E. R. S., New York, im April

Amerikas neueste Diskonterhöhung, die fünfte seit dem 14. April 1955, kam nicht unerwartet und galt in manchen Kreisen sogar schon seit einiger Zeit als überfällig. Unter dem Druck der stark gestiegenen Kreditnachfrage der Wirtschaft hatten führende New Yorker Banken schon im vergangenen Monat die Prüfung der bei ihnen eingehenden Kreditgesuche erheblich verschärft; auch hatten sie die Zinsen erhöht, die sie den Kreditnehmern in Rechnung stellen. An Gründen für ein solches Vorgehen fehlte es bestimmt nicht: Die Durchführung des umfangreichen Investitionsprogramms der Industrie, der Ausbau ihrer Produktionskapazität und die Modernisierung der bestehenden Anlagen hatte schon jetzt erhebliche Ansprüche an die Mittel der Banken gestellt, deren Ausleihungen im Laufe des März bis auf 61 v. H. ihrer Depositen gestiegen waren, d. h., auf einen so hohen Prozentsatz, wie er seit den kritischen Zeiten zu Anfang der dreißiger Jahre nicht mehr vorgekommen war. Zudem waren die Kurse der festverzinslichen Werte (insonderheit der Industrieobligationen und der Kommunalanleihen) schon seit einiger Zeit rückläufig, und es war demzufolge anzunehmen, daß mit der fortschreitenden Durchführung des industriellen Investitionsprogramms weitere erhebliche Kreditansprüche an die Banken gestellt werden würden. Dabei kam die gestiegene Kreditnachfrage bestimmt nicht nur aus der Industrie...

Offiziell werden Begründungen für Veränderungen im Diskontsatz der Federal Reserve nicht bekanntgegeben. Aber über die jeweils damit verfolgten Absichten ist man auch trotzdem noch immer zuverlässig unterrichtet worden. Zur Zeit handelt es sich in erster Linie darum, den Inflationsgefahren entgegenzuwirken, die sich aus den bereits erfolgten und noch bevorstehenden Lohn- und Preiserhöhungen ergeben und die durch spekulative Lageranhäufungen während der letzten Zeit noch intensiviert worden sind. Fabrikanten, Großhändler und Einzelhändler haben im Hinblick auf die erwarteten Preiserhöhungen Kredite in Anspruch genommen, um ihre Lager zu vergrößern: von Stahl bis zu Fertigwaren aller Art ist gelegentlich „wie wild“ eingekauft worden. Im Federal Reserve Board war man über diese Entwicklung der Dinge mit Recht beunruhigt, und die Diskonterhöhung soll vor allem deswegen beschlossen worden sein, weil mit Hilfe von Bankkrediten die Nachfrage nach den Erzeugnissen solcher Industrien besonders gesteigert worden war, die bereits zur vollen Produktionskapazität arbeitetet, in erster Linie der Stahlindustrie.

Es wird erwartet, daß die in Verfolg der Diskonterhöhung eingetretene Verteuerung der Kreditinanspruchnahme bei den Banken zu einer Einschränkung der spekulativen Lagerkäufe führen wird, und eine nachhaltigere Wirkung erhofft man in dieser Beziehung von einer noch vorsichtigeren Prüfung der Kreditgesuche durch die Banken. Dies; Siebung der Kreditgesuche ist dringend erforderlich geworden; denn an eine Auflockerung der restriktiven Kreditpolitik der Federal-Reserve-Banken denkt zur Zeit bestimmt niemand. Gerade in der Woche, die der Diskonterhöhung vorausging, haben die Reserve-Banken in größerem Ausmaße Regierungsanleihen verkauft, womit sie zu einer weiteren Verringerung der Mittel beigetragen haben, die für Ausleihungszwecke zur Verfügung stehen.

Der Präsident der Pittsburgh Steel Company, Avery C. Adams, hat übrigens in diesen Tagen als erster unter den Stahlindustriellen gelegentlich einen Diskussion der kommenden Preiserhöhungen Zahlen genannt, und zwar sprach er von einer Stahlpreiserhöhung von 12 bis 15 $ je Tonne, die notwendig wäre, um für die Investierungen der Stahlindustrie eine angemessene Rendite zu sichern. Eine solche Preiserhöhung hätte schon längst erfolgen sollen (nach Ansicht des Mr. Adams), und wenn es zu Lohnerhöhungen in diesem Jahre kommen sollte, dann würden weitere Preiserhöhungen erforderlich werden...

Es mag fraglich erscheinen, ob angesichts solcher Pläne die doch immerhin geringfügigen Kreditverteuerungen ausreichen werden, um zu einer erheblichen Einschränkung der spekulativen Lagerkäufe zu führen. Die Kreditrestriktionen der Federal-Reserve-Banken dürften in dieser Beziehung schon wirksamer sein; aber auch für sie gibt es gewisse Grenzen, wenn man nicht auch den wirtschaftlich berechtigten Kreditbedarf zusammen mit dem spekulativen abdrosseln will. Unter diesen Umständen wird man möglicherweise noch mit weiteren diskontpolitischen Maßnahmen rechnen müssen. In Anbetracht der Tatsache, daß zwei Reserve-Banken ihren Satz alsbald auf 3 v. H. erhöht haben, wurde es in der New Yorker Finanzpresse als denkbar bezeichnet, daß die anderen auch demnächst den dreiprozentigen Diskontsatz einführen würden.