Zuletzt sprachen Chef und Betriebsratsmitglieder der Hoch-, Tief- und Ingenieurbaufirmen Volker aus Borken bei Kassel. Der Chef: „Ist die Belegschaft dankbar? So wurde ich immer gefragt. Man sollte so nicht reden. Wir Unternehmer haben gutzumachen, was viele Unternehmer durch hundert Jahre versäumt haben.“ – In dieser Baufirma gibt es eine besondere Wertung: „Mitmenschliches Verhalten.“ Und schon während der Kriegszeit hat man so gewertet. Ergebnis: Keiner der 200 Fremdarbeiter habe 1945 den Heimweg angetreten, ohne sich vom Chef und den alten Werkleuten mit Handschlag zu verabschieden. Jetzt sei eine Art Miteigentum im Sinne Spindlers eingeführt. Denn da die Hälfte der Ertragsanteile der Belegschaft nach einer besonderen Regelung zur Verstärkung der flüssigen Mittel im Betrieb stehenbleibt, habe sich sozusagen zwangsläufig Miteigentum der Arbeiterschaft am Werkkapital gebildet.

Und es gab eine Frage nach der Wertung des „mitmenschlichen Verhaltens“: „Ja, geht das überhaupt? Bringt gerade dies nicht Zweifel auf, wenn hier etwa der Untergebene über den Vorgesetzten urteilt?“ – „Es geht, es geht sogar sehr gut. Wenn ein Prokurist einen Minuspunkt kriegt, nun ja, ’s ist unangenehm. Aber es hilft!“

„Wir von den Partnerschaftsfirmen“, bat Gert Spindler „sollten öfter zusammenkommen. Sollten die Betriebe gegenseitig besichtigen. Sollten auch untereinander mit offenen Karten spielen.“ Und dann, beim Abschied, gab fast jeder jedem höchst freundschaftlich die Hand, obwohl mancher diesen vollen Tag im Kurhotelsaal zugebracht hatte, der von Partnerschaft höchstens so viel hielt, daß er sagte: „Mal sehen, was auf lange Sicht dabei herauskommt...“