweres Haupt nicht heben, so niedrig und eng ist er. Das Raubtier saugt meine Milch aus und mißhandelt mein Euter mit einer Maschine. Gegen das Ende meiner Tage sehe ich doch noch den Himmel – über dem Schlachthof. Zu Tausenden trotten meine Gefährten in die Schinderhütten des Raubtiers, der Geruch nach Blut, die Ahnung von Morddunst läßt uns angstvoll muhen. Meine Jungen werden zumeist im zarten Kindesalter abgeschlachtet. Auch sie zittern schon auf dem Transport vor dem Messer des Raubtiers.

Der Kanarienvogel: Ich nutze dem Raubtier nichts; mich will es flattern und singen sehen. Mein Vogelleben darf ich gar nicht beginnen, denn meine kleinen gelben Schwingen stoßen sich am Drahtgitter meines Gefängnisses wund. Das Raubtier bildet sich ein, ich lernte besser singen, wenn es mich in meiner Jugend in ein enges Bauer sperrt und nur einen Spalt Licht zu mir hereinläßt. Dunkelzelle, Einzelhaft, aus Verzweiflung und Todesfurcht singe ich lauter. Für immer ist mein Lied davon traurig.

Der Hund: Ich war einst selbst ein Raubtier; ich wurde gefangen, gezähmt, nun bin ich der willenloseste Sklave im Tierreich des großen Raubtiers. Ich gehorche jedem seiner Winke, falle meinesgleichen an, wenn mein Herr es befiehlt; mein Hundeleben heißt: Treue zu ihm. Es legt mich an eine lange Kette, damit ich sein Raubgut bewache. Das tue ich, und achte mein eigenes Leben dafür nicht. Das große Raubtier lehrt mich springen, jagen, apportieren, bei Fuß gehen, vor allem aber kuschen. Ich bin gelehrig, und das macht ihm Spaß. Manchmal hält das Raubtier mich in seinem Bau, dann überfüttert es mich, versagt mir Bewegung, ich soll nur schlafen, wedeln, und es freudig begrüßen, wenn es heimkommt. Mich, den Hund, nennt es „seinen Gefährten“: ich bin sein Affe.

Die Ameise: Wir sind zahlreich, zu klein und zu uninteressant für das Raubtier. Aber wir wissen von Völkern, die es durch Terrorangriffe vollständig ausrottete. Es goß eine stinkende Flüssigkeit über den Ameisenhügel, zündete sie an, und beobachtete das Schauspiel, wie Tausende von Tieren bei lebendigem Leibe verbrannten, Arbeiterinnen, Kinder, Ungeborene. In den verzweigten Gängen des Baues war die Hölle; es beugte sich gelassen darüber, das Raubtier, und zertrat am Ende die Asche.