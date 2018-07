Wie nach der bisherigen Entwicklung des Gesprächs zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden über die Frage der Arbeitszeitverkürzung zu befürchten war, ist die vor acht Tagen nach Königswinter einberufene „Vierte Arbeitszeitkonferenz“ ohne Ergebnis geblieben. Der DGB wollte auf dieser Konferenz zu einer „Empfehlung“ kommen, wonach die Tarifträger – also die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen in den einzelnen Wirtschaftsbereichen – aufgefordert werden sollten, die Arbeitszeitverkürzung überall „so schnell wie möglich“ durchzuführen. Der Vorsitzende des DGB, Walter Freitag, hatte unmittelbar vor Königswinter noch einmal weitere Verhandlungen über die von ihm als „Quadratur des Zirkels“ bezeichnete Bindung der Arbeitszeit- und Lohnfrage an die Produktivitätsentwicklung abgelehnt. Damit war bereits klar, daß keine Aussicht mehr auf Einigung bestand. Soweit nun zwischen den Tarifpartnern Verhandlungen über die Arbeitszeitverkürzung geführt werden, soll dabei „die gesamtwirtschaftliche Verantwortung“ als Richtschnur gelten, wie es in der Stellungnahme der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände heißt: – Unsere Leser kennen aus der letzten Ausgabe (siehe den Aufsatz S. 19) bereits den Standpunkt des DGB in dieser Streitfrage. Es erscheint uns angemessen, nun auch die Auffassung der Arbeitgeberseite darzulegen, wie sie in mehreren Verlautbarungen (darunter auch in einer „Antwort an Rosenberg“) formuliert worden ist; darauf basieren also die folgenden Ausführungen.

In ihrer Antwort an Ludwig Rosenberg stellt die Bundesvereinigung zunächst fest, daß es die Gewerkschaften waren, die jene „Gespräche auf zentraler Ebene“ über die Arbeitszeitverkürzung vor einigen Monaten angeregt haben. Niemand aber konnte sich darüber im unklaren sein, daß die Spitzenorganisationen nicht in der Lage sind, Vereinbarungen zu schaffen, die für ihre Mitglieder verbindlich sind. Es ist also nicht recht begreiflich, warum der DGB die von ihm angeregten Verhandlungen mit ebendieser Begründung – daß in ihnen keine für die Tarifparteien verbindliche Regelung zu schaffen sei – nunmehr als „zwecklos“ bezeichnet. Die Bundesvereinigung aber meint, daß es durchaus sinnvoll sei (oder gewesen wäre), zu einer Grundsatzvereinbarung zu kommen, sowohl über den Umfang einer Arbeitszeitverkürzung als auch über das Tempo ihrer Durchführung. Auf anderen Gebieten, so etwa bei der Abmachung über das tarifliche Schlichtungswesen vom September 1954, die inzwischen in fast allen Tarifbereichen durchgeführt ist, hat sich das analoge Verfahren als praktikabel erwiesen und durchaus bewährt. Im Fall der Arbeitszeitverkürzung wäre die Schaffung allgemeiner Richtlinien, nach denen branchenmäßige Abmachungen zu treffen wären, durchaus geboten. An eine schematische Anwendung solcher Richtlinien, im Sinne irgendwelcher „automatischen“ Regelungen, war dabei nicht gedacht.

Gerade in Zeiten der Vollbeschäftigung ist es eine Illusion, zu glauben, man könne die Löhne in einzelnen Wirtschaftszweigen ohne Rückwirkung auf die Entwicklung in anderen Sparten, gewissermaßen „isoliert“, regeln. Hier muß vielmehr das „große Ganze der volkswirtschaftlichen Zusammenhänge“ mit gesehen und gewürdigt werden. Gegen eine isolierte Regelung der Arbeitszeit nach den Verhältnissen einzelner Betriebe und Branchen spricht, darüber hinaus, auch noch der Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit. Ein solches Verfahren würde dazu führen, daß da die Arbeitszeit am stärksten verkürzt werden könnte, wo die technische Entwicklung und die Rationalisierung am weitesten fortgeschritten sind, wo also in aller Regel auch jetzt schon verhältnismäßig günstige Arbeitsbedingungen gelten. Umgekehrt: überall da, wo schwere körperliche Arbeit zu leisten ist, die nur in geringerem Maße durch maschinelle Vorrichtungen ersetzt werden kann, würde die Arbeitszeitverkürzung gering bleiben, sofern einschneidende Produktionseinbußen vermieden werden sollen ... Das kann nur dazu führen, daß aus dem Gefühl, sozial ungerecht behandelt worden zu seid, von Betrieb zu Betrieb, von Branche zu Branche in den Belegschaften soziale Spannungen entstehen, die niemand verantworten oder gar herbeiwünschen kann.

