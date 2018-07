Auch bezüglich der Dividende gehört die Bayerl-

sche Hypotheken- und Wechsel-Bank, München, das drittgrößte westdeutsche Bankinstitut, eine gemischte Bank, für 1955 zu den Spitzenreitern. Gegenüber durchweg 10 v. H bei den anderen großen Banken, zahlt das bayerische Institut 11 (9) v. H., was zum Teil mit den überdurchschnittlich guten Geschäften begründet wird, obwohl man sich später im Kreditgeschäft betont zurückhielt, als die kreditrestriktive Politik der BdL die Liquidität der Geschäftsbanken empfindlich beengte. Die Bilanzsumme stieg um rund 20 (in den Vorjahren 33 bzw. 24) v. H. auf 2,5 Mrd. DM. Davon dürften bis zu eine Mrd. DM auf die Hypothekenabteilung entfallen. Diese drosselte wegen des hohen Überhangs den Verkauf von Schuldverschreibungen, während die Darlehensauszahlungen erheblich verstärkt wurden. Es wurden (in Mill. DM) rund 234 gegen 150 ausgezahlt, während aus neuen Emissionen sowie aus Globaldarlehen rund 178 hereinkamen. Seit der Währungsreform hat das Institut 776 Schuldverschreibungen abgesetzt bzw. 676 ausgezahlt. Die langfristigen Ausleihungen der Hypothekenabteilung von 689,5 (464,8) überstiegen zum erstenmal seit dem Krieg die 669,3 (653,7) Debitoren. Ab Mitte März, nach der freiwilligen Emissionspause der Institute, begab man 6,5prozentige und 6prozentige, jedoch keine 5,5prozentigen Pfandbriefe, die glatt abgesetzt wurden.

In der Bankabteilung erhöhten sich Einlagen auf 1263,2 (1143,7), wobei befristete Einlagen auf 381,3 (447,6) zurückgingen. Das Institut baute seine Nostro-Guthaben um 5,6 v. H. auf 156,4 (165,7) ab. Stark erhöhten sich aufgenommene langfristige Darlehen auf 88,5 (64,5), während langfristige Ausleihungen auf 127,7 gegen 98,4 zunahmen. Beachtlich ist auch die Ausdehnung des Wechselgeschäftes mit 232,8 (217,2) Bestand.

Die HV der Berlinische Lebensversicherungs AG, Berlin und Wiesbaden, verabschiedete die Abschlüsse für 1952, 1953 und 1954. Mit der Veröffentlichung dieses Berichts ist der Anschluß an die laufende Berichterstattung wieder hergestellt. Der Gesamtversicherungsbestand stieg im Berichtszeitraum, also vom 31. Dezember 1951 bis 31. Dezember 1954, von rd. 369 Mill. DM auf 563 Mill. DM, also um rd. 194 Mill. DM (mehr als 50 v. H.). Das Neugeschäft im Jahre 1952 betrug 139 Mill. DM, im Jahre 1953 121 Mill. DM, im Jahre 1954 123 Mill. DM. Die Prämieneinnahmen betrugen 1954 rd. 30 Mill. DM, sie stiegen somit gegenüber dem Jahr 1951 um rd. 50 v. H. Die Kapitalerträge haben sich seit 1951 mehr als verdoppelt; sie betrugen 1954 5,2 Mill. DM. An Versicherungsleistungen wurden 1951 3,9 Mill. DM, 1952 4,9 Mill. DM, 1953 5,4 Mill. DM, 1954 6,7 Mill. DM verausgabt. Die Steigerung entspricht der Bestandsbewegung. Die Gesamtleistungen an Versicherte einschl. Rückkäufe seit der Währungsreform bis Ende 1954 betrugen rd. 51 Mill. DM. Von den in den vier Berichtsjahren erzielten Bruttoüberschüssen in Höhe von 1,36 Mill. DM, 2,00 Mill. DM, 2,29 Mill. DM und 3,48 Mill. DM (1954) gingen 95,58 v. H. bzw. 96,40 v. H. bzw. 96,85 v. H. bzw. 97,25 v. H. an die Gewinnrückstellung der Versicherten; an die Aktionäre wurden 5 v. H. bzw. 6 v. H. bzw. 6 v. H. bzw. 8 v. H. Dividende auf das eingezahlte Aktienkapital verteilt. Die Gesellschaft nimmt ab 1. Januar 1956 die laufende Verteilung von Gewinnen an die gewinnberechtigten Versicherungsteilnehmer wieder auf (System steigender Gewinne). Darüber hinaus wird ein einmaliger Schlußgewinn gewährt, der bei Fälligkeit der Versicherungsleistung ausgezahlt wird und allen Versicherungen zukommt, die bei der Währungsreform abgewertet, also nicht im Verhältnis 1 : 1 umgestellt worden sind.