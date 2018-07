Es gibt Bücher, die verlangen von ihren Lesern ein eisernes Stehvermögen. Man muß durchhalten können, bis zur letzten Seite. Dazu gehört:

Herbert Jankuhn: „Haithabu, ein Handelsplatz der Wikingerzeit“, 256 S. Großformat, mit 16 Kunstdrucktafeln, 24 DM. Karl Wachholtz Verlag, Neumünster in Holstein.

Das soll nun aber nicht heißen, daß der Stoff langweilig wäre, im Gegenteil, er ist erregend von der ersten bis zur letzten Seite. Nur es ist so selten einmal etwas fest und sicher auf die Beine gestellt, es wimmelt dagegen von „könnte“ und „würde“, und „denkbar“, so daß der Leser nur langsam überzeugt wird: ja, so ist es gewesen.

Haithabu, die Großstadt des Wikingerzeitalters, entstanden in karolingischer Zeit, unbedeutend geworden und zerstört nach 1000. Sollte es aus jenen Zeiten schriftliche Überlieferungen auf anderem Material als Stein gegeben haben, so ist es mit Feuer und Wasser vernichtet worden. Das Bild jener Epoche ist in den letzten Jahrzehnten hin und her geschwankt und es ist daher eine dankenswerte Aufgabe für Jankuhn, den Spuren jener Zeit erneut nachzuforschen.

1000 Jahre sind in der Geschichte nicht viel. – Viele von uns können, um in Jankuhns Sprache zu reden, mit Sicherheit annehmen, daß in Haithabu Vorfahren von ihnen lebten, arbeiteten und starben. Alle Arbeit dieser Art ist das Bestreben, uns von den Vorfahren her zu erkennen und zu verstehen. Jankuhns Haithabu geht an diese erregende Aufgabe mit einer unbeirrbaren Nüchternheit heran und löst sie glaubhaft. -erle-