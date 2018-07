W. L., München

Es war Bundesverkehrsminister Dr. Seebohm, der auf eine Anfrage wegen der Autobahn Frankfurt–Würzburg erklärte, daß für die Autobahnstrecke Stockstadt–Würzburg dem Land Bayern vom Bund 25,74 Millionen DM zur Verfügung gestellt worden seien, die dann aber wegen der „geringen Baufortschritte“ um 2 Millionen gekürzt werden mußten. Davon hat die Oberste Baubehörde Bayerns bis Ende Januar erst 3,5 Millionen abgerufen und nur 1 Million für Februar angefordert. Da bis zum Ende des Rechnungsjahres ebenfalls noch 6 Millionen verbraucht werden könnten, entsteht ein „Überschuß“ von 18 Millionen DM, die dem Straßenbau nicht zugeführt worden sind.

In der 52. Sitzung des Bayrischen Landtags fragte der Abgeordnete Bauer (GB/BHE) den bayrischen Innenminister Dr. Geislhöringer nach den „verschenkten“ 18 Millionen. Aus dessen Antwort zitieren wir: „Der Herr Bundesminister für Verkehr hat die von Herrn Abgeordneten Bauer zitierten Auskünfte dem Sinne nach erteilt. Aber unvorhergesehene Schwierigkeiten in der Grundstückerwerbung, Einzelverhandlungen mit den Eigentümern und ähnliches haben eine zeitliche Verzögerung der Bauarbeiten verursacht, die aber bestimmt im Laufe des Jahres 1956 eingeholt werden wird.“ Der Abgeordnete gab in einer Zusatzfrage zu bedenken, daß durch die Ausführungen des Staatsministers die Auskünfte des Bundesministers als „unrichtige Darstellungen“ erscheinen müßten, weswegen er die Staatsregierung um Auskunft ersuchte, was sie gegen die Wiederholung solcher „unrichtigen Darstellungen“ zu tun gedenke.

Darauf erwiderte Dr. Geislhöringer: „Zunächst wäre hier klarzustellen, ob die Erklärungen des Herrn Bundesverkehrsministers richtig übertragen worden sind; deshalb kann ich zu dieser Zusatzfrage begreiflicherweise keine Stellung nehmen.“

Es war aber doch einleitend von Dr. Geislhöringer festgestellt worden, daß „der Herr Bundesminister die Auskünfte dem Sinne nach erteilt“ hatte. Woher plötzlich die Zweifel, ob die Auskunft des Herrn Bundesverkehrsministers richtig übertragen worden war? Da der verantwortliche Leiter der Abteilung Straßen und Brückenbau in der Obersten Baubehörde, Ministerialrat Brunner, abgesetzt worden ist, sieht es zumindest so aus, als ob doch auch in Bayern späte Reue darüber am Werke ist, den Bundesverkehrsminister, der immer in einem Kreuzfeuer von Beschwerden über die bundesdeutschen Straßen steht, so im Stich gelassen zu haben.