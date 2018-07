Inhalt Seite 1 — Wichtig - und warum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Geschenk für Eden und Tito: 1943 löste Moskau die Komintern auf, um seinen westlichen Verbündeten einen Gefallen zu tun. Einen Tag vor dem Eintreffen Bulganins und Chruschtschows in London löste es die 1947 gegründete Nachfolgeorganisation, Kominform, auf. Die Prawda schreibt dazu: „Auch nach der Auflösung ... werden die kommunistischen Parteien neue und nützliche Formen für ihre gegenseitigen Bindungen und die Koordinierung ihrer Tätigkeit... auf der ganzen Welt finden.“ Es besteht kein Grund, an den Worten der Prawda zu zweifeln; dennoch erfolgte die Auflösung weniger deshalb, weil sich die kommunistischen Parteien jetzt so gut vertragen, daß sie auch ohne Moskauer Gängelband auskommen, sondern weil die Aussöhnung mit Tito ohne Beseitigung der Organisation, die ihn 1948 als Ketzer ausstieg, unvollständig gewesen wäre. Die Kominform war von Stalin als Sperriegel gegen Titos Machtstreben auf dem Balkan gedacht gewesen. Dieser Riegel ist jetzt abmontiert worden. – Der gute Eindruck in London ist ein willkommener Nebeneffekt.

„B & K In London“: Auf einem Panzerkreuzer trafen Bulganin und Chruschtschow in England ein. Der Empfang seitens der englischen Bevölkerung war kühl, Exilpolen und andere Osteuropäer veranstalteten Profestkundgebungen. Die Verhandlungen mit der englischen Regierung begannen vielversprechend dank eines Appels Moskaus an die Nahoststaaten, in Palästina Frieden zu halten und durch eine Versicherung der Sowjetregierung, sie werde alle Bemühungen der UNO um einen Friedenzwischen Israel und den arabischen Ländern unterstützen Königin Elizabeth empfing die Sowjetführer zu einer Tasse Tee und einer einstündigen Audienz in Schloß Windsor. Das unpolitische Besuchsprogramm umfaßte unter anderem eine Fahrt durch Oxford, einen Rundgang durch die Atomstadt Harwell und eine Fahrt nach Birmingham.

Noch einmal Dehler: Auf dem Parteitag der FDP in Würzburg wurde Adenauer von seinen bisherigen Koalitionskollegen heftig angegriffen, und Dehler mit 155 : 67 Stimmen erneut zum Vorsitzenden gewählt. Die Partei will einen unabhängigen Kurs steuern und sich die Möglichkeiten zu Koalitionsbündnissen sowohl mit der CDU wie mit der SPD offenhalten. Als „starker Mann“ und aussichtsreiche! Kandidat für die Nachfolge Dehers rückte der Vorsitzende der Demokratischen Partei Saar, Schneider, in den Vordergrund.

Eisenhowers Bedingungen: Präsident Eisenhower erklärte, die freien Nationen könnten es sich erst dann leisten, in ihrer Wachsamkeit nachzulassen, wenn „grundlegende Änderungen“ in der Sowjetpolitik erfolgt seien, Als Beispiel einer solchen grundlegenden Änderung nannte er die Zustimmung der Sowjets zur Wiedervereinigung Deutschlandsdurch freie Wahlen. Das heißt nicht, daß Eisenhower vorerst überhaupt nicht mit den Sowjets verhandeln will, wohl aber, daß er keinen Anlaß sieht, den Sowjets nach der Verdammung Stalins in einem Entspannungstaumel um den Hals zu fallen.

Neuer Militärpakt: Ägypten, Saudien und Jemen haben überraschend einen Militärpakt unterzeichnet. Der Pakt sieht gegenseitige militärische Hilfe, einen gemeinsamen politischen Rat und ein gemeinsames Oberkommando vor. In manchem wirkt er wie eine Kopie der NATO. Die-Engländer empfanden den Abschluß als feindseligen Akt. Vom Beitritt Jemens befürchten sie einen wachsenden Druck auf Aden, dessen Hinterland Jemen unter seine Souveränität bringen möchte.