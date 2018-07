Soziale Politik oder Wohlfahrtsstaat in Österreich

Von Janko Musulin

Wien, Ende April

Am 13. Mai wird Österreich wählen. Anders als bei fast allen früheren Wahlen ist die Stimmung gedämpft und ein wenig ängstlich. Warum das?

Zum erstenmal seit fast einem Vierteljahrhundert trifft Österreich in Freiheit die Entscheidung über seinen künftigen Weg, und da hat sich ganz leise das Gefühl eingeschlichen: es wird schon schiefgehen.

Ist es nicht schon einmal schiefgegangen? Haben nicht die ganz klugen Leute stets versichert, die schöne innere Stabilität sei nur auf die Besatzung zurückzuführen, denn ohne die bösen Herren vom Schwarzenberg-Platz wäre man mit den eigenen Affekten und Ressentiments gewiß nicht fertig geworden? Hinzu kommt, daß man da und dort der Versuchung doch nicht widerstehen konnte, den Gegner ungebührlich zu diskreditieren. Behauptet man auf konservativer Seite manchmal, daß zwischen Sozialisten und Kommunisten nicht viel Unterschied bestehe, so daß man das eine wählen und das andere erhalten könne (für diese bedenkliche und gewiß unfaire Art der Agitation hat man seinerzeit den Begriff „rote Katz“ erfunden), so gefallen sich nun die Sozialisten in der Pose des einzig Verläßlichen, der die Volkspartei auf väterliche Weise immer wieder von „Packeleien“ mit dem Osten habe abhalten müssen.

Die Problematik der Volkspartei