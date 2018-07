Inhalt Seite 1 — Wo der Arbeitnehmer ein Partner ist... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sechs Chefs und sechs Betriebsratsmitglieder berichteten über gemeinsame Leistungen in ihren Betrieben

Von Jos. Müller-Marein

Sie saßen an Tischen mit dem Blick zur Frontseite des Saales, vor ihnen Papier und Schreibstifte. Zu Füßen des Podiums eine lange Tafel; dort hatten die Redner Platz genommen. Die Versammlung dauerte von neun Uhr vormittags bis sechs Uhr abends. Nur zweimal wurde ein vorbereitetes Manuskript verlesen. Es wurde frei geredet. Frei und offen. Es ging zugleich höflich und lebhaft zu. Fast 150 Gäste lauschten aufmerksam, und viele stellten Fragen. Der Saal des Kurhotels schien bald ein Vorlesungsraum, bald ein Parlament, bald ein Forum nobler Verschwörung.

H. F. Kistner, Chef einer Baugesellschaft in Bremerhaven, fing an. Genierte sich nicht, Persönliches auszusprechen. Blond, schlank, humorig und mit betont norddeutschem Akzent entschuldigte er sich fest, daß er noch so jung sei. Sprach von Krieg und russischer Gefangenschaft, von seiner Rückkehr und wie er den väterlichen Betrieb in demoliertem Zustand wiedergefunden. Sechzig bis siebzig Mitarbeiter damals, 600 bis 700 heute. „Als es hieß: Aufbauen“, so sagte Kistner, „da war es nichts Besonderes, daß auch die Chefs im Arbeitskittel kamen. Heute haben wir’s schon vergessen, nicht wahr?“ – Es kam das hundertjährige Firmenjubiläum, und der unruhige junge Herr des wiedererstandenen Betriebes geriet ins Philosophieren. Wie sieht’s unter den Menschen aus? Gibt es noch viele, die nicht abhängig sind? Ist nicht der Unternehmer noch die einzige freie Persönlichkeit? Und legt dies ihm nicht die besondere Verantwortung auf, etwas zu tun, was in diese Zeit hineinpaßt? „Damals war gerade der berühmte Werftarbeiterstreik, bei dem es um sechs PfennigLohnerhöhung ging, und der sechs Wochen dauerte. Millionenschaden! Und als die Werftarbeiter siegten – was hatten sie gewonnen? Sie brauchten anderthalb Jahre, um den Streikausfall in ihrer Lohntüte wieder wettzumachen. Sie mögen es meiner Jugend zugutehalten, daß ich angesichts dieses, Streiks eine Betriebsversammlung einberief: 500 Mann damals. Seither mag ich die Worte ,Arbeitgeber’ und .Arbeitnehmer’ nicht mehr. ‚Unternehmer‘ und Mitarbeiter’: so und nicht anders soll man sagen. Es wurde in unserer Versammlung kein Blatt vor den Mund genommen, denn in Norddeutschland geht es derb zu, besonders beim Bau, und wenn nicht einige Damen hier wären, könnte ich ein paar Proben geben. Aber wir kriegten auf diese Weise einiges heraus, was wichtig war: Der Mann auf seiner Arbeitsstelle übersieht bloß seinen kleinen Platz. Man muß ihn orientieren. Über alles. Über die wirtschaftliche Lage des Betriebs. Über Zukunftssorgen. Es kam die Erkenntnis, daß einer vom anderen abhängt. Ich sagte: „Verdienen wir mehr, so zahle ich allen Mitarbeitern ihren Anteil an diesem Plus aus!’ Nach einem Monat konnte ich einen Mehrstundenlohn von 14 Pfennigen zahlen. Wohlverstanden: Nicht als Lohnerhöhung für alle Zukunft! Sondern als Gewinnanteil jedes einzelnen für erfüllte Leistung eines bestimmten Zeitabschnitts. – Damals hörte ich auch von Gert Spindlers Idee einer Partnerschaft, die er in seinen Textilwerken zu verwirklichen suchte, und setzte mich auf seine und seiner Freunde Spur.“

Sehr plastisch schilderte Kistner an Beispielen, wie er und seine Mitarbeiter zu einem neuen Ton und neuen Arbeitstempo gelangten: Naht der Feierabend, so wird auf den Baustellen fleißig auf die Uhr gesehen. Und kommt man, den pünktlich verlassenen Arbeitsplatz zu kontrollieren, da liegen herum: Wasserwaagen, Schaufeln, Meißeln, Kellen. Seitdem der Gedanke der Partnerschaft Einzug gehalten – sagte Kistner –, änderte sich das: Vor 1953 betrug in seiner Firma der durch Verlust oder nachlässige Behandlung der Kleingeräte angerichtete Schaden 400 000 DM im Jahr; gegenwärtig nicht mehr als 40 000 DM jährlich. Es wurden – ein anderes Beispiel – die Mitarbeiter gefragt: „Welche Arbeit in deinem Job tust du am liebsten?“ Daß man diesen Wünschen entgegenkam, hat die Arbeitsleistung ebenso vorwärtsgebracht wie das Wissen: „Mehr Gewinn für die Firma, desto mehr Lohn für den einzelnen.“ Und hier erhob Kistner seine Stimme und sagte, man möge in seinem Verhalten keine Gefühlsduselei, keine Romantik sehen. „Es geht in der Wirtschaft auch um Gewinn. Aber nicht um Gewinn allein. Gewinn ist das – notwendige – Abfallprodukt der Lust an der Arbeit. Und was ist Partnerschaft? Eine neue geistige Einstellung zum Mitmenschen!“

Zuerst Zurückhaltung

In Kistners Betrieb ist A. Hackmann Betriebsratsvorsitzender. Und da es in dieser Versammlung Sitte war, daß jeweils nach dem Chef ein Mitarbeiter sprach, um „die Sache von unten zu zeigen“, war das Wort an ihm. „Zuerst war Zurückhaltung. Neue Kollegen, die den Chef nicht kannten, hatten keinen Geschmack an den ,Extratouren‘ und mußten erst aufgeklärt werden. Nee, die Stimmung war nicht besonders. Wie aber ein Blick in die Lohntüte jedem zeigte, daß die Gewinnbeteiligung stieg – nicht durch Mehrarbeit, nicht durch Überstunden, sondern Arbeitsmethoden, die praktischer waren, durch besseres Hand-in-Hand-Hantieren – da wurde das Interesse geweckt und der ‚Familiensinn‘. Nun wollen wir die Partnerschaft nicht mehr missen. Jeder sieht, daß hier sein Vorteil liegt.“