Die gefährlichen Folgen, die sich dabei ergeben müssen, werden am deutlichsten in dem Wirtschaftszweig, in dem besonders schwere Arbeit zu leisten ist: nämlich im Bergbau unter Tage. Wer will es verantworten, dem Bergarbeiter unter Tage eine 45stündige Arbeitsschicht zuzumuten, wenn im benachbarten Betrieb mit leichterer und bequemer Arbeit ebenfalls 45 Stunden oder noch weniger gearbeitet wird? Eine Verkürzung der Schichtzeit im Bergbau aber führt, nach allen bisherigen Erfahrungen, zur Verringerung der Kohlenproduktion, die sich auf die gesamte Volkswirtschaft auswirken muß. Diese Überlegung zwingt zur Berücksichtigung überbranchenmäßiger Grundsätze bei der Frage der Arbeitszeitverkürzung. Unter dem Blickpunkt sozialer Gerechtigkeit und der Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaft berührt diese Frage die gesamte arbeitende Bevölkerung.

Rosenberg bestreitet nun in seinen weiteren Ausführungen den Zusammenhang zwischen Arbeitszeit, Lohn und Produktivität. Allein die Tatsache, daß die Gewerkschaften eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich fordern, beweist, daß Lohn und Arbeitszeit in untrennbarem Zusammenhang stehen. Jede Arbeitszeitverkürzung bedeutet danach gleichzeitig auch eine Lohnerhöhung. Will man vermeiden, daß eine effektive Arbeitszeitverkürzung auf Kosten der Produktion, d. h. des Volumens der Gütererzeugung geht, so muß man auch den Zusammenhang zwischen Arbeitszeitverkürzung und Produktion anerkennen: Produktionsverkürzung bedeutet Verringerung des Lebensstandards. Es gibt kein Argument gegen den elementaren Satz:

„Man kann nicht gleichzeitig weniger arbeiten, weniger produzieren und mehr verdienen!“

Die entscheidende Frage, die aber in Rosenbergs Darlegungen völlig offenbleibt, ist nun, nach welchen volkswirtschaftlichen Maßstäben die Gewerkschaften bei der Verwirklichung ihrer Forderung auf Arbeitszeitverkürzung verfahren wollen. Es wird von ihnen lediglich mit dem Begriff „Gerechtigkeit“ operiert, und zwar in dem Sinne, daß „die gegenwärtige Verteilungsstruktur des Volkseinkommens und der Einkommensunterschiede“ eben nicht als „gerecht“ und damit nicht als „gültige Basis“ anerkannt wird. Da der – mögliche – objektive Maßstab für „Zulagen“ zum Lohneinkommen, entsprechend der allgemeinen Zuwachsquote der Produktivität, ja aber abgelehnt wird, ist gar kein Maßstab für die „gerechte“ (oder „gerechtere“) Aufteilung des Sozialprodukts zu gewinnen. Forderungen, den Lohnanteil am Sozialprodukt zu erhöhen, können also nur über eine politische Entscheidung verwirklicht werden: nach den Spielregeln eines Machtkampfes, und nicht nach den Grundsätzen der volkswirtschaftlichen Vernunft. Wird nach diesen verfahren, wie es angesichts der volkswirtschaftlichen Gesamtbedeutung des Problems der Arbeitszeitverkürzung nun einmal geboten erscheint, dann müßte einer anzustrebenden Rahmenempfehlung die gesamtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung zugrunde gelegt werden – ein branchenmäßig ermittelter Produktivitätszuwachs aber scheidet als Bemessungsgrundlage in jedem Fall aus.