Es wurde zuviel gefordert also nun: Abstriche vom Programm!

Es war enttäuschend, daß bei der Steuersenkungsdebatte im Bundestag kein Redner tiefer auf die Kassen- und Haushaltsprobleme, keiner auf die konjunkturpolitischen Fragen einging. Man unterstellte einfach, daß die Anträge ohne finanz- und wirtschaftspolitische Gefahren durchführbar seien. Vielleicht aber ist hervorzuheben, daß der Hauptredner der CDU sagte: die Manövriermasse sei noch strittig. Schäffers Zahlen und Argumente wird man in der CDU-Fraktion noch einmal ruhig und sorgsam überprüfen, um das Gesamtprogramm in Grenzen zu halten,

Dem wird ein Regierungsentwurf zur Steuersenkung, in den die (bereits im Etatvoranschlag) vorgesehenen Maßnahmen eingearbeitet werden, entgegenkommen. Die Länder werden diesen Entwurf vielleicht stark kritisieren, aber sie werden ihn möglichst schnell in den Bundestag gelangen lassen, damit er gleichzeitig mit den Fraktionsanträgen in den Ausschüssen zur Verhandlung kommt. Dies würde es der CDU ganz wesentlich erleichtern, in den Ausschußberatungen von den Anträgen der Fraktionen auf das finanziell Tragbare wieder zurückzufinden.

Man kann natürlich nicht mit Gewißheit sagen, ob die Regierungsfraktionen zu diesem Rückzug bereit sein werden. Die CDU, zusammen mit DP und DA, haben sich mit ihren Anträgen gegenüber der Öffentlichkeit stark engagiert. Die Oppositionsparteien werden mit Argusaugen jedes Nachlassen beobachten und für den Wahlkampf registrieren. Auch sachlich ist es schwierig, das Gesamtprogramm von über 4 auf vielleicht 2,5 Mrd. DM wieder zurückzuschrauben.

Wenn man mit den Überlegungen, was in den Grenzen des Möglichen untergebracht werden kann, von neuem beginnt, sollte man besonders, die Lage für 1957 analysieren. Neue Ausgabenerhöhungen stehen greifbar bevor. Im „Juliusturm“ wird – außer für Käufe im Ausland – kaum mehr etwas „drin“ sein. Blank wird den größten Teil seines Etatansatz“ verbrauchen. Aus dem zeitlichen Zusammentreffen von Rentenreform, erhöhten Effektivausgaben bei Blank und Steuersenkung ist ein milliardenschwerer Kaufkraftstoß zu erwarten. Kann den unsere Wirtschaft gefahrlos vertragen? Oder ist man bereit, ihm mit viel größeren Einfuhren nach handfesten Zollsenkungen zu begegnen? Und schließlich: man hat bei der Kuchenbäckerei an sehr wichtige Ausgabenbereiche, z. B. an den Verkehr und die Wasserwirtschaft, gar nicht gedacht.

Die finanziellen Grenzen sind elastisch, sie sind erheblich von der Preisentwicklung bestimmt. Schäffer hält auch leichte „stetige“ Preissteigerungen für eine Gefahr, vielleicht sogar für die Gefahr. Nicht allen Persönlichkeiten aber ist die Preisstabilität oberste Richtschnur,

Die Entscheidungen im Finanz- und Steuerausschuß des Bundestages werden erst fallen, wenn der Regierungsvorschlag neben den Anträgen zur Beratung steht. Ob die Gesetze dann noch vor der Sommerpause (6. Juli!) beschlossen werden können, erscheint fraglich. Müßten die Beratungen aber nach den Ferien fortgesetzt werden, könnte die Steuersenkung erst vom neuen Jahr an wirksam werden. Im Herbst würden vielleicht die Finanzprobleme der Aufrüstung, über die das Gesamtprogramm und die Steuersenkungswünsche allzuleicht hinweggleiten, wieder schwerer wiegen. Ein schmerzliches Gefühl über das allseitige Fehlen echter Zusammenarbeit und des Willens zur Gesamtschau überkam den stillen Beobachter: im Plenarsaal beriet man über Finanzfragen ohne viel Rücksicht auf Kosten und Tempo der Aufrüstung; zur gleichen Stunde erklärte im gleichen Hause der Verteidigungsminister, bis auf Kleinigkeiten bei Luftwaffe und Marine werde die Bundeswehr am 31. Dezember 1958 komplett dastehen... F. L.