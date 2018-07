Der derzeitige Hamburger Senat hat „in Sachen der Kultur“ eine – gelinde gesagt – ziemlich unglückliche Hand. Mit bewundernswürdigem Geschick sorgt er dafür, daß die Skandale nicht abreißen. Krisen im Theater, in der Oper, Kunstpreise, die so leichtfertig vergeben wurden, daß sofort neue Preise gestiftet werden mußten, um die Wellen berechtigter Empörung zu glätten ... Das neueste Opfer ist Professor Gustav Hassenpflug, Direktor der Staatlichen Hochschule für bildende Künste, der soeben, tief enttäuscht, gekränkt und empört, sein Amt zur Verfügung gestellt hat und nach München an die dortige Technische Hochschule geht. Was hat diesen ruhigen, besonnenen Mann, der keinerlei Starallüren kennt und dem dramatische Gesten vollkommen fernliegen, derart in Harnisch gebracht?

Es ist noch nicht ein Jahr vergangen, seitdem der gleiche Mann vom Hamburger Senat mit Dank und Anerkennung förmlich überschüttet wurde! Das war im Juni 1955, als die Landeskunstschule am Lerchenfeld in einem feierlichen Staatsakt den Status einer Hochschule erhielt. Diese Umwandlung aber war in erster Linie das Werk und das Verdienst von Gustav Hassenpflug. Professor Hassenpflug ist aber nicht nur ein bedeutender Organisator und Akademiedirektor, sondern Architekt, freischaffender Künstler, und eben um seine freie künstlerische Tätigkeit ist es zum Konflikt mit dem Senat gekommen. Niemand hat behauptet, daß Hassenpflug sein Amt als Direktor vernachlässigt habe, indem er sich allzu ausgiebig als Architekt betätigte. Sein letztes Bauvorhaben war eine ausgezeichnete moderne Volksschule in Hamburg, die vor zwei Jahren fertig wurde. Aber Hassenpflug möchte sich das Bauen nicht für alle Zukunft verbieten lassen, weil er auf dem Standpunkt steht, daß ein Lehrer an einer Kunstakademie seinen Schülern nur dann etwas beibringen kann, wenn er sich selbst als Maler, Bildhauer oder Architekt künstlerisch betätigt. Der Hamburger Senatskommission für den Verwaltungsdienst war es vorbehalten, diese in allen Ländern der Welt selbstverständliche These außer Kraft zu setzen. In einem Beschluß vom 13. Dezember 1955, der unter dem Vorsitz von Bürgermeister Sieveking gefaßt wurde, bestimmte sie: 1. Die Ausübung einer Tätigkeit der bildenden Künste, zu der die planende Tätigkeit eines Architekten gehört, bedarf der Genehmigung. 2. Die Unterhaltung eines Architekturbüros ist mit den Pflichten eines beamteten Dozenten nicht vereinbar. Dieser Absatz 2 kommt praktisch einem Berufsverbot gleich. Selbst um ein kleines Einzelhaus zu bauen, muß der Architekt ein Büro haben. Auf ihren sofortigen Protest haben weder Hassenpflug noch die Dozentenschaft bisher auch nur eine Antwort erhalten. Da hat denn Hassenpflug die einzig mögliche Konsequenz gezogen.

Ein stark reduzierter Senat (die beiden Bürgermeister weilen gegenwärtig in Urlaub) hob inzwischen den verhängnisvollen Beschluß vom Dezember wieder auf – nach offizieller Lesart besteht zwischen dem Rücktritt von Professor Hassenpflug und diesem neuen Senatsbeschluß kein kausaler Zusammenhang. Immerhin ein Sieg der geistig Schaffenden über die Bürokratie – so schien es auf den ersten Blick. Bei näherem Zusehen fand man dann aber ein häßliches Haar in der neuen Suppe. Die freie künstlerische Tätigkeit wird nämlich lediglich den Architektur-Dozenten zugestanden. Darauf ein neues Protesttelegramm der Studentenschaft: „Wir fordern dieselben Rechte für die Dozenten sämtlicher Fachklassen und Werkstätten.“ Der Kampf geht also weiter. Mit einem Schlag ist die Bürokratie offenbar nicht zu erlegen, weil ihr gleich der Hydra immer neue Köpfe nachwachsen.

Dr. Biermann-Ratjen, der Kultursenator, fungiert in diesem Kampf zwischen Herkules und Hydra bald als Zuschauer, bald als Schiedsrichter. Sein Herz schlägt für Herkules und die freischaffenden Künstler, und er bemüht sich unablässig, der bürokratischen Hydra gut zuzureden. Womit er sich bei beiden Parteien mißliebig macht. s.